Česko jako AI obr? Potenciál je, brzdí nás však něco jiného, shodli se experti

Odborníci napříč panely zdůraznili fakt, že Evropa a Česko nejsou pozadu v inteligenci, ale v rychlosti. Máme sice srovnatelný počet startupů jako Spojené státy, ale v byznysu nás Amerika poráží. Zatímco do USA teče 77 procent globálního kapitálu na AI, k nám do Evropy doputuje pouhých 11 procent.
„Evropa není slabá. Je silná, ale pomalá. A v umělé inteligenci dnes rozhoduje rychlost,“ nechal se slyšet Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence. Podle něj Česko nemá nouzi o talent, ať již ve firmách, ve vědě i ve státní správě. Pokud ale chceme vyhrát, musí se AI stát naší strategickou ambicí, ne jen tématem k diskusi.
„Česká hymna nehrála na začátku konference náhodou. Hymna typicky zní když hrajeme hokej, fotbal a nyní kdy bychom měli fandit Česku v této disciplíně,“ pokračoval ředitel. „Musíme z AI udělat naši ambici, náš směr a v ideálně i náš nový národní sport,“ zakončil své úvodní slovo.
AI už není pokus, ale nový druh infrastruktury
Data agentury Ipsos prezentovaná na konferenci ukazují na zajímavý trend: podíl top manažerů, kteří přiznávají každodenní využívání AI, loni meziročně klesl z 58 procent na 43 procent.
Podle Lukáše Benzla to naznačuje, že skončila fáze testování a trh narazil na náročnost integrace technologií do firem. Umělá inteligence podle něj už není vnímána jako technologický experiment, ale jako kritická infrastruktura srovnatelná s elektřinou nebo internetem. Rozdíl mezi lídry a zbytkem trhu nyní bude definovat schopnost „nasadit tyto nástroje systematicky a koordinovaně“.
Transformace ekonomiky s sebou nese i sociální otázky. Podle aktuálních průzkumů Ipsos panuje v Česku v souvislosti s AI značná skepse. Zatímco 58 procent lidí očekává úbytek pracovních míst, pouze 31 procent věří ve vznik nových pozic.
Odborníci na konferenci však zdůraznili, že právě v aplikované AI má Česko šanci stát se jedním z lídrů, a to zejména v oborech s dlouhou tradicí, jako je průmysl, energetika nebo zdravotnictví. Impulsem k posunu jsou i probíhající debaty o výstavbě datových center či tzv. AI gigafactory, které by mohly technologické prostředí v ČR zásadně proměnit.
Strategický význam evropské suverenity
Klíčovým tématem letošního ročníku je rovněž technologická suverenita. Petr Bednařík, CEO společnosti DataSentics, upozornil, že většina dnes využívaných modelů pochází z USA nebo Číny. Evropská uživatelská aktivita a data tak paradoxně posilují především zahraniční ekosystémy.
Aby Evropa na AI skutečně vydělávala, musí se podle Bednaříka soustředit na vlastní vývoj softwaru i hardwaru. Přestože investice do AI v Evropě loni vzrostly o rekordních 58 procent na 21,8 miliardy dolarů, rozhodujícím faktorem zůstává odvaha a rychlost, s jakou dokáže region své projekty škálovat na globální úroveň.
„Máme mnoho příležitostí“ říká Benzl
„Z Evropské unie přichází celá řada příležitostí, jmenovitě akční plán AI kontinent, který hovoří právě o podpoře této infrastruktury,“ uvedl pro iDNES.cz ředitel České asociace AI Lukáš Benzl. Za jednu z cest podpory ze strany státu přitom považuje to, aby se instituce samy staly aktivními zákazníky této průmyslové větve.
Na otázku, zda může Evropa stále konkurovat Spojeným státům či Číně na úrovni vývoje velkých jazykových modelů, odpověděl pragmaticky: „Myslím, že v té oblasti nejsou naše ambice malé, ale nedomnívám se, že to bude oblast, ve které budeme excelovat.“
Příležitost pro Česko i zbytek kontinentu vidí spíše v praktickém nasazení technologií v konkrétních sektorech. „Můžeme stále překonat trhy, jako jsou USA, v aplikaci umělé inteligence v průmyslovém sektoru, v němž máme hlubokou historii,“ připomněl Benzl. Jako další příklad uvedl zdravotnictví, kde se podle něj implementace AI v rámci EU nabízí mnohem více než na fragmentovaném americkém trhu.