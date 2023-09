Dvojnásobek klientů do tří let, plánuje Air Bank a rozšiřuje nabídku služeb

Ve výroční zprávě skupiny PPF generální ředitel Air Bank Michal Strcula uvedl, že banka má ambici zdvojnásobit svou velikost. Jak toho dosáhnete?

Růst chceme, ale chytře jako doposud. Když se bavíme o zákaznické databázi, tak mluvíme o klientech, kteří nás aktivně využívají. Právě jejich počet je u nás v porovnání s jinými bankami velmi vysoký.

Kde a jak nové klienty získáte? Český trh už je v tomto ohledu velmi dobře saturovaný.

Už před dvanácti lety, kdy Air Bank na českém trhu začala fungovat, většina národa svou banku měla, začali jsme tedy klienty získávat od nich. Tehdy viděli hodnotu v tom, že jsme byli jiní. Nabízeli jsme bankovnictví bez poplatku, které bylo velmi intuitivní.I nyní se tedy snažíme ukázat, že nabízíme nejlepší služby na trhu.

Zároveň postupně dorůstají generace lidí, kteří vstoupí do věku, kdy si mohou založit bankovní účet a rozhodují se, jakou banku pro tento účel zvolí. I na ně cílíme a chceme jim nabídnout co nejlepší řešení. Náš záměr je velmi ambiciózní, ale v letošním roce se nám zatím daří velmi dobře realizovat. Nekoukáme jen na to, kde získat nové klienty, zároveň rozšiřujeme nabídku pro stávající klienty.

Do kdy chcete vytyčeného cíle dosáhnout?

Cílíme tak, abychom někdy v roce 2026 tuto ambici naplnili.

Jaká je v tomto ohledu vaše současná pozice na trhu v porovnání s ostatními bankami?

Nyní naše bankovnictví využívá přes milion lidí, co do počtu klientů v Česku jsme tedy šestka. V některých žebříčcích nás můžete vidět jako sedmičku, ale to je kvůli započítání i slovenského trhu u některých bank. My se soustředíme pouze na Česko a na retailové klienty.

Chystáte svou pozornost přesunout více směrem k živnostníkům?

Cílíme primárně na retailové klienty a služby pro ně. V letošním roce jsme ale uvedli nový produkt pro živnostníky. Pomalu se tedy přesouváme i do této sféry s tím, že naší ambicí není rozšiřovat se do korporátního bankovnictví.

Neutrpí s růstem váš přístup k zákazníkovi?

Neutrpí, nesmí, protože si na něm velmi zakládáme. Doposud se hodně bavíme o tom, že chceme růst. Naší ambicí ale zůstává, abychom rozvíjeli a zlepšovali služby pro naše stávající klienty. Fakticky neděláme rozdíl mezi novými a stávajícími klienty. Všechny naše služby chceme vyvíjet a nabízet pro všechny naše klienty.

Po dvanácti letech jste se v rámci svých reklam rozloučili s hodným a zlým bankéřem – reklamou, kterou znal v Česku snad každý. Jakou máte odezvu na novou kampaň?

Bankéři, které si někteří diváci přejmenovali na hodného a zlého, byli reklamní koncept, který s námi byl od samého začátku. I tehdy chvíli trvalo, než si lidé na koncept, který srovnával nové a inovativní bankovnictví s tím tradičním, zvykli a pochopili, o čem to celé je.

Na novou kampaň jsme dostali veskrze pozitivní odezvu. Lidé chápou, kam cílíme, ale srovnání nové reklamy s takzvaným hodným a zlým bankéřem se neubráníme. Věříme, že tento nový komunikační směr nám do budoucna poslouží lépe než ten starý.

V Air Bank chystáte odpověď na letní kauzu kolem nepřijímání karet některými obchodníky. O co konkrétně jde?

Když jsme se začínali bavit se zákazníky z řad živnostníků a zjišťovali jsme, co jim chybí, tak z toho začalo celkem jasně vyplývat, že postrádají platební řešení, které by zahrnovalo několik základních předpokladů, a to technickou nenáročnost, uživatelskou přívětivost a nízké poplatky.

Podívali jsme se tedy na data a zjistili, že asi polovina obchodníků karty nepřijímá. Na druhou stranu víme, že naši klienti platit bezhotovostně chtějí. Zde tedy vidíme velký konflikt. Proto přicházíme s produktem, který na tato očekávání bude reagovat. Věříme, že jej spustíme už na konci roku.

Jak to bude fungovat technicky?

Aby to celé fungovalo, zákazník i obchodník budou potřebovat chytrý telefon.

To znamená, že odpadne poplatek karetním společnostem, protože půjde o platbu podobnou QR kódu?

Do toho se nyní nebudu pouštět, ale detaily představíme už brzy. Když různě slýcháme „zaručené“ informace, jak bude naše řešení vypadat a jaká bude mít omezení, aniž by je měl někdo možnost skutečně vyzkoušet, dost nás to s kolegy pobaví. Větší radost ale máme, že se nám ozývají malí i velcí obchodníci, které zaujalo, že chceme problém řešit. To potvrzuje, že se věnujeme něčemu, co lidi trápí a co přinese užitek.

Služba bude přístupná i klientům jiných bank?

Ano, bude to otevřené pro všechny nezávisle na jejich bance.

Jak se vám osvědčila sdílená bankomatová síť, jejíž jste součástí, když vaši klienti nejsou podle vašich slov úplně „hotovostní“?

Ze zpětné vazby od klientů bylo vidět, že chtějí, abychom jim nabídli možnost vybírat bez poplatku. Díky sdíleným bankomatům tak naši klienti mohou bezplatně vybírat z více než dvou tisíc bankomatů. Na začátku příštího roku chystáme tuto spolupráci rozšířit také o vkladové bankomaty.

Paradoxně ale nevidíme, že by počet výběrů díky tomu stoupl. Naši klienti jsou skutečně primárně bezhotovostní, 75 procent lidí vybírá hotovost jen proto, aby mohli zaplatit v případě, že by někde karty odmítali.

Česká spořitelna i Moneta na svých datech pozorují, že u jejich klientů rostou platby v Polsku. Vidíte tento trend i u vás?

Ano, zlotý je třetí nejčastější zahraniční měna po euru a dolaru, kterou naši klienti platí. Nejčastěji s ním platí v samoobsluhách, supermarketech nebo na čerpacích stanicích – a transakce v polském zlotém stále rostou. Objem i počet plateb meziročně stouply shodně o 42 procent.

V Air Bank chystáte i nový investiční produkt. Co konkrétně nabídne?

Produktu říkáme individuální investování a věříme, že díky němu nabídneme klientům možnost uživatelsky příjemně a jednoduše investovat do akcií. Tato možnost bude přímo v mobilní aplikaci, na pár kliknutí si tak bude možné koupit akcie nebo ETF fondy.

Klientům už nyní nabízíme investování s Portu. To funguje tak, že klientům nabídku zprostředkujeme v mobilní aplikaci a dále už obchodují přímo na portále Portu. Nově ale chceme nabídnout možnost investovat přímo v aplikaci. Spuštěná by služba měla být koncem roku.

Bude tam možnost investovat i do jiných aktiv?

Aktuálně se chceme zaměřit na akcie, protože to je oblast, která naše klienty velmi zajímá.

Výroční zpráva skupiny PPF mluví také o kryptoměnách – jak to s nimi vypadá?

Po kryptoměnách se koukáme. I díky regulaci MICA na evropské úrovni se prostředí trochu více vyjasnilo, nicméně propad do konkrétních legislativ bude ještě chvíli trvat. Nejprve tedy spustíme možnost investovat do akcií a kryptoměny budeme zatím sledovat a vyhodnocovat. Prostředí těchto aktiv se neustále zlepšuje a my chceme časem vyhodnotit, zda to je pro naši zákaznickou bázi dostatečně atraktivní, a zároveň, zda je to pro nás jakožto regulovaný subjekt také dostatečně bezpečné.

Novou službou je takzvaná rozložená platba. Jak se osvědčila?

Služba umožňuje rozložit do tří splátek platbu nebo převod, který v posledních dvou měsících klient provedl, v hodnotě od tří do třiceti tisíc korun, a to zcela bez úroků. Cílem je klientům pomoct s nečekanými výdaji, když to potřebují. Zajímavé je, že když jsme službu testovali, tak jsme ji klientům chtěli nabídnout zcela bez poplatku. Lidé pak ale byli ke službě nedůvěřiví, proto jsme se rozhodli, že ji budeme poskytovat za symbolický jednorázový poplatek ve výši padesáti korun.

Aktivně tuto službu nenabízíme. Je to opravdu čistě tak, že pokud by klient potřeboval, může toho využít. Klienti si ale o službě mezi sebou řeknou, takže vidíme, že její využití neustále roste. Lidé už si u nás rozložili platby za zhruba čtvrt miliardy korun.

Na co konkrétně lidé rozloženou platbu využívají?

Asi polovina lidí si rozkládá platbu provedenou převodem z účtu na účet, polovina platby kartou. U těch druhých vidíme, že se jedná často o platby za elektroniku, hobby markety nebo oblečení.

Karel Horák (46) Od začátku roku 2023 působí jako člen představenstva a ředitel divize Péče o klienty Air Bank, kde zodpovídá za řízení a rozvoj zákaznického servisu, pobočkové sítě a provozu. Ve skupině PPF působí od roku 2015 a před Air Bank zastával pozici generálního ředitele a předsedy představenstva Home Credit Bank v Kazachstánu. Dříve se také jako ředitel prodeje podílel na budování fintechové společnosti Home Credit v Indonésii.

Jakou část vašeho portfolia tvoří hypotéky? A cílíte na rozšíření?

Hypotéky jsme začali nabízet, protože jsme zjistili, že generace klientů, kteří s námi vyrostli, už mají rodiny a řeší bydlení. Podařilo se nám zjednodušit každodenní bankovnictví a totéž jsme chtěli i pro hypotéky. Primárně cílíme na stávající zákazníky, aby v případě, kdy budou chtít řešit hypotéku, neměli důvod chodit jinam. Není to tak, že bychom na ně chtěli lákat nové klienty.

Co říkáte na novelu, která má bankám umožnit účtovat si až dvě procenta z nesplacené jistiny hypotéky, pokud ji klient splatí předčasně?

My jsme v tomto ohledu flexibilní, takže možnost předčasného splacení vlastními prostředky je u nás kdykoli v průběhu fixace možná zdarma. Máme to tak už od doby, kdy jsme hypotéky začali nabízet. I když s tím jsou pro nás spojené náklady, jsme rádi, že klient našel příležitost, jak hypotéku doplatit a zbavit se tak závazku.

A při refinancování?

Ve chvíli, kdy klient chce hypoteční úvěr refinancovat do jiné banky ještě během trvání fixace, tak je to jiný případ. Klient není v situaci, kdy se hypotéky zbavuje úplně, závazek mu dál pokračuje. Není to tedy předčasné splacení a dál už bude bez závazku, je to předčasné splacení jednomu dodavateli – bance, aby během trvání podmínek smlouvy mohl odejít k jinému dodavateli – bance. Je to jednostranné nedodržení podmínek, na kterých se klient a banka společně domluvili. My klientovi v refinancování během trvání fixace bránit nebudeme, avšak v takovém případě logicky chceme řešit náklady, které nám s jeho fixací vznikly.

Problém je v tom, že výše těchto nákladů není přesně stanovená a každý si je může vysvětlovat jinak. Což se dnes i děje. Proto za nás vítáme snahu ministerstva financí nejednoznačnost odstranit.

Nejsou podle vás podmínky, které pro hypoteční úvěry nastavuje Česká národní banka, příliš přísné?

Myslím si, že jsou nastavené objektivně a vyváženě. Navíc ČNB reaguje na to, co se děje na trhu – ať už některé parametry trochu uvolňuje, jiné utahuje. Nemyslím si, že by byly potřeba zásadní změny.

Zatímco hypotéky jsou spíše v útlumu, spotřebitelské úvěry mírně rostou. Vidíte tento trend i u vás?

Rostoucí trend u spotřebitelských úvěrů mohu potvrdit. Když se podívám na naši výkonnost v porovnání s celým trhem, tak zhruba čtvrtina půjček je od nás, ať už od Air Bank nebo Zonky. To z nás dělá jednoho ze dvou největších poskytovatelů spotřebitelských půjček v tuzemsku. Vysvětlujeme si to tím, že klienti chápou, že jak máme půjčky postavené, tak jsou velmi výhodné. Zároveň nevidíme jakékoli navýšení podílu nesplácených úvěrů.

Nehraje roli v růstu spotřebitelských úvěrů současná situace, kdy pro některé lidi může být těžké vyjít s penězi?

V našem případě to tak není. Jsme velmi zodpovědní v tom, komu půjčku poskytujeme. V Air Bank je to spíš způsobeno tím, že naši klienti nám dospívají, a tak přicházejí do doby, kdy takové věci zkrátka řeší.