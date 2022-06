I střední třída si teď bude muset utáhnout opasky, říká ekonom Rod

„Když se podíváme na data ČSÚ i dalších institucí, vidíme, že to nejhorší nás ještě čeká. Růst cen výrobců v průmyslu i zemědělství o desítky procent se na pulty obchodů teprve přelije. Je ale potřeba přemýšlet, jak pomoc připravit dlouhodobě. Dočasné snížení daní nebo jednorázová dávka nejsou řešení,“ uvedl Rod v pořadu iDNES.tv Rozstřel.

Podle něj je povinností vlády zajistit, aby nikdo nemusel volit mezi základními potřebami, jako je například jídlo, léky či teplo. „Ale úkolem vlády určitě není zajistit, aby lidi nemuseli volit mezi steakem a řízkem,“ dodal.

V položkách, které lze považovat za zbytné čeká škrtání a uskrovnění velkou část českých domácností. Limitující jsou dvě hlavní položky, které rámují rozpočet domácnosti, a sice jídlo, na něž se vydá přes pětinu výdajů a bydlení s energiemi, jež pohltí přes čtvrtinu. „Tím jsme na polovině výdajů a to zatím jen jíme, bydlíme a topíme,“ shrnul Rod.

„Na kulturu, trávení volného času jde 9,5 procenta průměrných výdajů domácností, což jsou ty výdaje, které v inflačním prostředí škrtíme jako první. Utažení opasků bude muset přijít, ale musí být takové, aby ho tělo sneslo, nelze utahovat do nekonečna,“ dodal nově jmenovaný člen vládního poradního orgánu NERV.

Pětitisícový příspěvek na dítě, úleva na spotřební dani u benzinu a ani úsporný energetický tarif připravovaný ministerstvem průmyslu podle Roda stačit nebudou a vláda bude muset začít debatovat o opatřeních, která budou mířit na nižší příjmové skupiny.

Ne čtrnáct, ale klidně i třicet procent. Spočítejte si svou vlastní inflaci

„Pět tisíc na dítě bude stát 7,8 miliardy korun a podívejte se na roční výdaje domácností, to je kapka v moři. Dvacetiprocentní úspora na energiích znamená zhruba dvě procenta celkových výdajů domácností. Vztahuje se to k tomu nezbytnému statku, tak i to je fajn, ale hlavní úkol bude vymezit ohrožené skupiny a soustředit se na ně,“ říká ekonom.



Každá pomoc by podle něj měla být maximálně jednoduchá, automatizovaná a udělaná tak, aby maximálně pomohla. „To může být třeba převedení slevy na poplatníka do daňového bonusu. Nízkopříjmové domácnosti totiž nevyčerpají celou tu slevu, a to je problém,“ vysvětluje Rod.

O tom, že komplikovaná žádost může snahu pomoci zmařit, svědčí i problematické výplaty příspěvku na bydlení. „Vláda nemá jinou cestu, než nějaké podobné opatření zavést a spoléhat, že si lidi posoudí svou situaci a když bude neúnosná, tak o pomoc zažádají. Jiná věc je, že ten proces musí být jednoduchý, nenáročný, aby se nestalo, že když už se rozhoupu, tak dostanu nakopáno, protože se neprobiju přes první dveře. Tady je třeba nekompromisně práskat bičem a udělat ten proces maximálně efektivní,“ uzavírá Rod.