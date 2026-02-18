Schillerová představí legislativu týkající se elektronické evidence tržeb

Ministryně financí Alena Schillerová představí návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. Zavedení EET 2.0 si Schillerová vytkla jako jeden ze svých cílů v boji se šedou ekonomikou a s daňovými úniky. Tisková konference začne v 11 hodin.

Nový systém ministerstvo financí plánuje spustit do roku 2027, a to pro všechny kategorie obchodníků. Po představení návrhu bude následovat vnitřní a vnější připomínkové řízení. Vláda by předlohu měla schválit v první polovině letošního roku a nejpozději do léta by mělo následovat první čtení ve Sněmovně, uvedla už dříve Schillerová.

Ministerstvo financí také upřesnilo, že EET bude plošné opatření s minimem výjimek. Týkat se bude obchodníků, restauratérů či řemeslníků. Chystaná evidence tržeb podle ministryně srovná podmínky pro podnikatele, omezí šedou ekonomiku a také posílí příjmy státního rozpočtu.

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Záměr obnovit EET uvítala letos i mise Mezinárodního měnového fondu. Naopak některé opoziční strany jsou proti, například ODS hovořila loni mimo jiné o šikaně živnostníků.

Evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO v roce 2016. V roce 2017 byla spuštěna takzvaná Účtenkovka. Mělo jít o nástroj motivující občany vyžadovat při nákupu účtenku, tu následně mohli zaregistrovat do loterie.

Na EET měla vliv pandemie. Od jara 2020 byla kvůli pandemii COVID-19 přerušena až do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 ji pak vláda Petra Fialy zrušila.

