Řídíte nadnárodní společnost, která působí v osmi zemích. Můžete vysvětlit, v jakých fázích procesu recyklace lahví nebo plechovek od nápojů ty země momentálně jsou?
Pokud bych to zjednodušil, nejpokročilejší zemí je momentálně Slovensko, alespoň co se týče plastových lahví a plechovek, kde sběr těchto obalů překročil 90 % jejich hmotnosti. A extrémně vysoká je na Slovensku i „cirkularita“, tedy návratnost materiálů, jež se po vrácení PET lahví shromažďují a vracejí do nových lahví. Když si vezmete, že 90 až 92 % obalů představuje sběr a 84 % je index cirkularity, jde o extrémně úspěšné hodnoty, a to i v porovnání s jinými odvětvími. Je opravdu minimum oborů, kde se 84 % materiálu z konkrétního výrobku dá použít znovu k témuž účelu. Dokážete si představit, že by to platilo u aut nebo jakéhokoliv jiného produktu, který kupujeme? Z hlediska úspory takto ušetříme 84 % nových zdrojů. Kdyby to tak bylo se vším, máme hodně problémů vyřešených.
Funguje tu systém, který je starý a překonaný, ale pořád se na něm dá vydělat, takže například firmy nakládající s odpady ho příliš měnit nechtějí. A také se změny obávali zástupci některých obcí, kteří můžou být pod jejich vlivem.