Bezhotovostní platby rostou. V obchodech začínají převládat

Během pandemie museli čeští obchodníci čelit řadě překážek. Aby mohly obchody fungovat, bylo potřeba se přizpůsobit zcela nové a dosud nebývalé situaci. O velký krok vpřed se posunula i digitalizace a téma udržitelnosti. „Věnovali jsme mimořádné úsilí, aby prodejny zůstaly bezpečným místem. Od začátku krize jsme investovali stovky milionů korun do dezinfekcí a sanitací, instalaci plexiskel k pokladnám, ale i komunikaci bezpečnostních opatření na zákazníky,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace v obchodech Albert.

Právě Albert, respektive jedna z jeho prodejen v Jesenici, získala v květnu ocenění Visa Czech Top Shop.

Prodejna Albert v Jesenici prošla důkladnou rekonstrukcí, získala moderní design a zákazníci zde mohou nově nakupovat rovnou do tašky s pomocí mobilů a ručních skenerů. Nakolik tuto možnost využívají?

Už před několika lety jsme začali ve zvýšené míře instalovat samoobslužné pokladny. A v tomto programu jsme pokračovali a akcelerovali jsme ho i loni. Samoobslužných pokladen máme aktuálně více než pět stovek na téměř třetině našich prodejen a instalujeme je všude tam, kde z pohledu zákazníka dávají smysl. Do konce roku přidáme ještě další tři desítky. Instalace jsou součástí remodelingů prodejen, samoobslužné pokladny najdou zákazníci také v nově otevíraných prodejnách.

Co se týče Albert scan, tuto možnost rychlého nákupu s platbou prostřednictvím ručních skenerů jsme spustili také v polovině loňského roku. Zákazníci si po nascanování svého nákupu můžou vložit zboží rovnou do tašky a nemusejí s ním několikrát manipulovat a vykládat ho na pokladní pás. Rychlost nakupování a co nejkratší doba je jedním z benefitů této technologie a zákazníci ji, především v době pandemie, oceňovali - právě z důvodu rychlejšího odbavení nákupu. Nyní ji využíváme na několika vybraných prodejnách, a to například v Jesenici, Nových Butovicích, Čestlicích či Litoměřicích, a zároveň pracujeme na jejím zdokonalování a rozšiřování.

V rámci inovací jsme spustili i novou aplikaci Můj Albert, která má přes 800 tisíc stažení a slouží jako inspirace s více než tisícovkou receptů, ale taky jako nákupní seznam, sběratelská kartička a zákazníky odměňuje za nákup zdravých potravin. Zároveň umožňuje zvolení pouze elektronické účtenky, která také přispívá k pohodlnějšímu nakupování a zároveň šetří papír, a tím i přírodu.

Čím u vás zákazníci nejčastěji platí? Liší se nějak zvolená platební metoda v závislosti na množství nebo ceně kupovaného zboží?

V našich obchodech se neustále snažíme vyjít vstříc potřebám a přáním zákazníků a usnadňovat jim nákupy. Zákazníci mají možnost v obchodní síti Albert platit jak hotově, tak platebními kartami, běžnými stravenkami či elektronickými stravenkovými kartami, dle běžných pravidel. V současné chvíli přijímáme stravenky i ty elektronické od několika společností na všech našich prodejnách. I přesto, že tyto platby tvoří pouze malé procento tržeb, jsou mezi zákazníky oblíbené a je pro nás důležité, že jim tuto službu nabízíme.

Máte ve svém okolí zajímavou prodejnu, kterou rádi navštěvujete? Nebo vás jen zaujala svým provedením či přístupem k zákazníkům? Nominujte ji do soutěže Visa Czech Top Shop 2021 e-mailem: czechtopshop@mistoprodeje.cz.

Loni jsme vzhledem k pandemii koronaviru doporučovali zákazníkům platit bezkontaktně a pozorujeme, že se zájem o platby kartou především v posledním roce mnohonásobně zvýšil. Zde vidíme nárůst desítek procent oproti předcházejícím rokům. Poměr plateb kartou vůči hotovosti je téměř srovnatelný, avšak bezhotovostní platby začínají mírně převyšovat.

Co pro vás na koronavirové pandemii bylo nejobtížnější? Přinesl pro vás poslední rok nějakou zásadní změnu, která už se do starých kolejí nevrátí?

Dramaticky zvýšená poptávka po suchých potravinách byla pro nás prvním viditelným znakem nástupu koronaviru. Tento trend byl ale vidět v celém západním světě a přinesl s sebou také otázky, jak budeme schopni zásobovat prodejny v této nové situaci. Společně s vládními představiteli se nám dařilo nastalou situaci uklidňovat a vysvětlovat veřejnosti, že zboží je dostatek a není zapotřebí panikařit. Zároveň byly zavřené hranice a tvořily se na nich dlouhé fronty, stály v nich i kamiony s naším zbožím. Ve spolupráci s našimi dodavateli jsme dokázali situaci vyřešit a poptávku pokrýt. A když to hodnotíme zpětně, po více než roce, tak jsme dokázali naše prodejny velmi úspěšně zásobovat a uspokojit poptávku obyvatel v malých i velkých městech. Co se týče opatření, věnovali jsme mimořádné úsilí, aby prodejny zůstaly bezpečným místem k nákupu pro naše zákazníky a bezpečným místem k práci pro zaměstnance. Od začátku krize jsme investovali stovky milionů korun do dezinfekcí a sanitací, instalaci plexiskel k pokladnám, ale i komunikaci bezpečnostních opatření na zákazníky.

V době pandemie jsme také spustili Albert linku pomoci, kam se mohou zaměstnanci obrátit s jakýmkoliv dotazem. Pandemie bude mít vliv i na flexibilitu práce, které se nyní hodně věnujeme a chceme její hranice výrazně rozšířit.

Na kolik je pro vás důležitá práce s lokálními farmáři a prodejci?

Spolupráci s regionálními farmáři a prodejci neustále rozvíjíme. Například jen nabídce ovoce a zeleniny v oddělení Tržnice u Alberta najdou zákazníci široký sortiment i od lokálních farmářů či v biokvalitě. Z lokálních farem dokážeme nabídnout přibližně stovku položek. Jejich nabídka se pak liší právě podle sezonnosti. V plné sezoně pochází od českých dodavatelů i celá nabídka jednotlivých druhů ovoce i zeleniny. Od lokálních producentů tak máme nyní například bio lahůdkovou cibuli či salát, který odebíráme z biofarmy Olešná, či v hlavní sezoně melouny z farmy Strudo.

Lokální produkce se ale netýká jen ovoce a zeleniny. V rámci naší privátní značky Moravian Collection máme vybraná vína od moravských vinařů. Podporujeme také regionální pivovary. V současnosti spolupracujeme přibližně s pěti desítkami minipivovarů a nabízíme dvě stovky různých druhů piv. Kouzlem této nabídky je, že je cílena regionálně a piva prodáváme kolem pomyslného komína minipivovarů, takže jsou skutečně lokální. Spolupráci jsme začali rychle rozvíjet a navazovat obchodní partnerství s minipivovary v průběhu krize, kdy jejich hlavní odbytiště, hospody, zůstaly zavřené. Lahvové pivo ve velkém distribučním kanále jim tak pomohlo s existenčními problémy. Lokální řemeslná piva nakoupí zákazníci ve více než stovce našich prodejen, v letošním roce plánujeme jejich počet téměř zdvojnásobit. Prodej tohoto piva vyžaduje i investice – mikropivovary zpravidla pivo nepasterují a některé nemají ani filtrační zařízení, takže piva mají krátkou trvanlivost a musejí být uchovávána v chladu. Proto prodejny vybavujeme prosklenými lednicemi právě na tuto nabídku. Z dlouhodobého hlediska pozorujeme jasně rostoucí zájem našich zákazníků o piva z minipivovarů. Meziročně evidujeme až pětinásobný růst prodejů.

Ve svých obchodech jste zavedli zkrácené účtenky, abyste méně zatěžovali životní prostředí. Plánujete pokročit ještě dál a účtenky nahradit elektronickými? Nebo už to někde zkoušíte?

Účtenky jsme za poslední roky zkracovali již několikrát. Přemístili jsme povinné údaje na rubovou stranu, čímž jsme zajistili úsporu materiálu o 20 procent. Ve zkracování účtenek pokračujeme, od předloňského srpna jsme snížili jejich délku přibližně o 12 cm. Odstranili jsme mezery, zmenšili logo, upravili a sloučili řádky nebo upravili kódy. Od loňského srpna mají zákazníci v našich obchodech také možnost vybrat si mezi klasickou či zkrácenou účtenkou, tedy verzí bez položek nákupu, která je o 20 a více procent kratší než standardní účtenka. V rámci naší nové aplikace Můj Albert je pak možné si zvolit účtenku pouze elektronickou formou, a tak papírovou účtenku eliminovat úplně.

Jak pokračují vaše plány se zahájením internetového prodeje? Co byste poradil obchodníkovi, který také přemýšlí nad vlastním e-shopem?

V posledních letech jsme zmodernizovali většinu z našich 300 prodejen, včetně novinek na prodejní ploše, jako je systém skenování nákupu pomocí Albert scan, zapojení elektronických cenovek, kterých máme nyní již přes 600 tisíc, ale i spuštění věrnostní aplikace Můj Albert. Aktuálně testujeme v Brně novou službu online prodeje potravin, Albert Domů Zdarma, která je dostupná více než 300 tisícům zákazníkům. Na základě zpětné vazby zákazníků ji vylepšujeme. Aktuálně můžeme říct, že zpětná vazba zákazníků je velmi dobrá.