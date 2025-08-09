Zaměstnanci vědí, že jim práci AI ovlivní. Někteří se bojí, že o místo přijdou

Podle zjištění EY je jednou z hlavních obav evropských pracovníků, že je umělá inteligence o práci připraví. Tato úzkost je přitom na místě. Například jiný průzkum, který společnost EY sestavila, ukázal, že české firmy od umělé inteligence očekávají především výrazné zvýšení efektivity i produktivity a také snížení pracovních nákladů díky automatizaci.
O tom, že umělá inteligence může přinést zásadní otřes na pracovním trhu v poslední době otevřeně hovoří také ředitelé firem pracujících na AI technologii. Například šéf Anthropicu Dario Amodei řekl, že do pěti až deseti let přijde o práci dvacet procent zaměstnanců. Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil proto v rozhovoru pro iDNES.cz apeloval, aby se lidé nepřestávali vzdělávat a měli pro svou pracovní kariéru i nějaký plán B.
V Česku by nicméně umělá inteligence mohla pomoct vyřešit nedostatek pracovníků, který bude v dalších letech prohlubovat stárnutí populace. „Česko vyčnívá nad zeměmi regionu velkými obavami z nedostatku kvalifikovaných pracovníků a s ním spojeným nárůstem mzdových nákladů. Na druhou stranu jsou české firmy nadprůměrně aktivní v investicích do AI právě i kvůli řešení personálních rizik,“ komentoval výsledky podnikatelského barometru ve vztahu k AI Zdeněk Dušek, partner oddělení Business Consulting v EY Česká republika.
Pracovníci, kteří AI vnímají pozitivně, ji vidí spíše jako příležitost ke zlepšení než jako něco, co by je mělo nahradit.
Víc produktivity, víc peněz
Umělá inteligence už podle evropských respondentů přináší měřitelné finanční přínosy: 56 procent organizací hlásí zvýšení zisku nebo snížení nákladů díky zavedení umělé inteligence, což je podstatný růst oproti 45 procentům v roce 2024.
AI zvyšuje produktivitu pracovníků, přičemž 43 procent respondentů zaznamenalo zlepšení. Ve vnímání přínosů je však zřejmý rozpor mezi manažery a zaměstnanci. Až 57 procent manažerů evropských firem se domnívá, že umělá inteligence zvýšila produktivitu jejich týmů, ale pouze 35 procent zaměstnanců s tím souhlasí. Z nich jen devět procent považuje zlepšení své vlastní produktivity za významné.
„Nesoulad mezi vnímáním vedení a zaměstnanců podtrhuje nutnost přijetí přesných, ale zároveň jednoduše použitelných metod měření skutečných přínosů a nákladů na AI, a to pro firmu, vedení i zaměstnance. Druhým klíčovým aspektem její úspěšné akceptace ve firmách musí být investice do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v AI podle konkrétních oblastí jejich specializace,“ doplnil Zdeněk Dušek.