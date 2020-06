KOMENTÁŘ: V USA by Smartwings zachránili. Je to socialismus? A je to špatně?

Smartwings mají smůlu, že nejsou americká společnost. Státní pomoci by se totiž v USA dočkaly mnohem spíše než u nás. Zvláště poté, co americká centrální banka – Fed – minulý týden začala na sekundárním trhu odkupovat i jednotlivé podnikové dluhopisy. Zní to nevinně, ale jde o přelomovou věc.