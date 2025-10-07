Novela energetického zákona Lex OZE III, jejíž části od října vstoupila v platnost, otevírá příležitosti, jak efektivněji rozvíjet obnovitelné zdroje, urychlit modernizaci průmyslu i posílit energetickou stabilitu, zaznělo na konferenci Agregace a flexibilita 2025, kterou pořádalo Sdružení agregátorů a poskytovatelů flexibility (SAF) a Asociace pro akumulace energie AKU-BAT CZ.
K prvnímu letošnímu půl roku přesahovala celková kapacita akumulace v České republice 2 150 megawatthodin (MWh). Z drtivé většiny ji však tvoří český unikát – domácí instalace v kombinaci se střešní fotovoltaikou. Následující měsíce již začnou přibývat také velké bateriové projekty, které budou tvořit nezbytnou součást tuzemské distribuční sítě. Jednotliví provozovatelé distribučních soustav a ČEPS již před létem evidovali žádosti o připojení samostatně stojících úložišť v řádech tisíců MWh.
|
K bateriím se dostali od kryptoměny přes mařiče, upozorňuje odborník na spekulanty
„Zatímco před rokem jsme apelovali na co nejrychlejší přijetí novely energetického zákona, nyní konečně máme reálnou perspektivu velkého rozvoje tuzemské akumulace a již v příštím roce uvidíme ve statistikách velký nárůst instalovaných kapacit,“ řekl Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která se v posledních měsících podílela na přípravě sekundární legislativy.
Jak dodal, z hlediska baterií je trh na rozvoj dobře připraven. „V posledních dvou letech jsme za Asociaci AKU-BAT CZ společně s distributory, ministerstvem průmyslu a obchodu, ČEPS i ERÚ jednali o podobě podmínek připojování či dotační výzvy pro samostatně stojící baterie z Modernizačního fondu,“ uvedl. Česko má podle něj nyní konečně reálnou perspektivu velkého rozvoje tuzemské akumulace. „Již v příštím roce uvidíme ve statistikách velký nárůst instalovaných kapacit,“ dodává Fousek.
Česko čeká boom trhu s flexibilitou
Společně s akumulací roste na významu role agregace flexibility. „Flexibilita je mozkem efektivního trhu s elektřinou, bez kterého se moderní energetika neobejde. Díky ní jsme schopni regulovat spotřebu a výrobu elektřiny podle aktuální situace a tím zásadně napomáhat udržování stability sítě nebo zefektivnit obchodování elektřiny a tím ji zlevnit pro všechny,“ popisuje Petr Řeháček, ředitel SAF.
Jak dodává, firmy i domácnosti si tímto způsobem mohou účinně řídit výrobu a spotřebu elektřiny a vydělat nebo minimálně šetřit výdaje za energie. Podle Řeháčka je to klíčové jak pro domácnosti, tak pro konkurenceschopnost české ekonomiky.
|
Novela zákona změní energetiku. Na zelenou čekají i velká bateriová úložiště
Odborníci však varují před dalším českým energetickým boomem, kterým může být po dřívějším solárním nyní bateriový. Asociace SAF a AKU-BAT CZ dlouhodobě upozorňují, že dlouhé odklady legislativy povedou v příštím roce ke skokovému nárůstu baterií v soustavě. Kapacity plánovaných projektů přitom výrazně přesahují potřeby služeb výkonové rovnováhy ČEPS, nyní nejzajímavější části trhu v tuzemsku. SAF dlouhodobě prosazuje, že pro efektivní trh je nutné dokončit jeho reformu, odstranit bariéry agregace flexibility a co nejrychleji zavést dynamickou tarifní strukturu.
Podle Řeháčka je reforma trhu s elektřinou důležité téma, které je v Česku dlouhodobě oddalováno, což má svoji cenu. „Za deset let jsme ze země s nejlevnější elektřinou na špici drahoty. Tím trpí spotřebitelé i konkurenceschopnost průmyslu, tedy celá ekonomika. Do poskytování služeb výkonové rovnováhy se rozhodně nebudou moci zapojit všichni a za rok touto dobou budeme znovu narychlo hledat řešení, která už jsou v Evropě dávno známá,“ upozorňuje Řeháček.
„V zemích západní Evropy, které s akumulací již mají velké zkušenosti, se nyní rozvíjí obchodní flexibilita i speciální distribuční služby, o kterých se v Česku teprve začíná vést diskuze,“ dodává Jan Fousek.