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Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

Tomáš Ventura
  8:48aktualizováno  9:04

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů, hypermarketů a menších prodejen a více než 100 franšízových obchodů. Hodnota transakce činí 1,7 miliardy eur, tedy asi 41 miliard korun.

„Akvizice představuje důležitý krok k posílení naší pozice v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Spojuje dvě společnosti, které se velmi dobře doplňují a mají silné znalosti lokálního trhu. Zároveň nám dává příležitost vstoupit na atraktivní slovenský trh,“ uvedl šéf společnosti Ahold Delhaize Frans Muller.

Síť prodejen Tesco se v Česku přičlení k více než 300 obchodům Albert, jež obslouží každý týden čtyři miliony zákazníků. Albert v tuzemsku zaměstnává 20 000 lidí, Tesco pak udává za Česko i Slovensko 14 000 pracovníků. Na Slovensku Ahold dosud nepůsobil, převzetím tamních prodejen konkurenta se mu tak otevírá nový trh.

Tesco v Česku

87 hypermarketů

58 supermarketů

39 prodejen expres

2 distribuční centra

126 franšízových prodejen Žabka

Transakce ještě podléhá schválení regulačními orgány. Zahrnuje všechny prodejny a kanceláře v České republice a na Slovensku a distribuční centra v Kralupech, Prešově a Beckově.

„Jsme hrdí na to, čeho jsme za uplynulých 30 let dosáhli. Jsem rád, že společnost Ahold Delhaize hodlá investovat na obou trzích. Tato transakce dále zjednoduší strukturu skupiny Tesco, umožní nám více se soustředit na naše hlavní podnikání ve Velké Británii a Irsku,“ sdělil Ken Murphy, generální ředitel společnosti Tesco.

„Až do dokončení transakce zůstávají naše podniky v České republice a na Slovensku součástí společnosti Tesco. Naší prioritou nadále zůstává poskytovat služby zákazníkům a podporovat naše zaměstnance.“

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O prodeji středoevropské části Teska se začalo mluvit v červenci, kdy o záměrech britského majitele informoval list Financial Times. Ten tehdy zmiňoval i prodej maďarské divize. Ta však podle aktuálního vyjádření dál zůstává součástí skupiny.

„Maďarsko není součástí dnes oznámené dohody a Tesco tam nadále zůstává vlastníkem i provozovatelem svého podnikání. Společnost bude i nadále posuzovat všechny možnosti budoucího působení na maďarském trhu,“ uvedla firma v prohlášení.

Které potravinové maloobchodní řetězce už v Česku skončily
ŘetězecOznámenoProdejny převzal
Julius Meinlsrpen 2005Albert
Carrefourzáří 2005Tesco
Edekalistopad 2005Tesco
Delvitalistopad 2006Billa
Plus Discountbřezen 2008Penny Market
Intersparbřezen 2014Albert
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