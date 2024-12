Trh s alkoholem v ohrožení. Stát uvalil vyšší daň na lihoviny, víc však nevybírá

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Stát na spotřební dani z lihu přes její zvýšení o deset procent vybral zhruba tolik co loni. Vládě se tak (přestože se v posledních měsících výběr lepší) nedaří zvýšit příjmy o takové částky, jaké původně předpokládala. Ještě se uvidí, jak dopadne poslední měsíc. Výrobci lihovin ale hovoří o daleko větším zásahu do byznysu než jen o snížení trhu zhruba o desetinu, jak by se dalo z výběru daně usuzovat.