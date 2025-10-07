Po rozmachu fotovoltaik v Česku přijde bateriový boom, předvídají odborníci

Autor:
  20:00
Česká republika se teprve letos zařadila po bok ostatních států EU, když po letech odkladů uzákonila pravidla pro akumulaci energie, agregace a flexibility. V porovnání s jinými evropskými státy se však Česko v oblasti rozvoje velkokapacitních bateriových úložišť nachází teprve na počátku, upozorňují odborníci.
Fotogalerie3

Konference agregace a flexibilita 2025, kterou pořádalo Sdružení agregátorů a poskytovatelů flexibility (SAF) a Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ. | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Novela energetického zákona Lex OZE III, jejíž části od října vstoupila v platnost, otevírá příležitosti, jak efektivněji rozvíjet obnovitelné zdroje, urychlit modernizaci průmyslu i posílit energetickou stabilitu, zaznělo na konferenci Agregace a flexibilita 2025, kterou pořádalo Sdružení agregátorů a poskytovatelů flexibility (SAF) a Asociace pro akumulace energie AKU-BAT CZ.

K prvnímu letošnímu půl roku přesahovala celková kapacita akumulace v České republice 2 150 megawatthodin (MWh). Z drtivé většiny ji však tvoří český unikát – domácí instalace v kombinaci se střešní fotovoltaikou. Následující měsíce již začnou přibývat také velké bateriové projekty, které budou tvořit nezbytnou součást tuzemské distribuční sítě. Jednotliví provozovatelé distribučních soustav a ČEPS již před létem evidovali žádosti o připojení samostatně stojících úložišť v řádech tisíců MWh.

K bateriím se dostali od kryptoměny přes mařiče, upozorňuje odborník na spekulanty

„Zatímco před rokem jsme apelovali na co nejrychlejší přijetí novely energetického zákona, nyní konečně máme reálnou perspektivu velkého rozvoje tuzemské akumulace a již v příštím roce uvidíme ve statistikách velký nárůst instalovaných kapacit,“ řekl Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která se v posledních měsících podílela na přípravě sekundární legislativy.

Jak dodal, z hlediska baterií je trh na rozvoj dobře připraven. „V posledních dvou letech jsme za Asociaci AKU-BAT CZ společně s distributory, ministerstvem průmyslu a obchodu, ČEPS i ERÚ jednali o podobě podmínek připojování či dotační výzvy pro samostatně stojící baterie z Modernizačního fondu,“ uvedl. Česko má podle něj nyní konečně reálnou perspektivu velkého rozvoje tuzemské akumulace. „Již v příštím roce uvidíme ve statistikách velký nárůst instalovaných kapacit,“ dodává Fousek.

Česko čeká boom trhu s flexibilitou

Společně s akumulací roste na významu role agregace flexibility. „Flexibilita je mozkem efektivního trhu s elektřinou, bez kterého se moderní energetika neobejde. Díky ní jsme schopni regulovat spotřebu a výrobu elektřiny podle aktuální situace a tím zásadně napomáhat udržování stability sítě nebo zefektivnit obchodování elektřiny a tím ji zlevnit pro všechny,“ popisuje Petr Řeháček, ředitel SAF.

Jak dodává, firmy i domácnosti si tímto způsobem mohou účinně řídit výrobu a spotřebu elektřiny a vydělat nebo minimálně šetřit výdaje za energie. Podle Řeháčka je to klíčové jak pro domácnosti, tak pro konkurenceschopnost české ekonomiky.

Novela zákona změní energetiku. Na zelenou čekají i velká bateriová úložiště

Odborníci však varují před dalším českým energetickým boomem, kterým může být po dřívějším solárním nyní bateriový. Asociace SAF a AKU-BAT CZ dlouhodobě upozorňují, že dlouhé odklady legislativy povedou v příštím roce ke skokovému nárůstu baterií v soustavě. Kapacity plánovaných projektů přitom výrazně přesahují potřeby služeb výkonové rovnováhy ČEPS, nyní nejzajímavější části trhu v tuzemsku. SAF dlouhodobě prosazuje, že pro efektivní trh je nutné dokončit jeho reformu, odstranit bariéry agregace flexibility a co nejrychleji zavést dynamickou tarifní strukturu.

Podle Řeháčka je reforma trhu s elektřinou důležité téma, které je v Česku dlouhodobě oddalováno, což má svoji cenu. „Za deset let jsme ze země s nejlevnější elektřinou na špici drahoty. Tím trpí spotřebitelé i konkurenceschopnost průmyslu, tedy celá ekonomika. Do poskytování služeb výkonové rovnováhy se rozhodně nebudou moci zapojit všichni a za rok touto dobou budeme znovu narychlo hledat řešení, která už jsou v Evropě dávno známá,“ upozorňuje Řeháček.

„V zemích západní Evropy, které s akumulací již mají velké zkušenosti, se nyní rozvíjí obchodní flexibilita i speciální distribuční služby, o kterých se v Česku teprve začíná vést diskuze,“ dodává Jan Fousek.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Po rozmachu fotovoltaik v Česku přijde bateriový boom, předvídají odborníci

Česká republika se teprve letos zařadila po bok ostatních států EU, když po letech odkladů uzákonila pravidla pro akumulaci energie, agregace a flexibility. V porovnání s jinými evropskými státy se...

7. října 2025

Grafici a textaři v Česku už kvůli AI přišli o zakázky, zvažují rekvalifikaci

Rozvoj umělé inteligence již negativně pocítily první profese. Patří mezi ně například překladatelé, grafici či copywriteři pracující na volné noze. Počet objednávek jim ve vybraných segmentech spadl...

7. října 2025

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

7. října 2025  17:42

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

7. října 2025  17:20

Končí šéf ČD Cargo. Státního dopravce zaskočil pokles přepravy uhlí

Ve vedení státem vlastněné společnosti ČD Cargo skončil v úterý jeho předseda představenstva Tomáš Tóth. Oficiálním důvodem jeho rezignace byly vážné osobní důvody. Do doby výběru nového předsedy...

7. října 2025  15:30

Orlen je proti plýtvání. Na svých pumpách nabízí neprodané jídlo se slevou

Zákazníci čerpacích stanic Orlen mohou nově přes aplikaci Nesnězeno nakoupit neprodané jídlo z nabídky jeho občerstvení Stop Cafe. Projekt, který má pomoci omezit plýtvání potravinami, běží zatím...

7. října 2025  13:11

Slovensko bude na novém jaderném zdroji nejspíš spolupracovat s USA, řekl Fico

Slovensko bude na projektu nového jaderného zdroje s výkonem přes 1000 megawattů ve vlastnictví státu spolupracovat zřejmě se Spojenými státy. Oznámil to slovenský premiér Robert Fico na Evropském...

7. října 2025  12:34

Zahraniční obchod Česka dále oslabuje stav německého průmyslu, říkají analýzy

Výkon zahraničního obchodu Česka nadále oslabuje nepříznivá situace v německém průmyslu, která se dále zhoršila uvalením cel na dovoz do Spojených států. ČTK to dnes řekli analytici. Z dnes...

7. října 2025  11:20

Týden inovací představí i novinky pro širokou veřejnost

Ve čtvrtek a pátek 9. a 10. října probíhá v Praze již desátý ročník akce Týden inovací. Kombinace veletrhu a konference představí desítky praktických vylepšení a přináší zamyšlení nad jejich dalším...

7. října 2025

Projekt vysokorychlostní trati v USA se komplikuje. Bude o miliardy dražší

Ačkoliv Spojeným státům z pohledu infrastruktury dlouhodobě dominují především silniční komunikace, na jaře loňského roku zahájila společnost Brightline West výstavbu nové železniční vysokorychlostní...

7. října 2025  9:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

7. října 2025

Místo aut obrněná vozidla. Automobilky v krizi zvažují fúzi s obranným průmyslem

Premium

Tradiční evropské automobilky jsou kvůli potížím s přechodem na elektromobilitu v problémech. V Německu se kvůli tomu zavírají továrny, o práci už přišly tisíce lidí, hlavně u dodavatelských firem...

7. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.