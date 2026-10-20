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Když nakupují roboti. AI agent zatím sám zaplatit neumí, ale dokáže naplnit košík

Barbora Sedláková
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ilustrační snímek | foto: Midjourney

Představa, že si postavíte vlastního chytrého hlídače, který vám v sezonních slevách vybere padnoucí kožené boty a každý týden automaticky doplní zásoby jídla i drogerie, v Česku zatím naráží na neochotu lidí svěřit peníze strojům i nepřipravenost trhu. Přesto odborníci očekávají, že už za rok spustí největší české e-shopy uzavřená řešení, která nakupující postupně naučí svěřit takzvaným AI agentům své peněženky.

Tuzemské obchody už sice nabízejí spotřebitelům mnoho chytrých funkcí, které jim pomohou s výběrem zboží nebo zákaznickou podporou, samotnou platbu ale zatím musí verifikovat člověk osobně.

Nejdále zatím posunul praktickou integraci AI Rohlík tím, že propojil nákupy s konverzačními okny systémů ChatGPT či Claude a nasadil asistentku Maiu schopnou samostatně skládat nákup do košíku i vyřizovat reklamace.

Unijní právo nevyžaduje, aby každou platbu schválil člověk; vyžaduje souhlas plátce a silné ověření – a trh dnes agenty zapojuje přes mandáty, tokeny a passkeys.

Jana Šovaraadvokát z kanceláře Finreg Partners

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