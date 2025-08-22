Agrární komora se ohradila vůči Výborného slovům o vymáhání dotací pro Agrofert

Autor:
  10:22
Ministr zemědělství Marek Výborný se minulý týden nechal slyšet, že jemu svěřený úřad začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník holdingu Agrofert Andrej Babiš (ANO) ve Vládě. Podle Agrární komory však zpětná změna pravidel není možná a lze se zabývat pouze tím, zda byla tato pravidla pro získání dotace dodržena, nebo ne
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Mediální vystoupení ministra zemědělství Výborného považujeme za součást jeho předvolebního boje a snahu zpolitizovat různá zemědělská témata, jako jsou výsledky žní, protierozní ochrana půdy nebo zemědělské dotace. Vůči českým zemědělcům tím však bohužel vysílá jasný signál o snaze narušit podnikatelské prostředí v Česku,“ řekla iDNES.cz tisková mluvčí Agrární komory Barbora Pánková.

Výborný chce skrze ministerstvo zemědělství pro stát zpětně získat dotace v objemu miliard korun. „Na základě našich aktuálních právních stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu potvrzeného Ústavním soudem z konce dubna, směřujeme k zahájení řízení o vrácení dotací za poskytnuté v období, kde byl koncový vlastník Andrej Babiš ve střetu zájmů, tedy členem vlády,“ napsal Výborný na síti X.

Podle Seznam Zpráv největší objem peněz, o který jde, představují takzvané nárokové zemědělské dotace, které firmy z Agrofertu pobíraly za to, že obdělávaly půdu a chovaly dobytek. Mohlo by jít až o miliardy, tvrdí portál. Podle Výborného jde rovněž o takzvané národní dotace, které šly z českého rozpočtu.

„Nárokové zemědělské dotace nejsou něco navíc, je to důležitá část pokrytí produkčních nákladů a jsou přidělovány napříč EU podnikům všech velikostí a různého výrobního zaměření. Je běžnou praxí nejen v sektoru zemědělství, že zpětná změna pravidel není možná a lze se zabývat pouze tím, zda byla tato pravidla pro získání dotace dodržena, nebo ne,“ doplnila tisková mluvčí Agrární komory Barbora Pánková.

Firmy z Agrofertu podaly sérii stížností kvůli odepřeným dotacím. Neúspěšně

Jde o období od roku 2017, kdy byla schválená novela zákona o střetu zájmů, do prosince roku 2021, kdy Babiš skončil jako premiér. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů.

Agrofert pro vrácení dotací nevidí důvod ani právní opodstatnění. „Očividně se jedná o předvolební kampaň pana ministra Výborného, ve které se snaží zneužít naše jméno. Informaci máme pouze z médií, nevíme tedy, které dotace konkrétně má MZe na mysli,“ reagoval Heřmanský.

„Ministr Výborný od nástupu do funkce zneužívá svou funkci a úředníky k politickému boji a chce se jen zviditelnit před volbami. Celá koalice je posedlá Babišem a Agrofertem,“ řekl ČTK Babiš. „Očekávám, že stejné metody tedy použije i v případě jeho stranického kolegy (Mariana) Jurečky, který převedl firmu na manželku a dál pobírá dotace,“ dodal expremiér a předseda hnutí ANO.

Zemědělské dotace obecně pokrývají zvýšené náklady na ochranu životního prostředí, lepších podmínek pro zvířata a na dosažení vysoké kvality potravin za přijatelné ceny pro obyvatele. Za současných podmínek bez nich nelze hospodařit. Nárokové dotace jsou pak přidělovány automaticky po doložení množství hektarů nebo zvířat, což musí potvrdit příslušné kontrolní instituce. Většina parametrů je platná pro celou EU a nerozhodují o nich národní vlády.

Vstoupit do diskuse (41 příspěvků)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Na prodej je prvorepubliková vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit

Premium

Firmy zaměřené na fotovoltaiku se potýkají s nesnázemi. Poptávka výrazně ochladla, solární boom brzdí a v tuzemském rybníku najednou není pro všechny místo. Odborníci se shodují, že ačkoliv to firmy...

Rusům chybí benzin. U pump se táhnou i mnohakilometrové fronty aut

Některé ruské regiony a části Ukrajiny, které Rusko okupuje, hlásí nedostatek benzinu. Problémy se zásobováním pohonnými hmotami přicházejí v době sezonního nárůstu poptávky a zvýšených ukrajinských...

Agrární komora se ohradila vůči Výborného slovům o vymáhání dotací pro Agrofert

Ministr zemědělství Marek Výborný se minulý týden nechal slyšet, že jemu svěřený úřad začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník holdingu Agrofert Andrej Babiš (ANO)...

22. srpna 2025  10:22

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

22. srpna 2025  8:46,  aktualizováno  10:06

Kamiony vs. lodě. Kdo zvládne zásobit rostoucí Prahu?

Advertorial

Praha zažívá období intenzivní výstavby – od bytových projektů přes dopravní stavby až po velké rekonstrukce. S tím ovšem prudce přibývá náklaďáků v ulicích. Inspirací může být Evropa, kde objemné...

22. srpna 2025

Klimatické změny i zanedbaná infrastruktura. Bulharsko trápí nedostatek vody

Nedostatek vody se v mnoha částech světa stává i kvůli klimatickým změnám stále palčivějším problémem. Týká se to i některých oblastí v Evropě, a to zejména Bulharska, kde s vodní krizí bojuje zhruba...

22. srpna 2025

České rychlotratě zaplatí až z poloviny EU. Spojení Prahy a Brna musí peníze najít jinde

Premium

Sázka na vysokou rychlost a zařazení většiny sítě rychlotratí mezi páteřní spojení s vysokou prioritou se Česku vyplatily. Po letech průtahů a nejistoty může být Česko s prvním návrhem na další...

22. srpna 2025

Švédsko změnilo názor. Po více než 40 letech postaví nové jaderné reaktory

Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory. Oznámil to ve čtvrtek švédský premiér Ulf Kristersson s tím, že vláda dává přednost výstavbě několika malých modulárních reaktorů...

21. srpna 2025  22:06

Česko už zná svého Vinaře roku. Letošní ročník ovládly ryzlinky

Celkem 666 vzorků vín z 66 českých a moravských vinařství poválela na svých chuťových pohárcích mezinárodní komise 22. ročníku prestižní soutěže Vinař roku. Z konečné finálové osmičky následně...

21. srpna 2025

Na prodej je prvorepubliková vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s...

21. srpna 2025

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

21. srpna 2025  17:12

Česká pošta přestane přijímat balíky do USA, důvodem jsou celní nařízení

Česká pošta od pátku zastaví přijímání balíků odesílaných do Spojených států. Důvodem je nařízení prezidenta Donalda Trumpa o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů, které...

21. srpna 2025  15:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rusům chybí benzin. U pump se táhnou i mnohakilometrové fronty aut

Některé ruské regiony a části Ukrajiny, které Rusko okupuje, hlásí nedostatek benzinu. Problémy se zásobováním pohonnými hmotami přicházejí v době sezonního nárůstu poptávky a zvýšených ukrajinských...

21. srpna 2025  14:55

USA a Evropa se dohodly. Zabránilo to obchodní válce, míní Šefčovič

Spojené státy a Evropská unie uzavřely ve čtvrtek rámcovou obchodní smlouvu potvrzující předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci. Zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel...

21. srpna 2025  14:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.