Jak se vám spí v době, kdy se ekonomika každým dnem dramaticky mění? Dá se v chaosu, kdy se situace vlivem rozhodnutí Donalda Trumpa neustále otáčí, nějak kvalifikovaně rozhodovat?

Rozhodujeme se bez emocí. Zajímá nás, co bude za rok, dva a více let. Co se děje dnes se cly, bude brzy historie. Jeden šok odezní a přijde zase jiný. Proto mě cla moc nezajímají. Dívám se dál do budoucnosti.

Co tam vidíte?

Českou národní banku, která pomáhá lidem snít o budoucnosti bez strachu z inflace. Banku, která umí pracovat s technologiemi, s umělou inteligencí, zajišťuje stabilitu a dlouhodobě nízkou inflaci. Představuji si prostě svět, kde algoritmy a technologie pomáhají, ale hodnoty ČNB, morálka, odbornost, nezávislost nás drží pevně na zemi. Testování umělé inteligence na programování a automatizaci procesů v ČNB jsem teď věnoval více času než čtení o clech.