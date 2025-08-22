„Mediální vystoupení ministra zemědělství Výborného považujeme za součást jeho předvolebního boje a snahu zpolitizovat různá zemědělská témata, jako jsou výsledky žní, protierozní ochrana půdy nebo zemědělské dotace. Vůči českým zemědělcům tím však bohužel vysílá jasný signál o snaze narušit podnikatelské prostředí v Česku,“ řekla iDNES.cz tisková mluvčí Agrární komory Barbora Pánková.
Výborný chce skrze ministerstvo zemědělství pro stát zpětně získat dotace v objemu miliard korun. „Na základě našich aktuálních právních stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu potvrzeného Ústavním soudem z konce dubna, směřujeme k zahájení řízení o vrácení dotací za poskytnuté v období, kde byl koncový vlastník Andrej Babiš ve střetu zájmů, tedy členem vlády,“ napsal Výborný na síti X.
Podle Seznam Zpráv největší objem peněz, o který jde, představují takzvané nárokové zemědělské dotace, které firmy z Agrofertu pobíraly za to, že obdělávaly půdu a chovaly dobytek. Mohlo by jít až o miliardy, tvrdí portál. Podle Výborného jde rovněž o takzvané národní dotace, které šly z českého rozpočtu.
„Nárokové zemědělské dotace nejsou něco navíc, je to důležitá část pokrytí produkčních nákladů a jsou přidělovány napříč EU podnikům všech velikostí a různého výrobního zaměření. Je běžnou praxí nejen v sektoru zemědělství, že zpětná změna pravidel není možná a lze se zabývat pouze tím, zda byla tato pravidla pro získání dotace dodržena, nebo ne,“ doplnila tisková mluvčí Agrární komory Barbora Pánková.
|
Firmy z Agrofertu podaly sérii stížností kvůli odepřeným dotacím. Neúspěšně
Jde o období od roku 2017, kdy byla schválená novela zákona o střetu zájmů, do prosince roku 2021, kdy Babiš skončil jako premiér. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů.
Agrofert pro vrácení dotací nevidí důvod ani právní opodstatnění. „Očividně se jedná o předvolební kampaň pana ministra Výborného, ve které se snaží zneužít naše jméno. Informaci máme pouze z médií, nevíme tedy, které dotace konkrétně má MZe na mysli,“ reagoval Heřmanský.
„Ministr Výborný od nástupu do funkce zneužívá svou funkci a úředníky k politickému boji a chce se jen zviditelnit před volbami. Celá koalice je posedlá Babišem a Agrofertem,“ řekl ČTK Babiš. „Očekávám, že stejné metody tedy použije i v případě jeho stranického kolegy (Mariana) Jurečky, který převedl firmu na manželku a dál pobírá dotace,“ dodal expremiér a předseda hnutí ANO.
Zemědělské dotace obecně pokrývají zvýšené náklady na ochranu životního prostředí, lepších podmínek pro zvířata a na dosažení vysoké kvality potravin za přijatelné ceny pro obyvatele. Za současných podmínek bez nich nelze hospodařit. Nárokové dotace jsou pak přidělovány automaticky po doložení množství hektarů nebo zvířat, což musí potvrdit příslušné kontrolní instituce. Většina parametrů je platná pro celou EU a nerozhodují o nich národní vlády.