Albert těží z krize, plánuje e-shop. Lidé víc dají na slevy, tvrdí jeho šéf

Mateřské firmě řetězce Albert, Ahold Delhaize, vzrostl v prvním čtvrtletí letošního roku zisk o 40 procent. Nizozemská firma, která působí kromě Evropy i v zámoří, tak v přepočtu vydělala 26,1 miliardy korun. A nedaří se jen jí – v koronavirové krizi zaznamenal růst i dceřiný Albert.

„Máme štěstí, že je v Česku situace, jaká je, a že pracujeme v prodeji potravin,“ uvedl na tiskové konferenci ředitel firmy Jesper Lauridsen. Díky tomu si podle něj mohl Albert i v rámci mateřské firmy udržet dobrou pozici. „V některé dny se prodeje zvýšily dvoj až trojnásobně,“ dodal.

Ředitel řetězce Albert Jesper Lauridsen.

Řetězci pomohlo mimo jiné i to, že někteří lidé zprvu panikařili a nakupovali zásoby. V podstatě ze dne na den tak Čechy, kteří si obvykle nedají dopustit na nízkou cenu, přestaly úplně zajímat slevy a nakupovali, na co přišli. Podle Lauridsena se však situace už vrátila do normálu a naopak je pravděpodobné, že se dostane do opačného extrému.

Lauridsen totiž tvrdí, že jsou pro ně už teď slevy ještě mnohem důležitější, než dříve. Snaží se ušetřit za každou cenu. Ceny potravin přitom pravděpodobně nejméně mimo sezónu porostou. „Mnoho z tlaků na zvýšení cen nemůžeme ovlivnit,“ řekl Lauridsen. Problémy podle něj vzniknou hlavně proto, že tuzemští ani zahraniční zemědělci nebudou mít dostatek brigádníků.

Albert teď však díky růstu přemýšlí hlavně nad rozšířením do dalších odvětví. Zacíleno má v současnosti na spuštění vlastního e-shopu. Ten přitom v Česku v současnosti z maloobchodních řetězců provozuje jen Tesco.

„Chceme být součástí tohoto rychle rostoucího trhu,“ doplnil Lauridsen. Bližší informace o datu či způsobu spuštění obchodu však neuvedl.

Mateřská firma Albertu má přitom s online prodejem bohaté zkušenosti – e-shop má například ve Spojených státech. Nárůst tohoto odvětví tam odhaduje až na 50 procent.