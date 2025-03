Airbusy se sprostými jmény zatím nebudou. Lotyšský dopravce je nestihl polepit

18:00

Nová letecká linka do Vilniusu s airBaltic začne přepravovat cestující již od nadcházející letní sezony, která začíná 30. března. Plánem bylo pojmenovat letadla na této lince podle vítězných názvů měst v anketě. Hlavně Češi se těšili, že do Prahy dorazí letadla pojmenovaná po dvou estonských městech Kunda a Püssi. To se však zatím nestane.