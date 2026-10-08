Češi přišli za půl roku o dvě miliardy. Podvodná call centra fungují jako korporace

Lounge – pořad iDNES.tvSledovat další díly na iDNES.tv
Hosté pořadu
Aleš Rod
Česká asociace pojišťoven
Aleš Rod vystudoval ekonomickou teorii na Vysoké škole ekonomické v Praze. V České asociaci pojišťoven se podílí na rozvoji analytické činnosti a odborné debaty o roli pojišťovnictví v ekonomice. Ve svém výzkumu se zaměřuje na ekonomii regulace, veřejné finance, energetiku, zdravotnictví nebo bankovnictví. Dlouhodobě se věnuje také tématům, jako je stínová ekonomika či společenské dopady moderních ekonomických fenoménů. Působí jako výkonný ředitel a člen správní rady Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), kde se dlouhodobě věnuje odvětvovým analýzám a dopadům regulací na ekonomiku. V minulosti působil v Národní ekonomické radě vlády (NERV) a je členem správních rad několika institucí. Aktivně se zapojuje i do veřejné debaty a spolupracuje s neziskovým sektorem.
Ondřej Kapr
Policejní prezidium ČR
Podplukovník Ondřej Kapr slouží u Policie ČR od roku 2007. Působí jako kriminalista Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, kde se věnuje podvodnému jednání v kyberprostoru, zejména jako metodik a koordinátor. Prošel si všemi strukturami policie, začínal na obvodním oddělení, pokračoval přes kriminální policii na okresní úrovni (obecná i hospodářská kriminalita), posléze na krajské úrovni (kybernetická kriminalita), až na policejní prezidium. Byl součástí týmu, který dopadl „pedokrále plyšáčka“, zabýval se také případem kybernetického útoku na benešovskou nemocnici. Pplk. Kapr se aktivně věnuje také prevenci, podílel se na mnoha preventivních projektech a bezpečnostních kampaních, například „NePINdej!“, „Volač a Klikač“, „Velké odhalení“ a „Tohle radši nezkoušejte!“.
Andrea Komárková
ČSOB
Andrea Komárková působí ve společnosti ČSOB jako výkonná manažerka útvaru Detekce digitálních a karetních podvodů, a to od března 2019. Odpovídá za klientskou bezpečnost v digitálním prostředí a u karetních transakcí. Vedou tým zaměřený na prevenci podvodů (fraud management) a reakci na digitální hrozby. Zajišťuje strategický rozvoj a inovace detekčních systémů pro včasné odhalování podezřelých aktivit s využitím pokročilých analytických nástrojů a umělé inteligence (AI). Nastavuje interní bezpečnostní politiky a minimalizuje rizika se zachováním uživatelského komfortu pro klienty banky. Předtím působila v ČSOB na pozici Team Leader – Detection Coordinator (březen 2017 – únor 2019), kde vedla tým detekce podvodů, vyšetřovala podvodné incidenty, tvořila interní směrnice a postupy pro mitigaci rizik a spravovala registr rizik v oblasti fraud security. Mezi její další odborné aktivity patří role Cyber Risk Leader a členství v kyberbezpečnostním týmu, kde aktivně spolupracuje na mezibankovní úrovni, sdílí know-how a propojuje trh v boji proti organizovanému kyberzločinu. Věnuje se také lektorské a přednáškové činnosti, pravidelně vystupuje na odborných konferencích (např. Fraud Summit), seminářích ČBA Educa Plus a expertních panelech zaměřených na trendy v oblasti digitálních podvodů a AI. Reprezentuje ČSOB v médiích (např. Česká televize, Radio Prostor) s cílem zvyšovat finanční gramotnost a varovat veřejnost před technikami útočníků (kampaně jako Volač a Klikač, nePINdej...). Vystudovala Business Academy Prague a aktuálně si své zkušenosti dále rozšiřuje studiem bezpečnostního managementu. Za svůj přínos v oblasti inovací kybernetické bezpečnosti byla zařazena do prestižního přehledu 131 inspirativních žen ve světě financí v rámci projektu #FinŽeny.
Juraj Zajíček
Kooperativa pojišťovna
Juraj Zajíček působí jako vedoucí oddělení Security Risk & Governance v Kooperativa pojišťovně. Odpovídá za oblast řízení kybernetických a IT rizik. Specializuje se na IT risk management, threat intelligence, vulnerability management, penetrační testování a regulatorní oblast kybernetické bezpečnosti. Má 10 let zkušeností v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti ve finančním sektoru. Dříve působil v NN Životní pojišťovně a Sberbank CZ na odborných pozicích v oblasti informační bezpečnosti. Je absolventem Ústavu soudního inženýrství na VUT v Brně.
Kybernetické hrozby jsou podle Risk radaru České asociace pojišťoven pro měsíc říjen na vzestupu. Skóre 54,8 bodu sice podle ekonoma a stratéga České asociace pojišťoven Aleše Roda neznamená apokalypsu, dramatický trend to ale je. „Kybernetická rizika jsou všudypřítomná a útočí téměř 24/7 na každého z nás,“ uvedl Rod v debatě iDNES Lounge, které se dále zúčastnili Andrea Komárková, expertka na digitální bezpečnost skupiny ČSOB, Ondřej Kapr z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR a Juraj Zajíček, vedoucí skupiny Security Risk & Governance v Kooperativě pojišťovně.
Falešný bankéř, falešný policista
Podle Ondřeje Kapra zůstávají dlouhodobé trendy stejné, mění se ale jejich podoba. „U falešných bankéřů a policistů přicházejí pachatelé s kombinací podvodných SMS zpráv a telefonátů. Nejprve vám přijde podvodná SMS, pachatel se dostane do bankovnictví a pak vám volá jménem vašeho bankéře s tím, že zná citlivá data,“ popsal Kapr.
Policie podle něj v současnosti registruje obrovský nárůst phishingu na sociálních sítích, zejména na WhatsAppu. „Pachatelé využívají legendu, kdy se vydávají za příbuzného, nejčastěji potomka. Píší: „Ahoj, mami, mám rozbitý telefon, potřebuju proplatit fakturu.“ Lidé v důvěře, že jde o skutečné dítě, peníze pošlou,“ uvedl kriminalista.
Dalším nebezpečným typem útoku jsou podle něj zprávy s hlasováním v soutěži. „Přichází z účtu, který je reálný, ale ovládnutý pachatelem. Ten se dostane nejen k penězům, ale i k citlivým datům z profilu vašeho kamaráda,“ varoval Kapr. Zásadní roli v tom hraje umělá inteligence. „Pachatel dříve musel obrovská data procházet ručně. Dnes mu AI řekne, které věci jsou důležité, a dá mu kontext.“
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma kyberbezpečnosti jsou (zleva) Juraj Zajíček, vedoucí oddělení Security Risk & Governance, Kooperativa pojišťovna, Ondřej Kapr, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR, moderátorka Elen Černá, Andrea Komárková, expertka na digitální bezpečnost skupiny ČSOB a Aleš Rod, ekonomický stratég České asociace pojišťoven. (5. října 2026)
Čas na záchranu peněz je v řádu vteřin
Andrea Komárková z ČSOB popsala, jak mohou banky klientům pomoct. „Banka je schopná zabezpečit ostatní produkty a celé portfolio klienta. Následně je důležité, aby oběť šla na policii a všechno oznámila,“ uvedla. Záchrana peněz je ale podle ní čím dál obtížnější. „Dostáváme se do online realtimeového světa. Už to nejsou minuty, ale vteřiny. Některé transakce umíme na úrovni mezibankovní spolupráce pozastavit, ale šance je čím dál menší.“
Banky podle ní spolupracují v rámci pracovní skupiny pro kyberbezpečnost České bankovní asociace. „Aktuálně máme v pilotu systém na realtime výměnu dat. Když evidujeme podezřelý účet, banky si vyměňují data a spolupracují,“ dodala Komárková. Za první pololetí Češi podle ní přišli o dvě miliardy korun. „To jsou děsivá čísla.“
Útočníci podle ní využívají i sezonnost. „V dubnu a květnu chodí podvodné SMS tvářící se jako nedoplatek na daních. Před Vánocemi jde zase hlavně o nedoručené balíčky,“ řekla.
Útoky na firmy míří přes dodavatele
Juraj Zajíček z Kooperativy upozornil, že kybernetické útoky na firmy začínají stále častěji u lidí a třetích stran. „Hlavní vstupní bod pro vznik incidentu bývá standardně člověk. Útočníci se připravují na komunikaci s ním, na jeho zmanipulování,“ uvedl. Největší rizika vidí u dodavatelů a partnerů. „Velké firmy nefungují jako izolovaný ekosystém. Dodavatelé mají přístup do sítě, ale nefungují pod tak silnou regulací, jako banky a pojišťovny. Útočníci to vědí.“
Jako příklad uvedl útok na bezpečnostní platformu CrowdStrike, který způsobil několikadenní výpadek letišť a firem po celém světě. „Technologie jsou dnes až na třetím místě. Nejdříve se zneužívají lidé a třetí strany, protože přes ně můžeme ovlivnit větší množství firem,“ dodal Zajíček.
Popsal také, jak profesionálně dnes kyberkriminální skupiny fungují. „Mám kolegu, který řešil ransomwarový útok. Společnost se rozhodla zaplatit, začali smlouvat o ceně. Když se dostali na 60procentní slevu, útočník řekl: Počkejte, to už je moc velká sleva, tu musím nechat schválit svým nadřízeným. Vedoucí směny byl zrovna na poradě, takže se muselo počkat,“ popsal Zajíček. Pode něj jde o plně profesionální organizace.
Pojistit se dá, nejlepší je ale prevence
Aleš Rod z České asociace pojišťoven potvrdil, že pojistné produkty proti kybernetickým rizikům existují. „Nejlepší pojistkou je ale vyhnout se rizikovému chování,“ zdůraznil. Lidé mají podle něj tendenci podceňovat rizika a přeceňovat míru ochrany. Kybernetická rizika hrozí nejvíc v době, kdy je člověk doma, na svém počítači, prochází si sociální sítě a maily. Má pocit, že to má pod kontrolou. To je největší slabina nás všech.“
Podle Roda jsou ekonomické škody vyšší než jen ukradené peníze. „Když se někdo spálí v e-commerce, může si říct, že si už nikdy nic neobjedná. E-commerce sektor přichází o zákazníka, aniž by cokoliv zavinil. Ty škody jsou daleko vyšší,“ uvedl.
Oběťmi nejsou jen senioři
Ondřej Kapr vyvrátil mýtus, že oběťmi podvodů jsou hlavně senioři. „Mezi oběťmi je spousta vzdělaných lidí, ředitelé, lidé s přístupem k firemním penězům. Pachatelé vědí, že když okradou instituci, dostanou víc,“ řekl. Nejčastěji jsou terčem lidé ve střední generaci.
Zajímavostí je podle něj to, že některé typy útoků mají výhradní zastoupení mezi ženami. „U falešných bankéřů a policistů máme mezi oběťmi až 82,6 procent žen. Nevíme přesně proč. Možná na ně pachatelé víc cílí, možná je to psychologií,“ uvedl Kapr. Podle jeho slov pachatelé často do vyhrožování zapojují téma dětí ženy a sázejí na to, že maminka spíš zaplatí.
Andrea Komárková doplnila, že podvod nezačíná jen v online prostředí. „Útočníci nechají klienta část peněz poslat online, pak ho instruují jít na pobočku nebo k bankomatu vybrat hotovost, a nakonec se setkat s falešným kriminalistou osobně. Žena je v tomhle směru snazší cíl, když se má na konci dne setkat s někým na ulici a předat mu finance,“ uvedla.
Kriminalista a preventista Ondřej Kapr upozornil, že pachatelé mají postupy zdokonalené natolik, že mají adekvátní odpověď na jakoukoliv otázku. „Využívají identity skutečných lidí, posílají falešné průkazy, sjednají si schůzku. Útoky trvají i několik hodin, střídá se na vás několik lidí,“ popsal. Klíčovou technikou je izolace oběti. „Pachatelé jsou schopni člověka totálně odizolovat od okolí. Nesmí se s nikým bavit, a to i pod pohrůžkou trestního stíhání.“ Dodal, že když oběti nemají co ukrást, často zmanipulují tak, že si vezme maximální úvěr. „Pak se bavíme o tom, co je horší, jestli přijít o úspory, nebo se zadlužit na x let dopředu,“ řekl.
Jak se bránit?
Expertka na digitální bezpečnost skupiny ČSOB Andrea Komárková doporučuje, aby klient vždy inicioval hovor on sám. „Když mi volá banka nebo rádoby policie, zavěsím a volám na oficiální linku banky nebo na 158,“ uvedla. Banky dnes podle ní nabízejí funkcionalitu, kdy si klient přes aplikaci může ověřit, že mu opravdu volá banka.
Bezpečnostní analytik Juraj Zajíček doporučil pro domácnosti používat MFA, různá hesla pro různé služby a oddělené e-mailové schránky. „Nebudu mít jednu schránku pro všechny služby. Pro důležité kontakty, komunikaci s bankou a pojišťovnou budu mít jeden primární e-mail, pro e-shopy a newslettery druhý,“ řekl.
Pro firmy zdůraznil bezpečnostní kulturu. „Ano, kliknul jsem, nahlásím, nebojím se. Není to ostuda, že jsem selhal. Vzděláváme zaměstnance v tom, jak funguje hacker, jak přemýšlí,“ uvedl Juraj Zajíček.
Ondřej Kapr vidí řešení i v technologiích a legislativě. „Musíme vytvořit ochranný štít, aby se k lidem vektor podvodu vůbec nedostal. Spamové filtry, reakce na podvodné reklamy na velkých platformách. Jak je možné, že se tam pořád nacházejí?“ ptal se. Zároveň upozornil na prevenci u potenciálních pachatelů. „Máme tu mládež, na kterou je obrovský tlak, aby si rychle vydělala peníze. Jsou ideální kořistí pro lovce do call center. Jakmile se ale dostanete do call centra, těžko se dostává zpátky,“ varoval.
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Aleš Rod na závěr shrnul tři kroky prevence. „Připustit si riziko, vzdělávat se a nestydět se o tom mluvit. Mnoho útoků není hlášených, protože se za to lidé stydí. Přitom to není žádné selhání, je to často shoda okolností. Čím víc o tom budeme hovořit, tím snížíme celkovou hladinu rizik ve společnosti,“ uzavřel ekonom Aleš Rod, stratég České asociace pojišťoven.