„Rok 2025 byl pro české firmy v oblasti umělé inteligence zlomový. Data našeho průzkumu AI Momentum 2026 ukazují, že AI přestává být módním experimentem a stává se běžnou součástí podnikání. Firmy ji berou vážně, investují do ní a hledají konkrétní způsoby, jak ji využít v praxi,“ uvedl ředitel asociace Lukáš Benzl.
Do konce letošního roku plánuje podle průzkumu 78 procent firem spustit alespoň jeden nový AI projekt. Z těchto podniků přibližně 45 procent počítá s jedním projektem, 30 procent se dvěma až třemi iniciativami a osm až deset procent firem plánuje čtyři a více paralelních AI projektů.
To podle Benzla naznačuje, že část trhu přechází od jednotlivých zkušebních projektů k systematickému rozvoji AI napříč firmou.
AI se zároveň stává významnou investiční prioritou. Dvě třetiny firem plánují v roce 2026 navýšit rozpočet na AI, v průměru o 25 až 30 procent oproti roku 2025. Velké podniky investují do AI i desítky milionů korun, zatímco menší firmy se soustředí na cílené zkušební projekty ve statisících až jednotkách milionů korun.
„Vidíme jasný posun od opatrného testování k reálným investicím. Pro mnoho firem je AI už dnes strategickou sázkou na udržení konkurenceschopnosti,“ sdělil Benzl.
Pevná součást podnikatelského modelu
Přestože většina firem vnímá AI jako důležitou technologii, za klíčovou součást své současné strategie ji podle průzkumu označuje pouze 11 procent podniků. Více než polovina firem však počítá s tím, že se AI v následujících letech stane pevnou součástí jejich dlouhodobého podnikatelského modelu.
Firmy využívají AI především pro automatizaci interních procesů, což se týká přes 60 procent z nich. Pro obchod a marketing ji používá 45 procent firem a pro zákaznickou podporu kolem 40 procent. Roste také zájem o využití AI v logistice a řízení dodavatelských řetězců. Naopak nejpomaleji zatím AI proniká do oblastí, jako je personalistika nebo právní služby.
Největší překážkou rychlejšího rozvoje AI zůstává nadále nedostatek kvalifikovaných odborníků, který zmiňuje až 80 procent firem. Významné jsou také obavy o bezpečnost dat, náklady na zavádění AI a nejistota spojená s regulací, zejména v souvislosti s evropským AI Actem. Většina podniků zároveň přiznává, že zatím neumí přesně měřit návratnost investic do AI.