Zemědělství je v krizi, varuje prezident Agrární komory. Volá po zásahu státu

Autor: ,
  11:38
České zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizové situaci a stát musí urychleně přijmout kroky k jeho stabilizaci, jinak hrozí oslabení potravinové bezpečnosti země a stability venkova. Na sněmu Agrární komory ČR v Olomouci to řekl její prezident Jan Doležal.
Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal na 35. sněmu AK ČR v Olomouci (21. května 2026) | foto: ČTK

Doležala delegáti ve čtvrtek znovu zvolili do čela komory, získal 157 ze 160 odevzdaných hlasů. „Je to silný mandát, který potřebujeme nejen na národní, ale i evropské rovině,“ komentoval znovuzvolený prezident výsledky. Komora je největší zemědělská organizace v České republice. Zastupuje zájmy podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Podle Doležala by kvůli problémům zemědělského sektoru mělo být svoláno mimořádné jednání vlády. Na sjezdu komory kritizoval také evropskou byrokracii i obchodní dohodu Mercosur a vyzval ke zmírnění regulatorní a daňové zátěže zemědělců. Zemědělci podle něj čelí nepříznivé kombinaci vysokých cen energií, pohonných hmot, hnojiv, technologií i úvěrů, zatímco ceny mnoha zemědělských komodit stagnují nebo klesají.

Krize napříč kontinentem. V Evropě se hromadí mléko, které mělo skončit v Číně

Cena pohonných hmot prudce vzrostla po únorovém útoku USA a Izraele na Írán. Jako příklad problémové komodity uvedl prezident AK mléko, jehož výkupní ceny podle něj v poslední době padají, přestože náklady chovatelů zůstávají vysoké. Farmáři podle Doležala obtížně hledají komoditu, která by byla rentabilní. Upozornil na to, že tuto složitou situaci zemědělci nemohou dlouhodobě ustát.

„Musíme proto urychlit věci, které dlouhodobě žádáme, a které nutně potřebujeme. Dříve ke stabilizaci, dnes k záchraně sektoru,“ uvedl.

Apel na kabinet

Mezi požadavky AK Doležal zařadil nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo úpravu strategického plánu Společné zemědělské politiky ve prospěch produkčního zemědělství. „Ke krizové situaci v zemědělství a jejímu řešení chceme svolat mimořádné jednání vlády. Dnešní zanedbatelný pokles příjmů nebo naopak nárůst výdajů státního rozpočtu na podporu strategických sektorů zemědělství a potravinářství je zanedbatelný ve srovnání s tím, jaké důsledky by měla nečinnost,“ prohlásil.

Dodal, že stát má nyní kvůli vysokému veřejnému dluhu výrazně menší možnosti pomáhat. „Za posledních šest let významně vzrostly výdaje státu, ale výdaje do zemědělství v poměru k veřejným výdajům klesaly. Zároveň se zvýšily odvody OSVČ, korporátní daň, a především daň z nemovitých věcí na zemědělskou půdu,“ podotkl.

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, říká prezident Agrární komory

Prezident AK kritizoval evropskou klimatickou a regulatorní politiku. Evropská dohoda Green Deal podle něj změnila „slovník“, nikoliv však podstatu opatření, která zvyšují náklady zemědělců. Zmínil systém emisních povolenek ETS2, uhlíkové clo CBAM, odlesňovací agendu či rostoucí administrativní povinnosti. „Evropský i český zemědělec dnes nesoutěží jen s počasím a konkurencí ze světa. Stále častěji soutěží s vlastní legislativou,“ míní.

Na evropské úrovni chce Doležal prosazovat kompenzace dopadů obchodních dohod, větší využití zemědělské produkce v energetice a výrobě biopaliv či revokaci dohody Green Deal. V projevu upozornil také na podle něj negativní dopady obchodní dohody mezi Evropskou unií a jihoamerickým blokem Mercosur. Už se projevují poklesem cen hovězího masa, řekl.

