K bateriím se dostali od kryptoměny přes mařiče, upozorňuje odborník na spekulanty

Česko zažívá boom bateriových úložišť.

Dáša Hyklová
Prvního října začíná platit další ustanovení novely energetického zákona známé jako Lex OZE III. Česko dohání Evropu a zažívá boom bateriových úložišť. Ta jsou nezbytná pro efektivní integraci obnovitelných zdrojů energie a pro zajištění stability a spolehlivosti celé energetické soustavy.

Od středy se akumulace, aneb ukládání elektřiny, stává oficiálně regulovanou a novou licencovanou činností v české energetice.

Nová pravidla se týkají také definování samotných zařízení pro ukládání elektřiny jako technologie, která umožní uložit vyrobenou elektřinu pro její pozdější flexibilní uvolňování do sítě. Jedná se především o velká bateriová úložiště (Battery Energy Storage Systems, BESS), v jejichž rozvoji Česko zaostávalo nejen za západní Evropou, ale také za zeměmi, jako je Rumunsko nebo Bulharsko.

Velká úložiště plánují i další hráči na trhu, například skupiny jako UCED, která letos na jaře zprovoznila velkokapacitní bateriové úložiště o výkonu 4000 kW / 4477 kWh v areálu teplárny na biomasu v Kutné Hoře.

