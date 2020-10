S penězi problém nebude. Čekejte stabilitu a levné úvěry, říká Michl z ČNB

Ze současné krize podle něj Česko vyjde silnější a dopad nynějších karanténních opatření na ekonomiku nebude tak drastický jako na jaře.

Michl opírá své prognózy například o spotřebu elektřiny, která podle něj v reálném čase odráží to, jak se ekonomice skutečně daří. „V dubnu byla spotřeba meziročně o 13 procent nižší. V současnosti jsme v minusu 0,5 až jedno procento, takže od dubna jsme rostli a teď zřejmě opět trochu spadneme,“ míní.

Aleš Michl Ekonom, který vystudoval VŠE v Praze, letní univerzitu na London School of Economics a krátce byl na Wharton ve Philadelphii, kde absolvoval kurz řízení investičního portfolia.

Působil v týmech místopředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla a od roku 2006 do roku 2015 pracoval v Raiffeisenbank. Od února 2014 byl externím poradcem ministra financí a ekonomickým poradcem premiéra Andreje Babiše.

Od července 2016 byl spolumajitelem investičního fondu Quant. V listopadu 2018 ho prezident jmenoval členem rady České národní banky.

Vláda podobně jako na jaře omezila provoz mnoha služeb. Na rozdíl od první vlny však nezastavila průmyslovou výrobu. „Exportní podniky jedou, proto by ekonomický pokles nemusel být tak hluboký jako ve druhém čtvrtletí. Pokud dostaneme epidemii pod kontrolu, příští rok můžeme zase růst,“ domnívá se Michl.

Mezi letošním červnem a zářím navíc podle něj vykázala česká ekonomika rekordní růst. Zda tomu tak skutečně bylo, ukážou čísla Českého statistického úřadu, které by měl zveřejnit příští týden.

Podle Michla se současná situace liší od jara také tím, že o novém koronaviru víme mnohem víc, což se promítá i do byznysových modelů firem. „Musíme se smířit s tím, že přijdou různé vlny, nemusíme dělat paniku. Pokud budou plné nemocnice, tak vzniknou polní nemocnice,“ říká ekonom. Zklidnění emocí je podle něj cestou, jak může Česko z nynější krize vyjít silnější.

Připouští však, že část podniků rok 2020 nepřežije. Podle krizového scénáře ČNB by se mohl podíl vyšplhat až na deset procent.

Státní dluh zatím není problém

„Na trhu jsou však ,zombie‘ firmy, které uměle udržují současná opatření. Bylo by dobře, aby zkrachovaly a uvolnily místo někomu jinému s nápadem,“ podotýká. Z tohoto důvodu vládě doporučuje, aby neprodlužovala například moratorium na úvěry. Při problémech se splácením by bylo lepší, kdyby se na řešení domluvil klient s bankou individuálně.

Ani v nárůstu státního dluhu, který způsobí vládní podpora ekonomiky, nevidí Michl zásadní problém. „Důležité je, jak se dluhy financují. A v současnosti je poptávka po českých dluhopisech čtyřikrát vyšší než nabídka. Období růstu přijde a pak je potřeba opět vyrovnat rozpočet tak, jak jsme ho měli poslední tři roky,“ uvádí.

Díky růstu by se podle něj už napřesrok mohl státní dluh dostat pod hranici 44 procent hrubého domácího produktu Česka, tedy na úroveň, na níž byl v roce 2012. S rozpočtem by navíc mohla do budoucna pomoci i samotná centrální banka.

„Máme obrovské devizové rezervy 130 miliard eur, na nich se dá hodně vydělávat. Dříve nebo později bych rád zahájil debatu, zda by zisk ČNB neměl být příjmem státního rozpočtu,“ vysvětluje Michl. Zároveň však upozorňuje, že by bylo nutné nejdřív splnit zákonné podmínky a vytvořit rezervní fond pro případ, že by se centrální banka dostala do ztráty.

Penzijní reforma je nutnost

Bez dodatečných příjmů se státní rozpočet zřejmě v budoucnu neobejde. Michl v této souvislosti zmínil financování důchodů a potřebu penzijní reformy. Peníze navíc budou nejspíš potřeba také ve zdravotnictví, i kvůli přípravě na další možné virové vlny či mutace.

Situaci z letošního dubna označil člen bankovní rady centrální banky za „ekonomické dno“. Tak prudký propad už podle něj nehrozí, časem se může hospodářství přizpůsobit a fungovat i s koronavirem. Jako příklad zmínil Hongkong, který už několika epidemiemi prošel.

„Pokaždé je to o nějakém krizovém managementu vlády a přizpůsobení lidí a firem. I nás to poučí, toto je zvládnutelná situace. Bohužel za cenu lidských životů, čehož lituji, ale ve finále nás to podle mě značně posílí,“ říká Aleš Michl.