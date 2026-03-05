Jedním z nejvíce zasažených dopravců je společnost Emirates, největší mezinárodní aerolinky na světě. Společnost prodloužila pozastavení letů do Dubaje až do konce soboty. Qatar Airways zase oznámily, že omezení provozu potrvá minimálně do pátku, uvedla agentura Bloomberg.
Situaci zhoršuje uzavření velké části vzdušného prostoru na Blízkém východě. Mnozí pasažéři se tak snaží dostat z regionu oklikami přes Saúdskou Arábii nebo Omán, kde je vzdušný prostor stále otevřený.
Dubajské mezinárodní letiště, které je běžně nejvytíženějším mezinárodním letištěm světa s více než tisícem letů denně, výrazně omezilo provoz. To způsobilo prudký růst cen letenek na frekventovaných trasách, například mezi Austrálií a Evropou.
Plány i těch otrlých v troskách. Válka mění Čechům dovolené, cestovky sčítají škody
Spojené arabské emiráty mezitím začaly vytvářet takzvané bezpečné letecké koridory. Díky nim může z regionu odletět až 48 letů za hodinu. Aerolinky Emirates a Etihad už díky tomu obnovily alespoň omezený provoz z Dubaje a Abú Zabí.
Také Qatar Airways plánují postupné obnovení provozu. Od čtvrtka chtějí vypravit speciální lety pro uvázlé cestující z ománského Maskatu do šesti evropských měst včetně Londýna, Berlína a Říma. Další spoje mají odstartovat z Rijádu do Frankfurtu.
Trpí i nákladní doprava
Konflikt zároveň zasahuje i nákladní dopravu. Kapacita leteckého cargo trhu se snížila o více než pětinu a prudce rostou ceny přepravy. Výrazně zdražilo také letecké palivo – jeho cena v Singapuru dosáhla podle společnosti S&P Global Platts historického maxima.
Je to úleva, ale ne běžný provoz. Návrat lidí z Blízkého východu je komplikovaný
Akcie aerolinek po počátečních prudkých propadech ve čtvrtek částečně posílily. Investoři reagovali na první známky stabilizace provozu i zprávy, že Írán naznačil ochotu jednat o ukončení konfliktu. Analytici však varují, že další vývoj zůstává velmi nejistý a letecký průmysl může čelit dlouhodobým dopadům, pokud by se boje protáhly.
Akcie Cathay Pacific Airways tak v posledních hodinách přidaly čtyři procenta, Qantas Airways uzavřely o procento výše, Korean Air Lines poskočily o více než šest procent. Rostly i hlavní čínské aerolinky.
„Asijské aerolinky jsou obzvlášť citlivé na vývoj v Íránu. Jakákoli zpráva o zkrácení války může náladu na trhu snadno změnit,“ uvedl pro Reuters ekonom společnosti Natixis Gary Ng.
Přehled situace u jednotlivých aerolinek
Od soboty zrušily aerolinky více než dva tisíce letů, což patří k největším narušením provozu v historii společnosti. Dopravce zahájil omezené evakuační lety z Dubaje, běžné komerční spoje jsou ale nadále zrušené.
Zdroj: Bloomberg