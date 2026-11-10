Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

AI Osobností roku se stal podnikatel Tomáš Čupr, uspěl i ministr Vojtěch

Autor:
  20:47
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie4

Zakladatel online supermarketu Rohlik.cz Tomáš Čupr (2. října 2024) | foto: ČTK

Titul AI Osobnost roku 2026 získal zakladatel Slevomatu nebo Rohlíku Tomáš Čupr. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zvítězil v kategorii Zdravotnictví a vysokoškolský pedagog a poradce Jan Romportl si odnesl hned dvě ocenění, a to za Kritický hlas a Cenu odborné poroty.

Sdělila to Česká asociace AI, která soutěž pořádá.

Ocenění osobnosti.ai již třetím rokem vyzdvihuje lidi, kteří svou prací, nápady a konkrétními výsledky posouvají český ekosystém umělé inteligence. O vítězích veřejných kategorií rozhodovaly nominace široké veřejnosti, zatímco samostatnou Cenu odborné poroty udělilo 21 respektovaných osobností české inovační a technologické scény.

V kategorii Byznys zvítězil generální ředitel společnosti Microsoft pro ČR a Slovensko Michal Stachnik, v kategorii Výzkum a vývoj si cenu odnesl odborník na počítačovou grafiku a vizualizaci působící na Českém vysokém učení technickém v Praze Daniel Sýkora, v Průmyslu a robotice Zdeněk Huspenina, který se věnuje vývoji humanoidních robotů, Václav Knapp uspěl jako Objev roku. Titul Tvůrce roku získal Adam Le Hanka, odborník na data a umělou inteligenci, autor podcastu Uhlík vs. Křemík a přednášející v oblasti AI.

Mysl může vzniknout i ve stroji, říká vědec, který zkoumá psychiku AI

Zatímco v loňském roce byla mezi individuálními laureáty jedinou ženou advokátka Petra Stupková, letos ženy zvítězily hned v sedmi ze 14 tematických kategorií. Stupková obhájila své loňské vítězství v kategorii Právo, v oblasti Bezpečnosti uspěla právnička Alžběta Solarczyk Krausová, ve Veřejné správě zvítězila Simona Moravcová, která se věnuje digitalizaci a zavádění AI do veřejných služeb, a ve Vzdělávání konzultantka a pedagožka Kateřina Švidrnochová. Kategorii Finance ovládla odbornice na digitální transformaci a bankovnictví Tereza Ondroušková, v Kultuře zvítězila ředitelka České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu Petra Žikovská a ocenění za Trh práce získala personalistka Hana Púllová.

Podle ředitele České asociace AI Lukáše Benzla letošní výsledky ukazují, že český AI ekosystém postupně nachází prostor nejen pro inovátory a podnikatele, ale také pro osobnosti, které upozorňují na rizika, nastavují hranice a vedou kritickou společenskou debatu.

„Skutečně vyspělý AI ekosystém se nepozná jen podle toho, kolik technologií dokáže vyvinout, ale také podle toho, jak dobře dokáže přemýšlet o jejich důsledcích. Proto považuji za mimořádně důležité, že jsme letos poprvé ocenili také Kritický hlas. Nepotřebujeme kolem umělé inteligence pouze nadšení. Potřebujeme i odpovědnost, zdravou skepsi a schopnost klást nepříjemné otázky. Dvojité ocenění Jana Romportla je v tomto ohledu velmi symbolické,“ uvedl Benzl.

Symbolickou návaznost na předchozí ročník podle něj představuje také bývalý vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek, který v roce 2025 získal současně titul Osobnost roku i Cenu odborné poroty. Mezi letošními pěti nejúspěšnějšími nominovanými na Osobnost roku se jeho jméno objevilo znovu. Do letošních výběrů pěti nejlepších se vrátili také další loňští vítězové, například Filip Dřímalka, Dalibor Mráz nebo Ondřej Svoboda.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

OBRAZEM: Zrození kolejnice. Podívejte se, jak vypadá provoz ocelového města

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér...

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v...

Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za dvě miliardy dolarů (zhruba 43,5 miliardy Kč). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové...

Němci zasazují druhou ránu. Merz trvá na emisních povolenkách, které odmítá Babiš

Německý kancléř Friedrich Merz hovoří v sídle CDU v Berlíně po zveřejnění...

Německý kancléř Friedrich Merz vyzval v dopise Evropskou komisi, aby neustupovala od plánu na zavedení systému emisních povolenek ETS2. Napsal to dnes časopis Der Spiegel, podle kterého Merz odmítá...

Londýn, Praha, Madrid. Fotografové našli život v jedenácti evropských hospodách

Přestože spotřeba alkoholu v řadě zemí klesá, hospody, bary a restaurace nadále zůstávají místy setkávání lidí. Fotografové agentury Magnum Photos je zachytili v jedenácti evropských zemích v...

McRib bez žeber. McDonald’s se v USA kvůli sendviči musí hájit u soudu

Burger McRib v McDonald’s (30. října 2026)

Americký fastfoodový řetězec McDonald’s čelí ve Spojených státech hromadné žalobě kvůli svému sendviči McRib. Zákazníci tvrdí, že je společnost klame, protože výrobek navzdory svému názvu a vzhledu...

10. listopadu 2026

Firmy trápí energie i nedostatek lidí, drží si však investiční optimismus

ilustrační snímek

Navzdory nedostatku zaměstnanců, zdražování energií i surovin a pokračujícím válečným konfliktům se české firmy chystají dále investovat. Podle průzkumu ČSOB Index očekávání firem se v příštím roce...

10. listopadu 2026

Němci zasazují druhou ránu. Merz trvá na emisních povolenkách, které odmítá Babiš

Německý kancléř Friedrich Merz hovoří v sídle CDU v Berlíně po zveřejnění...

Německý kancléř Friedrich Merz vyzval v dopise Evropskou komisi, aby neustupovala od plánu na zavedení systému emisních povolenek ETS2. Napsal to dnes časopis Der Spiegel, podle kterého Merz odmítá...

10. listopadu 2026  16:25

Stát dluží zemědělcům a lesníkům za ekologické újmy stovky milionů

ilustrační snímek

Stát dluží zemědělcům, lesníkům nebo rybářům stovky milionů korun na takzvaných újmách, tedy náhradě škod za to, že hospodáři jsou omezení ve své práci kvůli ochraně přírody. Jde například o omezení...

10. listopadu 2026

Ryanair zpřísnil pravidla pro odbavení. Za nedodržení hrozí propadnutí letenky

Ilustrační snímek

Nízkonákladová společnost Ryanair zpřísnila od 10. listopadu 2026 pravidla pro odbavení. Dosud cestujícím stačilo být u přepážky na letišti 40 minut předem, nově musí dorazit alespoň s hodinovým...

10. listopadu 2026  15:30

Silicon Valley Trumpovy éry se drolí. Firmy plánují zásadní změnu strategie

Premium
Americký prezident Donald Trump v úterý při setkání s nejvýznamnějšími...

Vzhledem k rostoucímu rozhořčení veřejnosti nad umělou inteligencí někteří představitelé technologického průmyslu volají po radikální změně étosu stavět za každou cenu, který dominoval Trumpovu...

10. listopadu 2026  15:12

Stát by mohl na odvodech vybrat až 90 procent nadměrných příjmů výrobců elektřiny

ilustrační snímek

Stát by v případě vysokých cen energií mohl vybrat od producentů elektřiny až 90 procent jejich nadměrných příjmů nad stanovený cenový strop. Ten by při aktivování odvodů předem nastavila vláda....

10. listopadu 2026  14:23

Konec tradice na horách? KFC míří na alpské sjezdovky, italský ministr zuří

Momentka ze zasněžené Cortiny d´Ampezzo

Americký řetězec KFC míří do italských Alp. Od prosince chce nabízet smažené kuře lyžařům ve dvou vyhlášených horských střediscích, v jednom případě dokonce ve výšce přes 2 100 metrů. Plány ale...

10. listopadu 2026  14:15

Příběh kvalitních českých peřin. Jak se z obyčejného peří stává kvalitní přikrývka?

Ve spolupráci
Každý večer se do nich zachumláme, ráno je natřepeme a většinou už...

Co rozhoduje o kvalitě péřové přikrývky a polštáře? Nejen druh peří, ale také jeho zpracování, množství výplně a správná péče. Podívejte se, jak vznikají péřové přikrývky a polštáře v Kamýku nad...

10. listopadu 2026

Plán dopravních staveb na Pardubicku: po dokončení D35 jsou na řadě další silnice

Premium
V obou troubách tunelu Homole jsou již položeny vozovkové vrstvy a dělníci...

Do Pardubického kraje proudí třetí největší objem peněz na dálniční a silniční stavby. To se však příštím rokem po dostavbě dálnice D35 po Svitavy změní. Další potřebné dopravní stavby se posouvají...

10. listopadu 2026  11:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ČNB vydala tokenizované dluhopisy, chce tak zrychlit obchody s cennými papíry

ilustrační snímek

Česká národní banka vydala své první tokenizované dluhopisy. Poslouží k rychlejšímu vypořádávání obchodů s cennými papíry, které bude možné nepřetržitě a bez nadbytečné administrativy. Nástroj...

10. listopadu 2026  11:36

Více Dánů i Turků. Pražské letiště odbavilo přes dvanáct milionů lidí

ilustrační snímek

Pražské letiště Václava Havla odbavilo během letní sezony přes 12 milionů cestujících. Za více než tříprocentním nárůstem počtu pasažérů v období od konce března do konce října je především nárůst...

10. listopadu 2026  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.