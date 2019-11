Bič na Airbnb. Pobyt jen s kývnutím SVJ nebo v určitém čase, navrhují politici

Obyvatelé centra hlavního města, magistrát a Praha 1 totiž platformy pro krátkodobé ubytování již dlouhou dobu kritizují. První změnu by Vobořila mohl přinést avizovaný pozměňovací návrh předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Podle něj by společenství vlastníků jednotek (SVJ) mohla ve stanovách krátkodobá ubytování zakázat.

To by mohlo pomoci obyvatelům, kteří ve svém domě tento typ ubytovacích služeb nechtějí. Problém však podle Vobořila může být s ústavní konformností. „Je otázka, jestli by to obstálo před Ústavním soudem,“ řekl.

Změnu by mohl přinést také další pozměňovací návrh, tentokrát k chystané novele živnostenského zákona. Poslanec Petr Dolínek (ČSSD) navrhuje, aby zákon pro ubytovací platformy stanovil povinnost zveřejňovat informace o ubytování, které zatím odmítají poskytnout a stát je k tomu nemůže donutit.

Návrh regulace připravuje také hlavní město. To by v budoucnu mohlo zavést nějakou formu časového omezení, například počtu dnů v roce či období, kdy je možné byty pro krátkodobé ubytování využívat. Obce by podle představ města měly mít možnost si tyto parametry nastavit vyhláškou.

Digitální daň postihne i Airbnb

Kromě toho by se ubytovacích platforem měl dotknout také návrh sedmiprocentní digitální daně, který tento týden schválila vláda. Daň by totiž v případě schválení vedle firem jako Facebook nebo Google postihla i Airbnb a další podobné společnosti.

Už teď je jisté, že budou muset platit poplatek z ubytovacích kapacit, který na základě schválené novely zákona od příštího roku sloučí dosavadní ubytovací a rekreační a lázeňský poplatek. Hlavní město připravuje vyhlášku, kterou chce nastavit nový poplatek na maximálních 21 korun na osobu a den. Od roku 2021 budou moci obce částku zvýšit až na 50 korun.

Místostarosta Prahy 1 Pavel Nazarský (Piráti) uvedl, že soud dnes rozhodl v případě, kdy provozovatel žaloval SVJ, které si do stanov uvedlo zákaz krátkodobého ubytování.

„Po dvou letech dnes padl výrok, byť nejnižší instance, že SVJ má právo a nárok to takto ve svých stanovách vymezit,“ řekl místostarosta. Zakladatel iniciativy Snesitelné bydlení v centru Prahy Petr Městecký doplnil, že platformy jsou postižitelné i na základě současné legislativy, ale nikdo ji nevymáhá.

Negativní důsledky turistického ruchu v poslední době v metropoli vyvolávají diskuse. Zejména obyvatelé centra města si stěžují na noční hluk v ulicích i v domech, kde trvalé obyvatele nahrazují byty určené pro Airbnb a další podobné ubytovací služby. Podle loňské analýzy městského Institutu plánování a rozvoje je tímto způsobem v nejužším centru Prahy pronajímána asi pětina bytů. Vedle Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.