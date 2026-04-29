Úředníci v éře AI. Česko sice dobíhá svět, ale lidé se bojí, zaznělo na konferenci

  11:58
Česko v adopci umělé inteligence prakticky srovnalo krok s USA. Rozdíl v pracovním využití AI činí pouhého půl procentního bodu za USA, shodli se experti na konferenci určené pro zástupce státní správy. Představili možný posun k AI agentům, kteří mají úředníky zbavit rutiny. Česká asociace AI tak reaguje na obavy zaměstnanců i rizika úniku dat při neoficiálním používání chatbotů.
Na konferenci s názvem AI dovednosti pro veřejnou správu vystoupil také vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena (28. dubna 2026)

Globální srovnání prezentoval jako první Michal Stachník z Microsoftu. Podle něj má Česká republika v AI dobře nakročeno. „Nejsme na chvostu, jsme jen půl procentního bodu za USA ve využívání umělé inteligence. Otázkou už není, zda se AI rozšíří, ale jak ji budeme využívat,“ doplnil.

Průzkum agentury Ipsos pro Vodafone však ukázal, že 54 procent zaměstnanců se v oblasti AI stále cítí jako začátečníci. Petr Roháček z Vodafonu upozornil na psychologický rozměr adopce. „V zaměstnancích to často vzbuzuje pocit méněcennosti. Buď AI odmítají, protože ji jednou zkusili a nefungovala, nebo rezignovaně přijímají osud, že je technologie brzy nahradí,“ vysvětlil Roháček.

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Zásadním tématem je bezpečnost dat. Přibližně 62 procent lidí se obává rizik při vkládání firemních informací do veřejných nástrojů. Jan Rosenthaler z projektu Legitas zmínil konkrétní hrozby. „Zaměstnanci často vkládají části kódů nebo smlouvy do neplacených verzí ChatGPT, čímž riskují únik citlivých informací na veřejnost,“ varoval s tím, že je nutné mít prověřené nástroje a jasné směrnice.

Do programu „AI na úřad“ se již zapojilo 50 organizací veřejné správy. Jitka Křupková z Úřadu vlády potvrdila vysoký zájem úředníků. „Naše čísla mluví sama za sebe. Úředníci se chtějí učit, potřebují jen dostat bezpečný prostor a kvalitní obsah. AI pro nás není exotika, ale nástroj, který pomáhá kolegům věnovat víc času občanům,“ uvedla Křupková.

Ekonomický přínos potvrzují i data z trhu práce. Podle Úřadu práce ČR mají lidé po technické rekvalifikaci v průměru o 20 procent vyšší mzdu.

AI změní půlku profesí, říká ředitel Úřadu práce. Některé kvůli ní nejspíš i zaniknou

Podle hostitele akce však není fenomén umělé inteligence jen téma pro exaktní vědy: „AI není primárně technologický, ale společenský problém,“ myslí si děkan FSV UK Tomáš Karásek. „Naši studenti jsou často v používání AI napřed před pedagogy. Musíme řešit, co to znamená tvořit text v době, kdy jej modely tvoří stejně kvalitně jako my,“ nechal prostor pro zamyšlení Karásek.

S regulací úřadům pomáhá i Český telekomunikační úřad. „Pravidla jsou o lidech a technologii, musíme vědět, co se smí a co ne,“ uvedl Marek Vrbík z Rady ČTÚ. Podle něj je zásadní transparentnost, aby občan věděl, kdy komunikuje s umělou inteligencí.

Podle vládního zmocněnce Lukáše Kačeny je zavádění AI prioritou pro premiéra i vicepremiéra Havlíčka, zejména v oblasti e-governmentu a digitalizace. Pro každého, kdo pracuje s počítačem, se podle něj umělá inteligence stává nezbytnou dovedností. „V nejbližší budoucnosti si bez těchto nástrojů nedovedu fungování veřejné správy představit,“ uvedl Kačena pro iDNES.cz.

Příkladem zmínil nástroje, které úředníkům zjednoduší rutinní práci. „Nemusíte ručně přepisovat údaje z jedné tabulky do druhé, ale můžete na to mít pomocníka, který to dělá automaticky,“ vysvětlil Kačena s tím, že typické nástroje, s nimiž mohou pracovat je např. Copilot, gemini nebo Claude. „Samozřejmě ten Copilot se nabízí, protože velká část již pracuje s nástroji od Microsoftu 365,“ dodal.

Česko jako AI obr? Potenciál je, brzdí nás však něco jiného, shodli se experti

Cílem je podle něj proměnit úřady v efektivní službu pro lidi. „Když technologii využijeme naplno, úředníci budou moci poskytovat lepší služby a na to můžeme být pyšní,“ doplnil zmocněnec.

Při srovnání se světem si Česko podle Kačeny nevede špatně. Inspiraci však stále hledá u lídrů v oboru, jako je Nizozemsko nebo skandinávské země. Právě tyto státy jsou v používání moderních digitálních nástrojů nejdále a ukazují cestu k efektivnější administrativě.

„Nečekejme na spásu zvenčí. Každá instituce musí pochopit, že AI je její vlastní věc, kterou musí zvládnout pro své lepší fungování,“ uzavřel pak Kačena během svého projevu na konferenci.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

Jak se snáší bolest. Ekonomika Íránu je uprostřed smrtící spirály, platí za to lidé

Premium
Návštěvnice venkovní terasy kavárny v centru Teheránu v Íránu (25. dubna 2026)

Válka si vybírá na íránské ekonomice vysokou daň. Více než milion lidí již přišlo o práci, ceny potravin raketově stouply a dlouhodobý výpadek internetu tvrdě zasáhl mnoho podniků. Otázkou je, kolik...

Meta nedostatečně chrání děti, uvedla Evropská komise. Firmě hrozí pokuta

ilustrační snímek

Evropská komise předběžně shledala, že sítě Instagram a Facebook od americké technologické společnosti Meta Platforms porušují unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Podle ní firmy nedokázaly...

29. dubna 2026  10:04

Finské Kone kupuje svého rivala, vznikne největší výrobce výtahů na světě

Eskalátor finské společnosti KONE, výrobce výtahů a eskalátorů, v Hannoveru v...

Finský výrobce výtahů Kone se dohodl na převzetí německého konkurenta, firmy TK Elevator. Transakce v hodnotě 29,4 miliardy eur (zhruba 716 miliard Kč) vytvoří největšího výrobce výtahů na světě....

29. dubna 2026  9:37

Madrid přichází o duši. Turismus a drahé nájmy vytlačují malé podniky z centra

Slavnostní otevření nového sídla kavárny Café Central v Madridu. Kavárna se...

Turistický boom mění tvář španělského hlavního města. Z ulic mizí tradiční kavárny, obchody i místa spojená s kulturou, jako jsou třeba hudební kluby. Podle organizace COCEM zastupující menší a...

29. dubna 2026

Dálniční známky pro elektromobily? Je to problém. Česko může přijít o hodně peněz

Premium
ilustrační snímek

Plán na zavedení dálničních známek pro elektroauta se ministerstvu dopravy zásadně komplikuje. Opatření, které je součástí programového prohlášení vlády a mělo od začátku příštího roku srovnat...

29. dubna 2026

Podpůrný fond chce od Agrofertu zpátky miliony. Kvůli střetu zájmů, zdůvodnil

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF) bude kvůli střetu zájmů někdejšího majitele a současného premiéra Andreje Babiše (ANO) vymáhat po nižších desítkách firem z holdingu Agrofert...

28. dubna 2026  15:53,  aktualizováno  20:05

Ruská firma zavřela doly v okupovaném Luhansku. Na mzdách dluží stovkám lidí

Hornictví

Horníci v několika uhelných dolech v okupované části ukrajinské Luhanské oblasti jsou od března bez práce. Kvůli finančním problémům ruského provozovatele mělo o zaměstnání přijít zhruba 1 200 lidí,...

28. dubna 2026

Válka v Íránu tlačí Čechy k fixacím energií. Zájem vzrostl trojnásobně

ilustrační snímek

Většina Čechů se nebojí, že by na jejich rozpočet měly ceny energií v příštím roce dramatický dopad. Od začátku konfliktu v Íránu ale vzrostl počet lidí, kteří očekávají výraznější zdražování...

28. dubna 2026

Rodinná bitva o miliardy. Dědic brýlového impéria koupí podíly svých sourozenců

Leonardo Maria Del Vecchio (20. března 2026)

Leonardo Maria Del Vecchio, dědic stejnojmenné rodiny a jeden z potomků zakladatele brýlového impéria EssilorLuxottica, odkoupí podíly dvou sourozenců za přibližně 10 miliard eur (zhruba 240 miliard...

28. dubna 2026

Emiráty opouštějí organizaci pro vývozce ropy. Jaký vliv to bude mít na ceny?

Logo organizace OPEC během setkání jejích členů v Alžírsku (28. září 2016)

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za...

28. dubna 2026  15:31

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

28. dubna 2026  14:52

