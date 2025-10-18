Agel patřící do impéria miliardáře Tomáše Chrenka se v žebříčku umístil nejvýš ze všech zástupců střední a východní Evropy. „Máme obrovskou radost, že se pohybujeme ve společnosti tak elitních zařízení. Bereme to jako uznání práce vedení skupiny i pro všechny naše zaměstnance. Bez nich bychom takových výsledků nedosahovali,“ říká předseda představenstva Michal Pišoja.
Žebříček HBI patří k nejuznávanějším přehledům v oboru. Sestavuje jej odborný portál Healthcare Business International a slouží jako důležité měřítko pro investory, zdravotnické manažery i analytiky. Každý rok nabízí detailní srovnání privátních nemocničních skupin, a to především na základě jejich tržeb. Část údajů pochází z oficiálních finančních výkazů firem, a tam, kde data chybí, se HBI opírá o kvalifikované odhady postavené na velikosti nemocnic, počtu zaměstnanců nebo předchozím hospodářském výkonu. U skupiny Agel činí hodnota loňských tržeb vyčíslená podle postupů HBI 1,311 miliardy euro, což v korunách dělá necelých 32 miliard.

V rámci své metodiky žebříček nezrcadlí jenom absolutní velikost jednotlivých zdravotnických skupin, ale i oborové trendy. Například které společnosti expandují, jak moc a do čeho investují, jak si vedou v digitalizaci. „Zařazení v první stovce, ba dokonce v první padesátce proto není jen otázkou prestiže, ale i signálem, že patříme k nejdůležitějším hráčům v evropském zdravotnictví,“ dodává Pišoja.
Agel v České republice aktuálně zaměstnává přes 9 tisíc lidí a celkově téměř 16 500 pracovníků v rámci více než stovky společností v Česku, na Slovensku a ve Španělsku. Většinu tvoří zdravotníci a další odborný i podpůrný personál v nemocnicích, poliklinikách a specializovaných zařízeních, kteří každoročně ošetří přes 7 milionů pacientů.