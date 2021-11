Afghánský bankovní systém je na hraně kolapsu, varovala OSN

Podle rozvojového programu OSN (UNDP) by ekonomické náklady kolapsu bankovního systému a následné negativní sociální dopady byly „kolosální“. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na třístránkovou zprávu o afghánském bankovním a finančním systému, do které měla možnost nahlédnout.

Náhlé stažení většiny zahraniční rozvojové pomoci z Afghánistánu poté, co Tálibán 15. srpna převzal moc od vlády podporované Západem, poslalo ekonomiku do volného pádu a značeně zatížilo bankovní systém. Banky stanovily týdenní limity pro výběry, aby zastavily hromadné vybírání vkladů.

„Afghánský finanční a bankovní platební systém je v chaosu. Problémy s výběrem bankovních vkladů se musí rychle vyřešit, aby se zlepšila omezená výrobní kapacita Afghánistánu a zabránilo se kolapsu bankovního systému,“ uvádí se ve zprávě UNDP.

Nalezení způsobu, jak odvrátit kolaps, však komplikují mezinárodní i jednostranné sankce uvalené na vůdce Tálibánu. „Musíme najít způsob, jak zajistit, že když podpoříme bankovní sektor, nepodpoříme Tálibán,“ řekl vedoucí UNDP v Afghánistánu Abdalláh Dardarí.

Afghánský bankovní systém byl zranitelný již před nástupem Tálibánu k moci. Nyní však skončila rozvojová pomoc, afghánský majetek v zahraničí byl zmrazen a OSN a humanitární skupiny mají problém dostat do země dostatek hotovosti.

Návrhy UNDP na záchranu bankovního systému zahrnují program pojištění vkladů, opatření k zajištění odpovídající likvidity pro krátkodobé i střednědobé potřeby, záruky za úvěry a možnosti odložení splátek úvěrů. Důležitá v tomto procesu má být koordinace s mezinárodními finančními institucemi, jako Světová banka a Mezinárodní měnový fond, které mají s afghánským finančním systémem rozsáhlé zkušenosti.

OSN od převzetí moci Tálibánem opakovaně varovala, že afghánská ekonomika je na pokraji kolapsu, který by pravděpodobně urychlil uprchlickou krizi. UNDP uvádí, že pokud bankovní systém padne, může jeho obnova trvat desítky let.

Při současném vývoji a omezení výběru vkladů přijdou afghánské banky do konce letošního roku o 40 procent vkladové základny, uvádí zpráva UNDP. Banky také zastavily poskytování nových úvěrů a podíl nesplácených úvěrů na celkovém objemu úvěrů se od konce roku 2020 do září téměř zdvojnásobil na 57 procent.

„Pokud toto tempo nesplácených úvěrů bude pokračovat, banky nebudou mít šanci v příštích šesti měsících přežít. A to jsem optimista,“ dodal Dardarí.

Problémem je také likvidita. Afghánské banky silně závisely na fyzických dodávkách amerických dolarů, které se zastavily. V případě místní měny je podle Dardarího v oběhu jen měna za zhruba 500 000 USD (11,3 milionu Kč), celkem je přitom v ekonomice afghánská měna v hodnotě asi čtyř miliard USD. „Zbytek leží pod matrací nebo pod polštářem, protože lidé mají strach,“ upozornil Dardarí.

Vzhledem k tomu, že OSN se snaží zabránit hladomoru v zemi, Dardarí také varoval před důsledky bankovního kolapsu pro financování obchodu. Afghánistán loni dovezl zboží a služby v hodnotě zhruba sedm miliard USD, převážně potraviny. Bez bankovního systému se tyto obchody nebudou moci uskutečnit.