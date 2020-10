Pivo zdarma a panák za půlku. Podniky lákaly na poslední akci před zavřením

Například nuselská restaurace Na Květnici lákala hosty na padesátiprocentní slevu na veškerý alkohol, padesátiprocentní slevu na pivo slibovala třeba i brněnská Veselá vačice. V žateckém BarBaru pro hosty připravili pivo za 16 korun.



Jinde pivo, které by se jinak zkazilo, dokonce rozdávali zadarmo. V liberecké pivnici Vokno tak byla volně k mání IPA, v Bydžovské nádražce čekalo na vypití zdarma připravených zhruba 60 piv.

Kumulace lidí na jednom místě se provozní nebáli a hájili se tím, že se na poslední party se připravili. „Máme prostě rozloučení, budeme se snažit o rozestupy a stoly maximálně pro čtyři,“ uvedl Jan Mach z Vokna. „Bude se dodržovat 3R a máme i dávkovač na dezinfekci. Myslím, že nejsme ten typ podniku, kde by se lidé ve velkém opíjeli a pak nedodržovali pravidla,” dodal Tomáš Procházka z restaurace Na Květnici.



Na nápor zákazníků se chystali i na Žižkově. „U nás nejste donuceni sedět někde, kde vás obslouží a nemáme ani uzavřenou stavbu, jsme spíš jako park. Žádné pokuty jsme neměli. Do dnešní půlnoci se tak s námi lidé mohou přijít rozloučit,” zval majitel Jan Pacner z podniku Žižkov BeerGarden.



I přes veškerou snahu však není možné uhlídat úplně všechno. „Lidi jsou neukáznění a nezvladatelní. Rozestupy neřeší, ale za to my nemůžeme a naším pozváním na poslední akci nikomu neuškodíme,“ říká provozní z BarBar v Žatci.

Podle některých majitelů byla středa poslední možnost, jak se setkat se štamgasty. „Chodí k nám stále dokola stejní lidí, takže nikoho dalšího neohrozíme. Ve svém okoli ani neznám nikoho, kdo by byl nemocný, je to ale čistě věc názoru,“ dodává Martina Prokorátová z Hrádku nad Nisou, kde měli v hospůdce U sudu v nabídce zlevněných osm druhů piv.

Všichni věří, že budou moci zákazníky brzy zase přivítat, budoucnost je však pro všechny nejistá. „Další uzavření je pro nás takové balancování na hranici života a smrti. Letní sezona byla sice dobrá, ale ztráty z jara nepokryla a budeme ještě víc v mínusu,“ říká Procházka z Květnice.

Podobně to vidí i ostatní napříč celou zemí. „Jen co jsme se zase mohli nadechnout, strkají nám hlavu zpátky pod vodu. Jelikož nemáme zahrádku a léto je pro nás vždy slabší, zasáhne nás to opravdu hodně. Budeme ale bojovat,“ říká provozní Petra z Veselé vačice.

Podobně jsou na tom i v hospůdce U sudu v Hrádku nad Nisou. „Jsme na to s kolegyní dvě a nemáme žádné zaměstnance. Znamená to pro nás úplný výpadek příjmů, ztráty z jara jsme nedohnali a navíc ztratíme i sociální kontakt. Je mi přes padesát let a bojím se, že novou práci bych si teď těžko našla,“ říká spolumajitelka podniku Martina Prokorátová.

U Sudu Přátelé, dnes bude dle vládního nařízení bohužel naposledy otevřeno. Zbylo nám hodně piva, které je potřeba dopít, než se zkazí. Přijďte nám s tím prosím pomoct. ❤️ 2 1

„Shrnula bych to tak, že jsme v háji. I přes silné léto se nám prostě nepodařilo nahnat ztrátu, navíc nám teď může propadnout pivo za 40 tisíc korun. Pokud to bude trvat dva týdny, snad to ještě nějak dáme, ale déle už asi ne,“ říká provozní z BarBar v Žatci.

Někteří provozovatelé ale s uzavřením počítali a snažili se na něj připravit. „Šetřil jsem od jara kde se dalo a připravoval jsem na to i zaměstnance, především brigádníky, kterým jsem řekl, že na podzim tu už asi nebudou moct pracovat,“ popisuje situaci Filip, který provozuje rodinný podnik Bydžovská nádražka v Novém Bydžově.

Chybějící studenti a zákaz pití venku

Uzavření se netýká pouze klasických podniků, ale i výdejních okének. „Normálně bychom byli zasaženi až v zimě, která je slabší, ale je to pro nás obrovská rána. Na jedné směně máme až okolo dvaceti lidí. Ani vlastně nedokážu říct, jak moc velký zásah to doopravdy je, protože jsme otevřeni teprve rok a nemáme srovnání,“ říká žižkovský Jan Pacner.



Žižkov BeerGarden Přijďte za námi zítra na poslední POSEZENÍ před nadcházejícími omezení. Čeká vás zde (jako vždy) výtečné pivo, grilované specialitky z Grill U Rošťáků & chuťovky k pivu z Radek's Kitchen. A samozřejmě my všichni, kdo za zahrádkami stojíme. Těšíme se na vás! ✌️



P.S. Jsme připraveni i na špatné počasí – díky stanům a profesionálnímu plynovému topení u nás rozhodně nezmrznete. 12 1

Dodává také, že pro jeho podnik je stěžejní i zákaz konzumace na veřejnosti. „Z výdejního okénka, ve kterém si člověk může koupit jenom alkohol, který si nemáte kde vypít, se podnik prostě neuživí,“ říká.

Právě výdejní okénka mnoho hospod zachraňovala na jaře. „Díky okýnku jsme jaro nějak přežili, teď se ale zavírá úplně. Snad to ale nebude trvat tak dlouho. Peníze z jara nám prostě chybí,“ říká Jan Mach z libereckého Vokna. Tomu navíc chybí i univerzitní studenti, stejně tak jako Veselé vačici v Brně. „Chodívali k nám často a teď tu nejsou. Dost se to promítlo na tržbách,“ tvrdí provozovatelka.

Do osmi to nemělo smysl

Téměř všichni provozovatelé se shodují, že kdyby nepřišlo vládní nařízení, zavřeli by sami. Kvůli zkrácené provozní době do 20:00 totiž mnohokrát náklady na provoz překračovaly výdělky. „Provoz podniku do osmi hodin je dražší než to, co si vyděláme,” říká žatecký BarBar.



„Jsme čistě bar, největší útraty byly vždycky mezi desátou a půlnocí,“ říká Jan Mach z Liberce. Stejná situace je i bydžovské nádražce. „U nás se nevaří a je to jen o alkoholu. To teď prostě nemá smysl,“ uvedl provozní Filip.

Ani podniky, které vaří však se zkrácenou dobou nejsou spokojené. „Do osmi to pro nás bylo hraniční. Večeře jsou u nás nejsilnější a takhle to bylo tak 50 až 60 procent běžné tržby,” uvádí majitel podniku Na Květnici. „Než se lidi dostanou z práce a dojdou někam na večeři, tak je kolem půl osmé. Se zavíračkou v osm tak moc jídla neprodáte. Byli jsme ale rádi i za to málo,” říká Petra z Veselé vačice.