Mastantuono byla funkce zvolena na jaře zaměstnavatelskou skupinou EHSV pro pětileté funkční období 2025–2030 a stane se historicky první zástupkyní České republiky ve vrcholném vedení. Její zvolení navazuje na více než dvacetiletou kariéru v oblasti evropské politiky a hájení zájmů českého podnikatelského sektoru v unijních strukturách. V době, kdy se podnikatelé i státy často ztrácejí ve složitém právním jazyce a rozdílných výkladech, jde podle ní o krok ke srozumitelnější a férovější Evropě.
Pokud evropské instituce opravdu začnou tabulky povinností používat, jak to bude probíhat v praxi? Bude existovat jednotný formát, nebo si jej bude určovat každá instituce podle sebe
Každá instituce, která se podílí na tvorbě nebo schvalování právního předpisu, by měla dodržovat jednotný formát tabulek, aby byl zajištěn soulad a nedocházelo k odchylkám. Takové principy ukládá evropským institucím tzv. meziinstitucionální dohoda o kvalitní tvorbě práva, jejíž novelizace se předpokládá ještě v tomto roce. Tabulky povinností by měly být nedílnou součástí každého návrhu, a to v celém legislativním postupu, tj. ještě dříve, než budou spolu s posouzením dopadů právní akty předloženy k veřejné konzultaci.
Tabulku, respektive srozumitelný a jednoduchý souhrn povinností vyplývající z právního aktu, by měl tvůrce práva měnit v návaznosti na vyjednávání dokumentu. To znamená, že v případě pozměnění textu europoslanci nebo členskými státy v Radě by měla být tabulka novým změnám přizpůsobena. Po schválení bude tabulka společně s právním aktem uveřejněna v Úředním věstníku EU. Každá tabulka by měla obsahovat, kdo a co ukládá, přičemž by měla specifikovat, jak má být povinnost splněna a jaká hrozí sankce za případné nesplnění. Vycházíme přitom z tabulek povinností, které jsou součástí českého právního řádu, do něhož byly začleněny na základě iniciativy Hospodářské komory České republiky. V tomto byl vzorem právě český zákon o Sbírce zákonů.
Tyto instituce již dnes využívají přílohy, jako jsou dopadové studie nebo shrnutí pro neodborníky – v čem se od nich tabulky povinností liší? Evropské instituce před předložením iniciativy zpracovávají v předem definovaných případech dopadové studie, které identifikují očekávaný dopad předkládaného návrhu na společnost. Posuzují dopad na životní prostředí, ale i sociální a hospodářský dopad, např. na malé a střední podniky. Jejich předmětem je tedy kvantifikovat dopad, konkrétně spočítat náklady a přínosy různých regulatorních řešení, respektive navrhovaných variant. Slouží tedy jako vodítko pro učinění rozhodnutí, které z regulatorních řešení vybrat, a hraje zásadní roli při přípravě návrhu. Taková zpráva může mít přes dvě stě stran, a proto bývají její součástí shrnutí nejdůležitějších informací textu.
Naopak tabulky povinností překládají do srozumitelného jazyka povinnost, kterou chce tvůrce práva uložit. Každá příloha – posouzení dopadu nebo tabulka povinností – má svůj účel a přispívá ke kvalitnímu rozhodování, protože tvůrce práva má díky nim jasnou představu, co ukládá a jaký bude dopad této povinnosti v praxi. Je to, jako kdybychom návrh textu rozdělili na tři části – samotný text, hodnocení dopadu a souhrn veřejnoprávních povinností. Jednoduchý souhrn povinností bude základem pro metadata a díky využívání umělé inteligence a digitálních nástrojů bude možné zajistit soulad s ostatními předpisy, identifikovat překryvy či rozpory.
Kdo zaručí kvalitu tabulek v takové míře, aby se samy nestaly zmatečnými nebo zavádějícími?
Jednotné postupy a šablony by měly zajistit, že budou dokumenty zpracovávány stejným způsobem všemi institucemi – Komisí, Radou a Evropským parlamentem. Vodítkem musí být interinstitucionální dohoda o kvalitní tvorbě práva (angl. the interinstitutional agreement on better law-making). A jak již bylo řečeno, musí být v průběhu rozhodování měněny, a to jak tabulky povinností, tak i dopadové studie.
V tuto chvíli dopadové studie zpracovává pouze Komise na začátku postupu, nicméně v legislativním postupu dochází ke změnám, což způsobuje, že text v průběhu projednávání či na jeho konci již nemusí odpovídat původnímu posouzení. To se změníí?
Na to upozornil italský politik Enrico Letta ve své zprávě k vnitřnímu trhu, který tento proces nazval „dynamickým posouzením dopadů“, tedy měnící se dopad iniciativy v návaznosti na úpravy povinností z ní vycházejících. Požadavek na pozměnění posouzení dopadů je nicméně stanoven již v dnešní meziinstitucionální dohodě, ale v praxi se tak neděje. Evropský parlament se o to párkrát pokusil, ale jde bohužel o výjimky.
Nicméně Evropský soudní dvůr ukázal, že je třeba podložit rozhodnutí dostatečnými fakty a daty, a pokud tomu tak není, nemohou instituce EU právní ustanovení přijmout. Soudní dvůr v říjnu 2024 napadl některá ustanovení Balíčku mobility I přijatém v roce 2020 a zrušil povinnost, podle níž se vozidla musí každých osm týdnů vracet do členského státu, kde jsou registrována. Argumentoval, že Parlament a Rada neprokázaly, že měly při přijetí ustanovení o návratu vozidel dostatek informací, tj. že náležitě neposoudily dopad tohoto ustanovení.
Alena Mastantuono
Evropské právo představuje historicky tisíce právních předpisů. Je podle Vás skutečně reálné opatřit tabulkami povinností i již platné předpisy? Máte představu, kolik by jich bylo potřeba zpětně zpracovat – a nehrozí, že by to paradoxně vedlo k dalšímu přetížení stávajícího unijního aparátu?
Unijní aparát v tuto chvíli provádí inventuru textů. Komise přislíbila, že sníží administrativní zátěž o 25 %, pro MSP až o 35 %. My navrhujeme, aby tato inventura byla systematická a napříč institucemi konsistentní, přičemž se musí nastavit filtry, které zamezí další nadbytečné administrativní zátěži. Zjednodušování, které probíhá v rámci jednotlivých balíčků – tzv. omnibusů, je v rukou každého úředníka, pod kterého dokument gesčně spadá. Bylo by tedy efektivní, aby tento úředník postupoval dle stejných pravidel jako jeho kolegové napříč Evropskou komisí. Využití digitálních nástrojů a umělé inteligence by mělo úředníkovi s inventurou pomoci.
Přiznejme si, že zpracování aktuálního objemu dokumentů je na první pohled nadlidský úkol. Ale pokud budou úředníci mít jasné zadání a budou postupovat systematicky, dojde ve střednědobém horizontu naopak k odlehčení unijního aparátu. Současně je potřeba chápat, že využívání digitalizačních nástrojů, strukturovaných dat a metadat je pomocný nástroj, který má zpřehlednit evropské právo a sladit 27 právních režimů v národních státech. Ale pořád nad tím musí být kvalifikovaná lidská práce, bez které se prozatím neobejdeme. Navíc je to nezbytný kontrolní mechanismus.
V čem se tabulky povinností liší od běžných executive summaries, která dnes často čelí kritice? Jak chcete zabránit tomu, aby se z nich nestal jen další příklad přepjatého právního formalismu bez skutečné přidané hodnoty?
To, o co chceme obohatit legislativní tvorbu a následnou implementaci právního předpisu, je vytvoření strukturovaných dat, se kterými bude možné hlídat konzistenci celého právního řádu, odstraňovat duplicity nebo obsoletní ustanovení a v neposlední řadě pak z těchto přehledů vytvářet jakési „podnikatelské batohy“, které existují pro jednotlivé typy podnikání. Dnes prostě jednoduše nikdo neví, jestli tři nově uložené povinnosti všem podnikatelům bez rozdílu způsobí jednomu z nich v jeho oboru podnikání nepřekonatelnou zátěž nebo bariéru a pro druhého to bude znamenat pouze 10 minut práce navíc. To se ale pozná až v okamžiku, kdy zjistíme, kolik vlastně v jednotlivých batozích, řekněme, oborech podnikání, už povinností podnikatelé mají. Dnes to nikdo s jistotou prostě neví.
Existuje podle Vás nějaký hospodářský segment, pro který se tento formát vyloženě nehodí?
Vždy budou existovat oblasti, kde bude plnění ukládaných povinností vykládáno příslušnými exekutivními orgány po tzv. správní úvaze. V oblasti hospodářské soutěže, například u zneužívání dominantního postavení na trhu, budou vždy příslušné úřady posuzovat konkrétní případ a budou zvažovat, zda k narušení soutěže došlo, nebo nedošlo.
V jakých oblastech očekáváte největší komplikace – a kde naopak největší přínosy?
V případech uložených povinností, kdy se nevyžaduje správní úvaha, ale jde o plnění povinností spočívající v podání hlášení ve stanoveném termínu, požadavek na uzavření písemné smlouvy a její registraci, vystavení účetního dokladu, přiznání daně, zaplacení poplatku, získání předchozího povolení, tam všude bude tabulka veřejnoprávních povinností užitečným nástrojem jak pro podnikatele, kterým se tyto povinnosti ukládají, tak pro státní orgány, které plnění povinností kontrolují nebo vymáhají. Takže to dělení využitelnosti a užitečnosti by nemělo být podle hospodářských segmentů či oborů podnikání, ale podle charakteru uložených povinností. Dokud si však neuděláme revizi existujícího právního řádu podle jednotlivých právních předpisů a nesetřídíme je do oborů podnikání, nebudeme ani znát přesnou odpověď.
Jak by měly být řešeny případné výkladové spory, nebo dokonce soudní řízení u Evropského soudního dvora?
Na existujících pravidlech se nebude nic měnit. Pokud dojde k výkladovému sporu na úrovni exekutivy, pak musí dojít k dohodě o výkladu uložených povinností mezi exekutivními orgány a musí se promítnout nově do tabulky povinností. Pokud je však výkladový problém skutečně velký a nelze ho překonat exekutivním výkladem, pak musí dojít ke změně právního předpisu.
Stejně by se pak postupovalo v případě, když by o výkladu rozhodoval soud. Buď by se jeho výklad stal bez dalšího závazným a upravila by se tabulka povinností, nebo by na základě rozhodnutí soudu muselo dojít k úpravě právního předpisu. To je cesta, jak začít „narovnávat“ dlouhodobě problematická ustanovení, která nám v právu přežívají roky a roky a jen se množí množství výkladů, které celou právní úpravu komplikují a zatemňují. Na počátku je od zákonodárce přeci dán jasný a jednoznačný záměr, čeho chce právní regulací a související byrokracií docílit. Pokud si to pak následně někdo začíná vykládat jinak, než bylo zamýšleno, je potřeba zjednat nápravu. I k tomu nám tabulky povinností mohou pomoci.
Evropské právo se však dělí na právní akty přímo aplikovatelné a na právní akty, které jsou pak národními státy implementovány. Tam dochází velmi často k tzv. gold platingu, tedy praxi, kdy členské státy při implementaci směrnic EU přidávají nad rámec požadavků EU další, přísnější národní pravidla. Tato praxe může vést ke zbytečné zátěži pro podniky a administrativu, jelikož vytváří dodatečné náklady a složitější procesy. Jak by takové tabulky povinností mohly pomoci?
Největší přínos právě spatřujeme v zajištění souladu evropského práva a zamezení fragmentace pravidel při aplikaci práva na národní, nebo dokonce regionální úrovni. Při transpozici směrnice by se totiž členské státy měly striktně držet tabulky. Chtějí-li být striktnější, mohou použít povinnosti v tabulce nad rámec minimální harmonizace, ale nesmí se od definice těchto povinností odchýlit. No a v případě přímo aplikovatelných nařízení pak taková tabulka povinností může sloužit ve všech 27 státech jako jednotná výkladová pomůcka, podle které budou postupovat jak podnikatelé, tak exekutivní a kontrolní orgány, což jsou opět delegované pravomoci na státní orgány jednotlivých členských států. Proto usilujeme o zavedení tohoto systému nejen v Česku, ale i na úrovni celé Unie. Pokud chceme odstranit bariéry na vnitřním trhu, pak je to jedna z cest, jak se k jednotným pravidlům na jednotném trhu, který vznikl za účelem volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, konečně dostat.
Inspirací pro unijní úpravu byl český zákon o právu na digitální služby. V čem se tedy bude evropské pojetí datového prostoru založeného na principu „jednou a dost“ lišit? Jaké konkrétní registry a databáze by do něj měly být zahrnuty?
Mluvíme o principu jednou a dost, který je zaveden do českého právního řádu. Zákon o právu na digitální služby byl při tvorbě stanoviska určitým vzorem – zejména v tom, že říká: stát nemá právo od občana nebo podnikatele nějaký údaj znovu žádat, pokud ho už má k dispozici a úřady mají zákonné oprávnění si takový údaj vzájemně poskytnout. Náš zákon dokonce říká, že takový údaj si mají možnost poskytnout i bez zákonného zmocnění, pokud jim občan nebo podnikatel dá k takovému sdílení souhlas. Jednoduše řečeno, buď to může udělat stát rovnou sám a občana nebo podnikatele neobtěžovat, nebo to může udělat s trvalým nebo jednorázovým souhlasem občana.
Tento princip vychází z toho, že vlastníkem těchto údajů je i po jejich odevzdání státu stále občan nebo podnikatel a má právo s nimi nakládat. Evropská verze tohoto principu míří dál a navrhuje výměnu nebo sdílení dat mezi úřady jednotlivých států. Mezi některými státy už v určitých oblastech výměna či sdílení údajů existuje, ale není to zatím systematicky řešeno, ať již z hlediska oprávnění k přístupu k osobním údajům občanů nebo podnikatelů, nebo také z hlediska důvěryhodnosti a správnosti údajů v jednotlivých registrech a systémech jednotlivých států. Myslím, že Česká republika má díky svým základním registrům oproti jiným členským státům náskok. Už dnes díky našemu sdílení údajů nemusíte s sebou vozit řidičský průkaz, protože si policie může údaje ověřit v základních registrech a registru řidičů. Jednou bychom mohli jezdit po EU také bez řidičského oprávnění. Náš registr řidičů je na to připraven.
Kdo bude dohlížet na to, aby národní systémy skutečně spolupracovaly s evropským rámcem a byly tzv. interoperabilní? Je vůbec v kompetenci Evropské unie něco takového po jednotlivých členských státech vyžadovat? A zvládne to Unie po technické stránce?
Úsilí o propojení či sdílení údajů se již děje, není to nic nového. Nicméně je to bolestný a dlouhodobý proces. Stačí se podívat i k nám na to, jak se nakonec posunul termín účinnosti Zákona o právu na digitální služby v České republice o dva roky. Například nařízení (EU) 2024/903 si klade za cíl usnadnit spolupráci mezi institucemi a orgány Evropské unie (EU) a veřejnými institucemi členských států EU prostřednictvím sdílení dat, informací a znalostí pomocí digitálních procesů (přeshraniční interoperabilita). Cílem je podpořit užší spolupráci a umožnit plynulý tok dat přes hranice. Jak už jsem uvedla, podle mých znalostí a informací jsme v oblasti připravenosti na sdílení dat uvnitř EU, i přes dílčí zdržení, velmi dobře připraveni a mnohé státy nám náš systém základních registrů tak trochu závidí.
Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém stanovisku rovněž doporučuje, aby evropské instituce intenzivněji využívaly umělou inteligenci. Je to podle vás vhodný nástroj pro identifikaci oblastí, které by měly být regulovány? Jak to bude v praxi probíhat – formou prediktivní analýzy, nebo zpětné kontroly?
Komise jde již pomalými krůčky a učí se umělou inteligenci používat při analýze právních textů. Nepochybně to může být užitečné, ale popravdě si musíme říci, k čemu vlastně má využití umělé inteligence sloužit. Jako analytický nástroj, který by nám mohl pomoci vytvořit tabulky povinností, které pak odkontroluje člověk a provede jejich verifikaci, popřípadě na základě takové analýzy dojde k úpravě právního předpisu – k tomu je podle mého názoru skvěle využitelná.
Máme s tímto vůbec nějaké historické zkušenosti? Napadá Vás konkrétní případ, kdy umělá inteligence pomohla při přípravě legislativy nebo při sjednocování rozdílných právních úprav napříč členskými státy? Bavíme se přece pořád o algoritmu, který někdo naprogramoval – nebojíte se, že to může vést k určité formě zaujatosti?
Pokud bychom ale AI využili na provedení výkladu právní normy, pak bychom vedle již existujících dvou nebo tří výkladů dostali čtvrtý nebo pátý, podle toho, kolik bychom použili existujících jazykových modelů. To ale přeci není cesta. Chceme směřovat k přehlednosti a jednoznačnosti právních norem a k tomu nám výklady od AI nepomohou, pokud je neprohlásíme za jediné správné. Ale to bych z mnoha důvodů nedoporučovala.
AI by nám určitě mohla pomoci a bude schopna pomáhat s přípravou právních předpisů, hodnocením jejich dopadů a dalšími dílčími úkony v legislativním procesu, ale stále se přimlouvám za to, abychom stavěli český právní řád a i ten evropský na lidech. Některé státy se pustily do využívání specializovaných právních informačních systémů pro přípravu a schvalování právních předpisů a opět se tady ČR ukázala jako jeden z lídrů. Ve stanovisku EHSV se objevuje odkaz na náš již částečně funkční systém eLegislativa, který je právě nástrojem využívající některé digitální nástroje pro legislativní tvorbu a zajištění legislativního procesu.