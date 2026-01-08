AI využívá již polovina firem v Česku, o třetinu víc než před rokem, ukázal průzkum

Autor: ,
  14:56
Umělou inteligenci v současnosti využívá polovina českých firem, což je o 30 procent více než před rokem. Dalších 40 procent plánuje brzy její zavedení. Přibližně jedna z deseti firem podle průzkumu zatím AI neplánuje využít ani v roce 2026. Vyplývá to z průzkumu České asociace umělé inteligence ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR mezi tisícovkou českých firem napříč obory a velikostmi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Rok 2025 byl pro české firmy v oblasti umělé inteligence zlomový. Data našeho průzkumu AI Momentum 2026 ukazují, že AI přestává být módním experimentem a stává se běžnou součástí podnikání. Firmy ji berou vážně, investují do ní a hledají konkrétní způsoby, jak ji využít v praxi,“ uvedl ředitel asociace Lukáš Benzl.

Do konce letošního roku plánuje podle průzkumu 78 procent firem spustit alespoň jeden nový AI projekt. Z těchto podniků přibližně 45 procent počítá s jedním projektem, 30 procent se dvěma až třemi iniciativami a osm až deset procent firem plánuje čtyři a více paralelních AI projektů.

To podle Benzla naznačuje, že část trhu přechází od jednotlivých zkušebních projektů k systematickému rozvoji AI napříč firmou.

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizionář

AI se zároveň stává významnou investiční prioritou. Dvě třetiny firem plánují v roce 2026 navýšit rozpočet na AI, v průměru o 25 až 30 procent oproti roku 2025. Velké podniky investují do AI i desítky milionů korun, zatímco menší firmy se soustředí na cílené zkušební projekty ve statisících až jednotkách milionů korun.

„Vidíme jasný posun od opatrného testování k reálným investicím. Pro mnoho firem je AI už dnes strategickou sázkou na udržení konkurenceschopnosti,“ sdělil Benzl.

Pevná součást podnikatelského modelu

Přestože většina firem vnímá AI jako důležitou technologii, za klíčovou součást své současné strategie ji podle průzkumu označuje pouze 11 procent podniků. Více než polovina firem však počítá s tím, že se AI v následujících letech stane pevnou součástí jejich dlouhodobého podnikatelského modelu.

Firmy využívají AI především pro automatizaci interních procesů, což se týká přes 60 procent z nich. Pro obchod a marketing ji používá 45 procent firem a pro zákaznickou podporu kolem 40 procent. Roste také zájem o využití AI v logistice a řízení dodavatelských řetězců. Naopak nejpomaleji zatím AI proniká do oblastí, jako je personalistika nebo právní služby.

Miliardářem za pár měsíců. Na boomu umělé inteligence zbohatli i dvacátníci

Největší překážkou rychlejšího rozvoje AI zůstává nadále nedostatek kvalifikovaných odborníků, který zmiňuje až 80 procent firem. Významné jsou také obavy o bezpečnost dat, náklady na zavádění AI a nejistota spojená s regulací, zejména v souvislosti s evropským AI Actem. Většina podniků zároveň přiznává, že zatím neumí přesně měřit návratnost investic do AI.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Sotva americký prezident Donald Trump zveřejnil fotografii zatčeného Nicolase Madura, vzbudil na sociálních sítích rozruch jiný detail ze zatčení. A sice oblečení, v němž spoutaný venezuelský vůdce...

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Premium
Vědec Jiří Tocháček (16. prosince 2025)

Na přelomu roku se pravidelně zvyšuje objem odpadu včetně toho plastového. Ačkoliv jsou plasty často vnímány jako ekologicky problematické, vědec Jiří Tocháček, který se jejich výzkumu věnuje více...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Miliardářem za pár měsíců. Na boomu umělé inteligence zbohatli i dvacátníci

Úspěšná technologická podnikatelka Lucy Guo (10. září 2025)

Umělá inteligence mění pravidla hry napříč sektory a zamíchává i s žebříčkem světových miliardářů. Kromě Sama Altmana z OpenAI nebo generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga se ale o slovo hlásí i...

AI využívá již polovina firem v Česku, o třetinu víc než před rokem, ukázal průzkum

„Vidím AI jako zdokonalení než nahrazení lidských činností. V některých však...

Umělou inteligenci v současnosti využívá polovina českých firem, což je o 30 procent více než před rokem. Dalších 40 procent plánuje brzy její zavedení. Přibližně jedna z deseti firem podle průzkumu...

8. ledna 2026  14:56

Průmyslová zóna pro tvarůžkáře. Loštice připravují ambiciózní projekt

ilustrační snímek

Historická změna čeká třítisícové Loštice na Šumpersku. Výroba proslulých tvarůžků se v horizontu několika let přestěhuje z historických budov v centru města do připravované průmyslové zóny ve směru...

8. ledna 2026  14:37

Zalando uzavře obří distribuční centrum v Německu, o práci přijde 2 700 lidí

Německý internetový prodejce módy Zalando

Německý prodejce módy Zalando oznámil uzavření velkého logistického centra v Erfurtu, jediného ve východní části Německa. Berlínská společnost o svém rozhodnutí už informovala všech zaměstnanců,...

8. ledna 2026  12:21

Zájem o finance na bydlení roste. Meziročně se úvěry zvedly skoro o polovinu

ilustrační snímek

Zájem Čechů o financování vlastního bydlení stále roste. Za loňský rok si lidé podle dat ČSOB sjednali hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření celkem za 442 miliard korun, což je o 46 procent...

8. ledna 2026  12:13

Ostrov jako periodická tabulka. Těžit v Grónsku by stálo miliardy dolarů a moře času

Grónsko se chce konečně osamostatnit, oznámil jeho premiér Múte Egede....

Převzetí Grónska Trumpem by vyžadovalo miliardy a miliardy vynaložené v průběhu desítek let na těžební průmysl, který zde zatím neexistuje, tvrdí odborníci. Navzdory údajné hojnosti vzácných zemin...

8. ledna 2026  11:36

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower ČR...

Česko se dál propadá v postavení žen na pracovním trhu a pracovněprávní pravidla jsou archaická, říká šéfka společnosti ManpowerGroup a prezidentka Asociace personalistů ČR Jaroslava Rezlerová. V...

8. ledna 2026

Vláda rozhodne o stavbě bloků v Temelíně. Chceme vidět nabídky, řekl Havlíček

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku přichází na Hrad Karel...

Vláda v příštím roce rozhodne o stavbě dvou nových jaderných bloků v Temelíně. V případě schválení výstavby by následně měla aktivovat opci, která je součástí smlouvy s korejskou firmou KHNP ke...

8. ledna 2026  9:33

Trump povolí Venezuele utrácet příjmy z ropy výhradně za americké zboží

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)

Spojené státy americké zmírní Venezuele sankce za vývoz ropy, příjmy z jejího prodeje ale musí využít výhradně na nákup amerického zboží, informoval americký prezident Donald Trump. USA rovněž po...

7. ledna 2026  21:05,  aktualizováno  8. 1. 7:55

Bruselské uhlíkové clo tíží firmy. Systém má navíc nedostatky, upozorňují podniky

"Proč industriální fotografie? Asi proto, že žiji ve městě, kterému dominují...

Evropská komise představila uhlíkové clo, tzv. CBAM, před třemi lety jako ekologický nástroj, který má zajistit, aby produkty dovážené ze zemí mimo Evropskou unii byly zatíženy stejnou cenou za uhlík...

8. ledna 2026

Potkat prase na houbách? Dobytek se může zase pást v lesích, zákaz končí

Premium
ilustrační snímek

Od Nového roku je povolené po desítkách let znovu posílat hospodářská zvířata na pastvu do lesa. Podle odborníka na agrolesnictví z České zemědělské univerzity v Praze Bohdana Lojky by tak mohly...

8. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bída penzijního spoření: překážkou k slušným penězům jsou samotné fondy

ilustrační snímek

Systém dobrovolného penzijního spoření dlouhodobě neplní svou základní roli, tedy zajistit lidem smysluplný doplněk ke státnímu důchodu. Hlavním problémem nejsou nízké vklady účastníků, ale extrémně...

7. ledna 2026  20:39

Německo se nové realitě přizpůsobuje pomalu a za velkých nákladů, tvrdí analytici

Friedrich Merz (7. listopadu 2025)

Německá ekonomika vstupuje do roku 2026 s nadějí, že se po letech strádání konečně odrazí ode dna. Situaci by mohly změnit obrovské plánované investice kabinetu spolkového kancléře Merze. Experti ale...

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.