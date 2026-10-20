Tuzemské obchody už sice nabízejí spotřebitelům mnoho chytrých funkcí, které jim pomohou s výběrem zboží nebo zákaznickou podporou, samotnou platbu ale zatím musí verifikovat člověk osobně.
Nejdále zatím posunul praktickou integraci AI Rohlík tím, že propojil nákupy s konverzačními okny systémů ChatGPT či Claude a nasadil asistentku Maiu schopnou samostatně skládat nákup do košíku i vyřizovat reklamace.
Unijní právo nevyžaduje, aby každou platbu schválil člověk; vyžaduje souhlas plátce a silné ověření – a trh dnes agenty zapojuje přes mandáty, tokeny a passkeys.