„Je to inovace, kterou zákazník na první pohled možná ani nezaregistruje, ale výrazně mu zpříjemní a zrychlí nákup,“ říká mluvčí řetězce Jiří Mareček. Umělá inteligence pomáhá především při markování váženého zboží, kde dříve pokladní musela ručně procházet nabídku, vybírat správnou kategorii a konkrétní položku.

Dříve mohla tato činnost trvat i osm sekund na jednu položku, pokud byla pokladní zkušená. Nyní stačí, aby zboží položila na váhu, a systém jej automaticky rozpozná. Na displeji se zobrazí správná volba, kterou stačí potvrdit. Celý proces tak trvá jen zhruba tři až čtyři sekundy.

Na nákupu se šesti váženými položkami zákazník ušetří zhruba půl minuty. Pokud ve frontě stojí jeden nebo dva lidé se stejným typem nákupu, může být úspora času až minuta a půl. „Je to malá změna, ale v součtu velmi příjemná,“ doplňuje Mareček.

Zatím zvládne jeden druh, ale učí se

Technologie zatím zvládá rozpoznat vždy jen jeden druh zboží. Pokud zákazník do jednoho sáčku vloží například citrony a pomeranče, musí pokladní zboží zadat ručně. „Je to věc, na které se dál pracuje. Do budoucna bude systém pravděpodobně zvládat rozpoznat i více druhů v jednom okamžiku,“ říká mluvčí řetězce.

Nejlépe si umělá inteligence poradí se zbožím, které má výrazný tvar nebo barvu. Bez problémů rozpozná zázvor nebo pomeranč. Větší výzvu představují například červená jablka a některé odrůdy jsou si totiž velmi podobné. V takovém případě systém nabídne více možností a zákazník si vybere tu správnou.

Ostrý provoz do konce roku ve všech prodejnách

Před uvedením do praxe bylo potřeba nasbírat obrovské množství fotografií zboží ze všech možných úhlů. Na základě těchto dat se umělá inteligence naučila jednotlivé produkty rozpoznávat. Proces učení však pokračuje i nyní. Pokud si systém není jistý, raději nabídne více variant, než aby udělal chybu. Potvrzením správné položky zákazník pomáhá technologii se dál zlepšovat.

„Pokud například položíte na váhu červené jablko, kamera může nabídnout více druhů. Výběrem správného druhu pomáháte systému se zdokonalovat. Tím se celý algoritmus stává přesnějším každý den,“ vysvětluje Mareček.

Testování technologie začalo před více než rokem. Momentálně je systém nasazený na obsluhovaných pokladnách v padesáti prodejnách a do konce roku by se měl rozšířit do všech.

Zároveň firma připravila rozšíření technologie i pro ruční skenery, které využívají zákazníci při velkých nákupech v hypermarketech. Kamera pomůže i zde a například při vážení ovoce a zeleniny během samotného nákupu.

Zavedení systému není levná záležitost. Podle Marečka jde o investici v řádu vyšších statisíců korun na jednu prodejnu včetně nákladů na vývoj. „Návratnost je ale spočítaná. Nejde jen o úsporu času a zefektivnění práce pokladních, ale hlavně o zvýšenou spokojenost zákazníků, kteří se k nám pak rádi vracejí,“ uzavírá mluvčí řetězce.