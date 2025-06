Evropská unie chystá podstatné změny v pravidlech kompenzací za zpožděné lety. Ministrům dopravy členských států se totiž podařilo prosadit posun minimální hranice, po jejímž překročení má cestující nárok na odškodné. Zástupci leteckého průmyslu argumentují snížením administrativní zátěže, zatímco obhájci práv cestujících varují, že s novými podmínkami na odškodnění nedosáhne téměř nikdo.

Na finanční kompenzaci z důvodu zpoždění letu vinou dopravce mají cestující nárok od roku 2013. V případě letu do 1 500 kilometrů, což je například vzdálenost z Prahy do Barcelony, mohou požadovat odškodné ve výši až 250 eur, tedy v přepočtu asi 6 200 korun. U letů do 3 500 kilometrů se může vyplatit částka až 400 eur (necelých 10 tisíc korun) a u letů delších než 3 500 kilometrů je částka 600 eur, tedy téměř 15 tisíc korun. Ve všech třech případech ale musí být zpoždění letu minimálně tři hodiny.

Tyto podmínky by se ale brzy měly změnit. Po dvanácti letech od předložení revizního návrhu Komise se členské státy v Radě EU dokázaly shodnout na společné pozici k právům cestujících v letecké dopravě. I přesto, že návrh prošel těsně, Česká republika hlasovala pro schválení.

„Návrh nařízení posiluje práva cestujících při zpoždění a zrušení letu: zlepšuje informovanost, péči o osoby se zvláštními potřebami a přehlednost pravidel. Zavádí nová práva, omezuje administrativu a soudní spory,“ uvedlo na dotaz iDNES.cz ministerstvo dopravy. Změnu ještě musí schválit Evropský parlament a platit by měla od příštího roku.

Nižší částka po delší době

U kratších letů by to znamenalo nárok na odškodnění 300 eur (7 400 korun), ale až po čtyřech hodinách zpoždění. U delších letů se naopak částka snížila na 500 eur (12 400 korun) a vyplácet se bude při zpoždění šest a více hodin.

Ne všichni zástupci aerolinek ale s touto revizí souhlasí. „Evropa čeká na transparentní a funkční práva cestujících již dvanáct let a členské státy selhaly na poslední překážce,“ uvedla společnost Airlines for Europe (A4E) vyjádření své výkonné ředitelky Ouranie Georgoutsakouové. „Místo toho, aby členské státy stanovily prahové hodnoty zpoždění ve výši pěti a devíti hodin, které by zachránily až 70 procent zrušených letů, rozmělnily původní návrh Evropské komise a zavedly ještě větší složitost.“ Mezi dopravce, které A4E zastupuje patří například nízkonákladové společnosti Ryanair, EasyJet či Volotea nebo severští dopravci Norwegian a Finnair.

Kromě změny u finanční kompenzace by nová pravidla měla posilovat práva cestujících i v dalších oblastech. „Pokud bude cestujícímu odepřen nástup na palubu při zpátečním letu z důvodu, že nevyužil předchozí let v (rámci jednoho přepravního dokladu), bude mít nově stejný nárok na kompenzaci a asistenci jako cestující, kterému byl let zrušen,“ uvádí ministerstvo dopravy. Další změna se týká i nároku sedět v letadle vedle sebe v případě, že dotyčný cestuje s dítětem, těhotnou partnerkou nebo osobou s omezenou pohyblivostí.

Letecký průmysl čelí v posledních letech různým výzvám, jako je přetížení vzdušného prostoru nebo zdražení pohonných hmot. Navrhované změny by tak měly provoz posílit a zamezit rušení letů. Pro aerolinky totiž často bývá výhodnější let zrušit a vyplatit kompenzace.

„Náš cíl byl vždycky jasný: posílit ochranu cestujících a zároveň zohlednit vyvíjející se potřeby leteckého odvětví. To znamená zjednodušit systém pro podávání stížností, zlepšit digitální přístup a zvýšit transparentnost, aby všichni cestující znali svá práva a mohli je s důvěrou uplatňovat,“ vyjádřil se na jednání eurokomisař pro udržitelnou dopravu a turismus Apostolos Tzitzikostas.