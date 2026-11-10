AI Osobností roku se stal podnikatel Tomáš Čupr, uspěl i ministr Vojtěch

Sdělila to Česká asociace AI, která soutěž pořádá.
Ocenění osobnosti.ai již třetím rokem vyzdvihuje lidi, kteří svou prací, nápady a konkrétními výsledky posouvají český ekosystém umělé inteligence. O vítězích veřejných kategorií rozhodovaly nominace široké veřejnosti, zatímco samostatnou Cenu odborné poroty udělilo 21 respektovaných osobností české inovační a technologické scény.
V kategorii Byznys zvítězil generální ředitel společnosti Microsoft pro ČR a Slovensko Michal Stachnik, v kategorii Výzkum a vývoj si cenu odnesl odborník na počítačovou grafiku a vizualizaci působící na Českém vysokém učení technickém v Praze Daniel Sýkora, v Průmyslu a robotice Zdeněk Huspenina, který se věnuje vývoji humanoidních robotů, Václav Knapp uspěl jako Objev roku. Titul Tvůrce roku získal Adam Le Hanka, odborník na data a umělou inteligenci, autor podcastu Uhlík vs. Křemík a přednášející v oblasti AI.
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Zatímco v loňském roce byla mezi individuálními laureáty jedinou ženou advokátka Petra Stupková, letos ženy zvítězily hned v sedmi ze 14 tematických kategorií. Stupková obhájila své loňské vítězství v kategorii Právo, v oblasti Bezpečnosti uspěla právnička Alžběta Solarczyk Krausová, ve Veřejné správě zvítězila Simona Moravcová, která se věnuje digitalizaci a zavádění AI do veřejných služeb, a ve Vzdělávání konzultantka a pedagožka Kateřina Švidrnochová. Kategorii Finance ovládla odbornice na digitální transformaci a bankovnictví Tereza Ondroušková, v Kultuře zvítězila ředitelka České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu Petra Žikovská a ocenění za Trh práce získala personalistka Hana Púllová.
Podle ředitele České asociace AI Lukáše Benzla letošní výsledky ukazují, že český AI ekosystém postupně nachází prostor nejen pro inovátory a podnikatele, ale také pro osobnosti, které upozorňují na rizika, nastavují hranice a vedou kritickou společenskou debatu.
„Skutečně vyspělý AI ekosystém se nepozná jen podle toho, kolik technologií dokáže vyvinout, ale také podle toho, jak dobře dokáže přemýšlet o jejich důsledcích. Proto považuji za mimořádně důležité, že jsme letos poprvé ocenili také Kritický hlas. Nepotřebujeme kolem umělé inteligence pouze nadšení. Potřebujeme i odpovědnost, zdravou skepsi a schopnost klást nepříjemné otázky. Dvojité ocenění Jana Romportla je v tomto ohledu velmi symbolické,“ uvedl Benzl.
Symbolickou návaznost na předchozí ročník podle něj představuje také bývalý vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek, který v roce 2025 získal současně titul Osobnost roku i Cenu odborné poroty. Mezi letošními pěti nejúspěšnějšími nominovanými na Osobnost roku se jeho jméno objevilo znovu. Do letošních výběrů pěti nejlepších se vrátili také další loňští vítězové, například Filip Dřímalka, Dalibor Mráz nebo Ondřej Svoboda.