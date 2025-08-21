Zemědělci v předvečer akce předali eurokomisaři pro zemědělství Christophu Hansenovi své připomínky k nedávno zveřejněné první verzi víceletého finančního rámce EU. Odmítají snížení rozpočtu či zastropování dotací a žádají přepracování dokumentu.
Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal vyjádřil jménem různých svazů a zemědělců obavu ze snížení obejmu peněz v návrhu reformy společné zemědělské evropské politiky. Při slavnostním zahájení agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích také poukázal na stále velkou byrokracii z Evropské unie.
„My jsme v roce 2024 po velkých zemědělských protestech slyšeli od předsedkyně Evropské komise paní von der Leyenové, že už nebude platit, je to o nás bez nás, že o zemědělcích budou rozhodovat byrokraté, kteří se zemědělstvím nemají žádné zkušenosti a že nám přestane unie házet klacky pod nohy,“ řekl Doležal.
V návrhu na financování zemědělství po roce 2027 by podle Doležela mělo být o 25 procent méně peněz. „Když vezmu inflaci, tak je to o 50 procent méně, to nám úplně optimismus do žil nevlévá. A pokud to nebude kompenzováno výrazným snížením regulací a výrazným snížením byrokracie, tak si myslím, že nás nečeká úplně dobrý osud,“ zdůraznil Doležal.
Ve svém projevu se Doležal s prosbou obrátil právě na přítomného eurokomisaře pro zemědělství a potraviny Christopha Hansena, aby pomohl českým zemědělcům projít procesem reformy a aby se podařilo návrh nějak upravit.
Zástupci nevládních organizací se s eurokomisařem pro zemědělství Hansenem setkali ve středu večer v Českých Budějovicích při příležitosti konání agrosalonu Země Živitelka.
„Odmítáme snížení rozpočtu a nenaplnění slibů Evropské komise ve věci navýšení rozpočtu z důvodu inflace v uplynulých letech. Odmítáme zrušení dvoupilířové struktury, odmítáme podkopávání ekonomického rozměru a konkurenceschopnosti evropského zemědělství. A v neposlední řadě odmítáme předložení návrhu bez řádných dopadových studií,“ píše se ve stanovisku.
Návrh nového víceletého finančního rámce EU ruší dvoupilířovou strukturu, podle níž jsou peníze rozdělovány primárně na investice a přímé platby vázané na plochu nebo chovy hospodářských zvířat. Místo toho zavádí jednotný fond. Podle zemědělců by si změna vyžádala předělání administrativně-kontrolních systémů, což by byl časově i nákladově náročný projekt.
Nerovné podmínky a další administrativa
Zemědělci Hansena upozornili i na důsledky zastropování dotací, s nímž návrh počítá. Podle nich by se vzhledem k rozdílné velikosti farem v ČR se zbytkem EU degresivita dotací, kdy se sazba krátí s rostoucí výměrou, začala negativně projevovat již u podniků s 80 až 150 hektary. Degresivita by podle organizací měla negativní vliv na příjmy až 6 000 zemědělských podniků, jejichž produkce se může blížit 95 procentům všech produkovaných potravin v Česku.
K oslabování konkurenceschopnosti evropského zemědělství i enviromentálních závazků podle nich povede také snížení rozpočtu zemědělské politiky o 22 procent. Organizace mimo jiné kritizují, že ohledně spolufinancování zemědělství členskými státy nejsou stanovené žádné stropy.
„To vytváří tlak na národní rozpočty a riziko soutěže mezi státy s odlišnou fiskální kapacitou, tedy možnost, že bohatší státy si připlatí více, a tím dojde k narušení rovnosti podmínek v rámci jednotného trhu,“ varují zemědělci.
Další výtka se týká návrhu zavést korporátní příspěvek pro Evropu (CORE) jako nový zdroj financování unijního rozpočtu. Ten by se měl vztahovat na všechny podniky s ročním obratem nad 100 milionů eur, přičemž výše příspěvku by se určovala podle obratu, nikoliv zisku. Zemědělské a potravinářské organizace upozorňují, že v odvětví s nízkými maržemi, jakým je potravinářství, by takové opatření znamenalo neúměrné zatížení i pro střední a rodinné podniky, které své zisky obvykle reinvestují do výroby a místní ekonomiky.
Zavedení CORE by podle nich znamenalo zvýšenou administrativu a prohloubilo by nerovné podmínky na trhu, protože podniky ze třetích zemí bez provozovny v EU by povinnosti nepodléhaly.
Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová při jednání apelovala na nutnost zjednodušit administrativní požadavky EU, které brání rozvoji českých potravinářských podniků. Večeřová s Hansenem řešila i označování rostlinných imitací masa a masných výrobků. Hansen podle komory souhlasí s tím, že je nutné trh zpřehlednit, aby nebyl spotřebitel klamán.