Máme nástroj pro příští krizi. Ekonomiku odhadne rychleji, říká ekonom Michl

Proč jste se do sestavení indexu pustili?

Za studií jsem psal sloupky a analýzy do novin a už od začátku kariéry jsem vždy chtěl mít data, ne pouze pocity. Když loni na jaře přišel s pandemií první lockdown, nikdo přesně nevěděl, jak moc zasáhne ekonomiku. Věděli jsme, co přesně vláda zavřela, a z toho jsme si určitý obrázek mohli udělat. Jenže najednou začaly dobrovolně zavírat výrobu i další velké závody, jako je Škoda Auto. Jejich manažeři nevěděli, co se bude dít. V tu chvíli vznikla potřeba mít co nejpřesnější odhad, jak moc ekonomika spadla, abychom věděli, jak moc snižovat sazby, jak uvolnit rezervy bankám. Začali jsme proto nejdřív sledovat, jak se mění spotřeba elektřiny.

Silné sepětí s vývojem ekonomiky má i nezaměstnanost, my ji v indexu máme zahrnutou přes vyhledávání na Googlu. Díky tomu se dozvíme, že se něco děje na trhu práce ještě před tím, než lidé vyrazí na úřady práce.