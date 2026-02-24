Není náhoda, že Klinika Agel Plus otevřela své brány pacientům zrovna na pražských Vinohradech, kde její vedení zrekonstruovalo budovu z počátku 20. století. Ta i v minulosti sloužila jako zdravotnické zařízení. Podle šéfa kliniky Pavla Sibřiny by sice bylo jednodušší postavit novou moderní kliniku takzvaně na zelené louce, ale o této variantě prý ani neuvažovali. „Nabízíme prémiové služby a cílem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou klienti cítit dobře. To je polovina úspěchu každé léčby,“ vysvětluje důvody citlivé rekonstrukce historického objektu.
Cesta většiny klientů začíná i končí u praktického lékaře, který má na klinice v péči maximálně 700 pacientů, čímž se snaží zajistit individuální přístup. Pro srovnání – do běžných ordinací praktiků dochází i tři tisíce lidí. Vedle toho je součástí primární péče třeba i pediatrie a neonatologie. Následně v rámci sekundární péče jsou na klinice zastoupené všechny specializace. Stomatologie má k dispozici celé samostatné patro, stejně jako fyzioterapie a rehabilitace.
Pacienti zde mohou využít také kryokomoru, barokomoru, laserovou terapii i magnetoterapii nebo specializované programy pro aktivní sportovce. Klienti mají k dispozici kompletní diagnostické zázemí s rentgenem, sonografem, CT, magnetickou rezonancí a denzitometrem.
Navíc každý pacient kliniky spolupracuje s takzvaným koordinátorem zdravotní péče. Ten pro klienta plánuje všechny prohlídky v jeho časových možnostech s tím, že zná jeho preference a případné fóbie. Za jeden den je možné na klinice absolvovat i deset odborných vyšetření, která by dotyčný v běžném zařízení obíhal i půl roku.
Umělá inteligence najde rakovinu
A kdo je cílová skupina pro prémiovou zdravotní péči? „Určitě nejsme služba jenom pro nejvyšší vrstvu společnosti, naše klientela je střední a vyšší střední třída. Jde o podnikatele, manažery nebo vyšší státní úředníky. Zkrátka lidi, kteří si uvědomují hodnotu svého času a zdraví. A asi 70 procent pacientů tvoří firemní klientela. Zaměstnanci jednoduše čerpají péči na klinice v rámci benefitů,“ říká Sibřina.
Během rozhovoru došlo i na debatu o financích a ochotě Čechů investovat do vlastního zdraví a celkové prevence. Podle Sibřiny to ovlivňují dva faktory. Prvním je aktuální zdravotní stav klienta, pokud se cítí v pořádku, tak se mu přirozeně nechce utrácet moc peněz. A druhý faktor je pokračující věk, se kterým často souvisí mnoho zdravotních problémů a ochota připlácet si za prevenci roste. Klientům, kteří vyžadují prémiovou péči, je ale dnes často už kolem 30 let. Mladší generace se totiž stále častěji zajímá o trend longevity, v překladu dlouhověkost.
„Neexistuje zázračná pilulka nebo speciální strava, je to komplex všeho, co děláme. Musíme si uvědomit, že potřebujeme kvalitní stravu, pohyb a spánek. A nekonzumovat návykové látky a příliš mnoho alkoholu. V ČR to ale zatím moc lidí nechápe,“ domnívá se šéf pražské kliniky.
Nedílnou součástí práce lékařů je dnes umělá inteligence. Na Klinice Agel Plus ji podle Sibřiny využívají hlavně v oblasti zobrazovacích metod v radiologii. Jednoduše řečeno AI pomáhá vyhodnocovat snímky z rentgenů a magnetických rezonancí. A v některých případech doslova zachraňuje životy.
„V jedné naší nemocnici na Moravě nám nedávno umělá inteligence pomohla u pacienta, který spadl ze žebříku. Lékař měl podezření na frakturu žeber a odeslal pacienta na rentgen. Umělá inteligence si všimla nádorového onemocnění na plicích, což by se za standardních podmínek nestalo, protože lékař nemá šanci něco takového vidět, protože to nehledá. Pacient byl už další týden na specializovaném onkologickém pracovišti a všechno dobře dopadne,“ uzavírá.