Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

„Zdálo se, že situace pro akcie CSG už nemůže být horší, dnešní report investičního portálu Hunterbrook ale posílá titul na nová minima,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek.
„Hunterbrook ve svém reportu otevírá otázky, které míří přímo do podstaty investičního příběhu. Klíčová teze zní, že CSG není v takové míře výrobcem munice, jak naznačuje její prezentace, ale že významná část byznysu stojí na nákupu, úpravě a dalším prodeji existujících zásob,“ dodal Lajsek v komentáři.
Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. Upisovací cena akcií činila 25 eur za kus. Během dnešního obchodování v Amsterodamu cena sestoupila až na 13,62 eura. Kolem 16:20 SELČ se akcie CSG prodávaly za zhruba 16 eur za kus, oproti předchozímu závěru tak ztrácely přes 13 procent.
Krátce po lednovém vstupu na burzu se cena akcií CSG vyšplhala až na rekordních 33,50 eura. Od té doby již ale akcie ztratily více než polovinu hodnoty.
Slábla i pražská burza
Pražská burza dnes oslabila po ztrátách naprosté většiny hlavních emisí. Index PX klesl o 2,60 procenta na 2471,84 bodu. Ze 14 hlavních emisí spadlo do červených čísel 12.
Nejvýraznější oslabení postihlo akcie kromě CSG i Komerční banky, se kterými se zároveň obchodovalo v největších objemech.
Akcie Komerční banky zlevnily o 8,68 procenta na 1010 korun. Jsou tak nejslabší od loňského 1. srpna. Nynější oslabení je ale podle Zelené jen technického rázu. „Dnes se titul obchoduje poprvé bez nároku na dividendu,“ doplnila makléřka firmy Wood & Company Barbora Zelená.
Z hlavních emisí si dnes polepšily pouze cenné papíry energetické firmy ČEZ a pojišťovací skupiny VIG. Akcie ČEZ si připsaly 0,67 procenta na 1205 korun. Akcie VIG zdražily jen velmi mírně, a to o 0,06 procenta na 1561 korun.
Česká měna dnes mírně oslabila k euru i dolaru. K 17:00 si koruna pohoršila oproti předchozímu závěru k euru o jeden haléř na 24,38 Kč/EUR a k dolaru o dva haléře na 20,82 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.