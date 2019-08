Stravenková revoluce i rozpočtové hádky. Šéfka státní kasy bude v Rozstřelu

Schillerová v rozhovoru pro MF DNES představila své plány na revoluci ve stravenkovém byznysu. Vítají ji hoteliéři, někteří obchodníci a zástupci podnikatelů. Dá se však čekat ostrý nesouhlas stravenkových firem. Jejich byznys totiž chystané změny zásadně ovlivní.

A v čem budou spočívat? Firmy, které poskytují stravenky svým zaměstnancům, by kromě papírových a elektronických stravenek měly mít možnost poskytnout lidem rovnou finanční příspěvek a částku si stejně jako v případě stravenek uplatnit do nákladů.

Stravenkové firmy by tím přišly o zhruba šestiprocentní provizi, kterou získávají od restaurací a obchodů. Výhodou pro zaměstnance může být to, že nebudou limitováni v tom, za co peníze utratí. Firmám by také ubyla administrativa.



„Zaměstnanecké stravování je podporováno ve většině evropských zemí a tímto krokem by bylo zlikvidováno,“ namítá David Rýc, šéf Asociace provozovatelů poukázkových systémů. Varuje, že by rozpočet mohl přijít ročně až o 30,9 miliardy korun.

Schillerová v rozhovoru pro MF DNES stravenkářům nepřímo vytkla, že většinu zisku, zhruba 600 milionů korun ročně, odvádějí do zahraničí (více čtěte v rozhovoru s Alenou Schillerovou zde).

V posledních dnech také vyvrcholil spor o státní rozpočet na příští rok. Je trnem v oku sociálně demokratickým ministrům, jímž v resortech chybí přes 20 miliard korun. Pokud by se peníze uvolnily, čtyřicetimiliardový schodek by se musel navýšit o polovinu.

Ministryně financí Alena Schillerová se nechala slyšet, že představa takového navýšení je absolutně nepřijatelná. Necouvne ale nakonec alespoň v něčem? Na jakou agendu by se mohlo přidávat?

Nejvíc peněz navíc požaduje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která chce pro svůj resort získat dalších 11 miliard korun.