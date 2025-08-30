Nevidím důvod, abychom vraceli dotace, říká šéf Agrofertu

„Jsme přesvědčeni, že se jedná o předvolební kampaň pana ministra,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz výkonný ředitel Agrofertu Josef Mráz při návštěvě agrosalonu Země živitelka.
Země živitelka je považována za svátek zemědělců. Jaká byla letos úroda?
Žně začaly o něco později, protože počasí, zejména na přelomu července a srpna nebylo příznivé, ale pak se vylepšilo, a podařilo se nám skluz dohnat. Dnes máme sklizeno přes 90%. Liší se to region od regionu. Ještě je před námi sklizeň chmele, do chmelnic se vyjelo teprve minulý týden. Ta potrvá zhruba tři týdny. Doufám, že bude lepší než loni, zatím to tak vypadá. Když jsme takto hodnotili před rokem, nebylo to moc optimistické, dnes jsem trošku optimističtější. Po chmelu skončí sklizeň tradičně kukuřicí. Doufám, že výnosy i úroda se proti loňsku vylepší.
Ministr zemědělství Marek Výborný oznámil, že bude po Agrofertu vymáhat dotace za období, kdy byl Andrej Babiš ve vládě a údajně ve střetu zájmů. Víte, o jaké dotace se jedná?
Nevíme, novináři se nás na to ptají, ale máme informace jen z médií. Vysvětlit by to měl především ministr zemědělství. Jsme přesvědčeni, že se jedná o předvolební kampaň pana ministra, ve které se snaží zneužít naše jméno. Načasování tomu velmi napovídá. Proto i vyzýváme ministra Marka Výborného, aby nás nezatahoval do své předvolební kampaně a rovněž nepřekračoval své pravomoci a nepřípustně nezasahoval do činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Protože jsme přesvědčeni, že tak činí, požadujeme i zveřejnění zápisu z jednání ministra s vedením PGRLF a SZIF, na které se v poslední době ministr odvolává.
Nicméně, počítáte s tím, že byste měli nějaké dotace vracet?
Pro jakékoli vracení dotací nevidíme důvod ani právní opodstatnění. Soudy nikdy neřešily nárokové dotace (poskytované na plochu – pozn. red). Všechny dotace čerpáme v souladu se zákony a dotačními pravidly České republiky a EU. Většinu tvoří provozní nárokové dotace, na které má nárok každý zemědělec hospodařící odpovídajícím způsobem na zemědělské půdě či chovající hospodářská zvířata. Stejně jako všem velkým zemědělcům jsou nám navíc dotace kráceny, tedy je nám vyplaceno méně peněz, než kdyby na stejné půdě hospodařil malý zemědělec.
Jak budete postupovat, pokud dostanete od ministerstva konkrétní výzvu?
Předně je třeba zdůraznit, že dotace nečerpá společnost Agrofert, ale bavíme-li se o zemědělství, tak jde o téměř 80 zemědělských podniků koncernu hospodařících na 133 tisících hektarů, z čehož je 7 tisíc hektarů v ekologickém režimu. Tyto zemědělské podniky dávají práci více než 2,5 tisícům lidí převážně venkovských oblastí v Česku. Tito zaměstnanci se mimo jiné denně starají o 36 tisíc kusů skotu, z toho 13,5 tisíce dojného, který produkuje ročně téměř 160 milionů litrů mléka. Farmy z koncernu Agrofert také ročně vyprodukují 32 milionů kusů drůbeže a téměř půl milionu prasat. Tím významně přispívají k potravinové bezpečnosti Česka. A abych odpověděl na vaši otázku, budeme postupovat v souladu se zákonem, jak to děláme vždy.
Je možné, že se budete i soudit?
To nemohu vyloučit. Ale neumím si představit a ani nebudu předjímat, co a jak po nás bude ministr nebo jeho úřad reálně požadovat. Vykřiknout měsíc a půl před volbami, že má Agrofert vracet nějaké dotace, je jedna věc, ale každá z nich byla vyplacená na základě určitých pravidel, zákonů, konkrétních podmínek, a taky ji někdo schválil. Zda bylo vše v pořádku, se musí posoudit u každé jednotlivé dotace.
Ministr zemědělství zmiňuje rozsudky týkající se střetu zájmů Andreje Babiše, a proto by měl Agrofert vracet i nárokové dotace.
Nárokové dotace jsou evropské peníze, které stát jen rozděluje zemědělcům prostřednictvím zemědělského fondu a jsou vypláceny automaticky podle jasně stanovených pravidel EU. SZIF se řídí zákonem o SZIF. Dále je zde zákon o střetu zájmů, kde je určité ustanovení, které teď soudy vykládají trošku jinak, než byl původní záměr zákonodárce, a sice, že SZIF nepodléhá rozpočtovým pravidlům, a ani se neřídí rozpočtovými pravidly.
Co to v praxi znamená?
Jinými slovy, že nárokové dotace čerpáte, pokud podle konkrétních pravidel hospodaříte na zemědělské půdě nebo chováte hospodářská zvířata. Ostatně, v EU i Česku je běžné, že nárokové dotace čerpají i společnosti vlastněné členy vlády či jinými představiteli výkonné moci, případně jejich rodinnými příslušníky. Je tomu tak i v případě členů stávající české vlády. I někteří eurokomisaři pro zemědělství byli praktikující zemědělci.
Český zákon o střetu zájmů ale říká něco jiného, ne?
Nemyslím si, záleží ale na interpretaci soudů. Otázka je složitější, než jak je nyní ve veřejném prostoru interpretováno. Doposud žádný soud neposuzoval otázku nárokových dotací, a nemohl tak ani závazně rozhodnout. Současný postup ministra zemědělství je nezodpovědný. A podle mě to není správně. Pokud někdo zpochybní nárokové dotace, tak zpochybní stabilitu a perspektivu v zemědělství, protože to jsou dotace, které dostáváme, abychom plnili cíle a úkoly, které nám dává Evropská komise. Jsem přesvědčený, i s ohledem na obvyklou praxi v EU, odkud zemědělské dotace pocházejí, a i s ohledem na vyjádření předkladatelů předmětné právní úpravy, že zákon o střetu zájmů nikdy nárokové dotace nezasahoval. Možná ten zákon je špatně napsán, a pokud je špatně napsán, tak se měl dávno upravit. Vláda to neudělala, měla na to čtyři roky. V zákonu mělo být jasně popsané, že se nevztahuje na nárokové dotace.
Ale co rozsudky Nejvyššího správního soudu či Ústavního soudu, na které se odvolává ministr Výborný?
Znovu opakuji, že žádný soud doposud problematiku nárokových dotací neřešil. Také bych rád upozornil, že tolikrát zmiňované rozhodnutí Ústavního soudu ve věci nenárokových dotací našich společností se vůbec nezabývalo meritem věci. Ústavní soud stížnosti našich společností odmítl, tzn. věcně je vůbec neprojednal. Pokud někdo přijde, že chce vracet nárokové dotace, tak soud musí vydat rozhodnutí ke konkrétní nárokové dotaci.
Ministr vás zároveň vyzval k vracení dotací, které jste podle rozhodnutí soudů přijali v rozporu se zákonem o střetu zájmů, a abyste nezatěžovali český soudní systém dalšími odvoláními. Vyslyšíte ho?
Předně, soudy rozhodovaly o dotacích, které nám nebyly vyplaceny, ale my jsme byli přesvědčeni, že na ně máme nárok. My to respektujeme, ale je zřejmé, že tyto rozsudky neříkají, že bychom měli cokoli vracet. Navíc, ministr zemědělství hodně předjímá, ale vyzývat někoho, aby se dopředu zřekl svého práva na obranu proti rozhodnutí úřadu, s nímž nesouhlasí, hraničí s ohrožením právních a demokratických jistot. Jak jsem už zmínil, dotace šly našim podnikům, které dávají lidem práci a produkují potraviny a suroviny.
Případné soudy by ale jistě byly nákladné pro stát i pro Agrofert.
Pravděpodobně ano, ale my nejsme iniciátorem sporu. Pro nás je až nepochopitelné, že se najdou politici, kteří na nás budou před volbami útočit. Agrofert podniká ve více než 20 zemích světa, více než dvě třetiny jeho tržeb pocházejí ze zahraničí a takové útoky jinde nezažíváme. Naopak, v Německu, Rakousku, Francii, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v dalších zemích jsme vážený investor a partner firem i veřejného sektoru.
Výkonný ředitel Agrofertu
Josef Mráz vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V minulosti působil na manažerských pozicích ve společnostech Sindat, Benzina a Aliachem. V Agrofertu pracuje od února 2007, v pozici výkonného ředitele od roku 2011 a místopředsedou představenstva je od roku 2014. Ve firmě odpovídá za zemědělství, lesnictví, technologické firmy a centrálu.
Považujete se tedy více za mezinárodní než českou firmu?
Reálně jsme mezinárodní koncern. Ale stále se považujeme za českou firmu. V Česku dáváme práci 20 445 lidem, platíme zde daně a odvody, podporujeme sport a kulturu a záleží nám na budoucnosti této země. Za posledních deset let odvedly české společnosti koncernu na daních a odvodech 39,446 miliardy korun.
Jsou vám ale vytýkány dotace, které čerpáte, a také veřejné zakázky, které tvoří vaše příjmy.
Buďme konkrétní. Dotace tvoří přibližně jedno procento příjmů koncernu, v případě veřejných zakázek, nebo-li příjmů od státních firem se bavíme v Česku přibližně o třech procentech našich tržeb. A pro někoho paradoxně máme se státem nepatrně více obchodů za období současné vlády, než tomu bylo za té předchozí, kde je nám vyčítán střet zájmů. Ten musíme jednoznačně odmítnout. Výběrová řízení vyhráváme na základě nejlepších nabídnutých podmínek, zpravidla nejnižší ceny.