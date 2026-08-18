Zákazník položí pečivo na váhu a systém mu nabídne několik možností. Třeba běžný tukový rohlík. Vybere správný druh a zadá počet kusů. Podobně funguje rozpoznávání ovoce a zeleniny.
„Dříve zákazník v nápovědě viděl například deset druhů červených jablek. Teď se mu ukážou dvě nebo tři relevantní položky. Může se mezi nimi objevit i podobné ovoce, třeba nektarinka. Správnou položku ale musí vybrat sám,“ řekl iDNES.cz Jiří Mareček, tiskový mluvčí řetězce Albert.
Umělá inteligence ale nákup za zákazníka neudělá. Má mu však především zkrátit cestu k hledané položce. To platí také pro nákup se skenerem.
Zákazník, který si zboží načítá už během nákupu, odpovídá za správný výběr. Musí zvolit správný druh zeleniny i načíst správné balení zboží. U terminálu pak naskenuje QR kód, potvrdí načtení všech položek a zaplatí. Pokud si zákazník nakupuje alkohol, obsluha přijde zkontrolovat věk. To platí i při namátkové kontrole nákupu.
Jeden druh, jeden sáček
Systém neumí najednou zvážit různé druhy ovoce nebo zeleniny. Například červené a zelené jablko musí zákazník vložit zvlášť. Každý produkt totiž může mít jinou cenu a systém potřebuje znát jeho samostatnou hmotnost.
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Stejné omezení platí pro pečivo. AI dokáže rozpoznat více druhů v jednom sáčku. Neumí je však společně zadat.
„Systém pozná koláč od koblihy, neumí je ale zadat najednou. Zákazník proto musí dát každý druh pečiva do samostatného sáčku. Pět housek může být v jednom, jemné pečivo ve druhém,“ popsal Mareček.
Na samoobslužné pokladně lze vložit více druhů pečiva do jednoho sáčku a zadat je ručně. V takovém případě ale zákazník nevyužívá AI rozpoznávání.
AI míří na samoobslužné pokladny
Řetězec už technologii používá u skenerů a obsluhovaných pokladen. Nově ji rozšiřuje na samoobslužné pokladny.
„Zatím ji máme zhruba ve 150 prodejnách. Do třetího čtvrtletí chceme AI rozpoznáváním vybavit všechny samoobslužné pokladny,“ uvedl Mareček.
Samoobslužné pokladny podle něj využívá výrazná část zákazníků. Jejich podíl se liší podle prodejny i velikosti nákupu. V menších obchodech se na nich odehrává většina transakcí.
AI má podle řetězce lidem usnadnit hlavně nákup pečiva. Místo dlouhého seznamu výrobků se jim ukáže jen několik možností. Správný druh však stále musí potvrdit sami.