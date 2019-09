Stravenkový paušál plánuje ministerstvo od roku 2021. Daňově se nic nemění

17:39 , aktualizováno 17:39

Stravenkový paušál plánuje ministerstvo financí zavést podle ministryně Aleny Schillerové jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování od roku 2021. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.