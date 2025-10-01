Od středy se akumulace, aneb ukládání elektřiny, stává oficiálně regulovanou a novou licencovanou činností v české energetice.
Nová pravidla se týkají také definování samotných zařízení pro ukládání elektřiny jako technologie, která umožní uložit vyrobenou elektřinu pro její pozdější flexibilní uvolňování do sítě. Jedná se především o velká bateriová úložiště (Battery Energy Storage Systems, BESS), v jejichž rozvoji Česko zaostávalo nejen za západní Evropou, ale také za zeměmi, jako je Rumunsko nebo Bulharsko.
Velká úložiště plánují i další hráči na trhu, například skupiny jako UCED, která letos na jaře zprovoznila velkokapacitní bateriové úložiště o výkonu 4000 kW / 4477 kWh v areálu teplárny na biomasu v Kutné Hoře.