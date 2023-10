Padesátník za plechovku nebo petku. Albert testuje vlastní vratný systém

Zákazníci mají možnost zapojit se do testování nového systému vracení PET láhví a plechovek. To momentálně probíhá v prodejnách Albert v Praze Nových Butovicích, Hradci Králové a v Plzni. A čtvrtý systém se chystá, bude nasazen v Kutnohorské ulici v Hradci Králové.

„Princip je jednoduchý. Zákazníci přinesou prázdné obaly a dostanou za vrácenou láhev či plechovku zpět padesát haléřů formou kuponu, který uplatní při nákupu. Láhve se vrací nesešlápnuté, stejně jako to bude po zavedení zálohového systému,“ popisuje Jiří Mareček, ředitel pro udržitelnost ve společnosti Albert.

Značka aktuálně testuje různé zálohovací přístroje, do kterých lze přinést prázdné plastové obaly a obaly od plechovek.

„Důvodem tohoto testování je, že s přípravami zákona na zavedení zálohového systému se potřebujeme důkladně připravit i my. Víme, že úspěch nového zálohového systému bude záviset nejen na zákaznících a na tom, jak zálohování přijmou, ale samozřejmě také na nás, obchodnících. Budou to naše prodejny, které budou muset na začátku zainvestovat stamiliony korun do nákupu a prostorových úprav na umístění strojů na PET láhve a plechovky,“ podotýká Mareček.

Dodává, že investice do ustavení vratného systému vyčíslila studie CETA z loňského roku na více než pět miliard korun.

Jak to bude v praxi?

Podle Marečka budou obchodníci v místě prodeje vysvětlovat zákazníkům principy vracení petek a plechovek včetně toho, že se láhve vracejí nezmačkané. Při startu systému budou zákazníci muset porozumět tomu, že láhve ani plechovky zakoupené ještě před zavedením zálohovaného systému nemají speciální kód a nebude je možné vrátit.

„Tato skutečnost ovšem neplatí pro současné testování v prodejnách Albert, kdy zákazníci vrací láhve, které zakoupili bez zálohy,“ doplňuje Jiří Mareček.

Zavedení systému tedy bude velkou změnou pro všechny, kteří léta třídí plastové obaly včetně PET láhví na sběrných místech s barevnými kontejnery, ale také pro prodejny a jejich zaměstnance.

„Z vratného systému skleněných pivních láhví, který funguje roky, vidíme možná úskalí včetně pracnosti na obsluhu a čas, údržbu strojů i zodpovídání dotazů zákazníků. Cílem pilotního programu je proto také vyzkoušet, jak tyto přístroje fungují v praxi a jaká je jejich reálná náročnost na obsluhu,“ říká Mareček.

Pilotní projekt Albertu má plánované ukončení po vyčerpání rozpočtu. Pro obchodníka totiž představuje čistě náklady, jelikož obaly na petky a plechovky nejsou v současnosti zálohované. Trvání pilotního provozu proto bude záležet na zájmu zákazníků a zástupci ho odhadují na několik týdnů.

Zálohování na zkoušku i jinde

Obchodní řetězce Kaufland a Lidl zahájily testovací projekt zpětného odběru PET láhví a plechovek v únoru letošního roku. Pilotní testování vratného systému stále probíhá v šesti prodejnách napříč republikou, a to ve třech prodejnách Kaufland a třech prodejnách Lidl. Za odevzdání více než šesti kusů láhví zákazník obdrží slevový kupon na vybrané sortimentní skupiny.

K vybraných prodejnám v nejbližší době nově přibudou také prodejny v Karlových Varech, Ústí nad Labem, Zlíně a Pardubicích.