Počet letů zrušených od začátku útoků na Íránu už přesáhl 23 tisíc. Tisíce cestujících zůstaly uvězněné na Blízkém východě a aerolinky řeší rostoucí náklady i komplikované přesměrování tras. Jejich akcie se ale začínají pomalu vzpamatovávat z dřívějších propadů, alespoň některé spoje se přece jen podařilo uskutečnit.
Muž pracuje vedle zaparkovaného letadla společnosti Emirates na mezinárodním...

Muž pracuje vedle zaparkovaného letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Manile na Filipínách. (2. března 2026) | foto: ČTK

Letadlo se připravuje k přistání vedle zaparkovaných letadel blízkovýchodních...
Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...
Odstavená letadla na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření (2. března...
Letadlo společností Qatar Airways a Emirates Airways stojí na mezinárodním...
12 fotografií

Jedním z nejvíce zasažených dopravců je společnost Emirates, největší mezinárodní aerolinky na světě. Společnost prodloužila pozastavení letů do Dubaje až do konce soboty. Qatar Airways zase oznámily, že omezení provozu potrvá minimálně do pátku, uvedla agentura Bloomberg.

Situaci zhoršuje uzavření velké části vzdušného prostoru na Blízkém východě. Mnozí pasažéři se tak snaží dostat z regionu oklikami přes Saúdskou Arábii nebo Omán, kde je vzdušný prostor stále otevřený.

Dubajské mezinárodní letiště, které je běžně nejvytíženějším mezinárodním letištěm světa s více než tisícem letů denně, výrazně omezilo provoz. To způsobilo prudký růst cen letenek na frekventovaných trasách, například mezi Austrálií a Evropou.

Plány i těch otrlých v troskách. Válka mění Čechům dovolené, cestovky sčítají škody

Spojené arabské emiráty mezitím začaly vytvářet takzvané bezpečné letecké koridory. Díky nim může z regionu odletět až 48 letů za hodinu. Aerolinky Emirates a Etihad už díky tomu obnovily alespoň omezený provoz z Dubaje a Abú Zabí.

Také Qatar Airways plánují postupné obnovení provozu. Od čtvrtka chtějí vypravit speciální lety pro uvázlé cestující z ománského Maskatu do šesti evropských měst včetně Londýna, Berlína a Říma. Další spoje mají odstartovat z Rijádu do Frankfurtu.

Trpí i nákladní doprava

Konflikt zároveň zasahuje i nákladní dopravu. Kapacita leteckého cargo trhu se snížila o více než pětinu a prudce rostou ceny přepravy. Výrazně zdražilo také letecké palivo – jeho cena v Singapuru dosáhla podle společnosti S&P Global Platts historického maxima.

Je to úleva, ale ne běžný provoz. Návrat lidí z Blízkého východu je komplikovaný

Akcie aerolinek po počátečních prudkých propadech ve čtvrtek částečně posílily. Investoři reagovali na první známky stabilizace provozu i zprávy, že Írán naznačil ochotu jednat o ukončení konfliktu. Analytici však varují, že další vývoj zůstává velmi nejistý a letecký průmysl může čelit dlouhodobým dopadům, pokud by se boje protáhly.

Akcie Cathay Pacific Airways tak v posledních hodinách přidaly čtyři procenta, Qantas Airways uzavřely o procento výše, Korean Air Lines poskočily o více než šest procent. Rostly i hlavní čínské aerolinky.

„Asijské aerolinky jsou obzvlášť citlivé na vývoj v Íránu. Jakákoli zpráva o zkrácení války může náladu na trhu snadno změnit,“ uvedl pro Reuters ekonom společnosti Natixis Gary Ng.

Přehled situace u jednotlivých aerolinek

Air India
Aerolinie nasazují další mimořádné lety.
Mezi 5. a 11. březnem provozuje tři dodatečné spoje mezi Dillí a Torontem.
Mezi 7. a 10. březnem přidává tři lety na trase Dillí–Frankfurt a jeden navíc mezi Dillí a Paříží.

Air France, KLM
Air France podle informací na svém webu ve středu pozastavila lety do Dubaje a Rijádu a z nich do 6. března a do Tel Avivu a Bejrútu a z nich do 8. března.

KLM od neděle zrušily zbývající lety zimní sezony do Tel Avivu a z něj. Zároveň do 6. března pozastavila spoje do saúdskoarabských měst Dammám a Rijád a do Dubaje.

British Airways
Pozastavily lety do Abú Zabí, Ammánu, Bahrajnu, Dauhá, Dubaje a Tel Avivu.

Aerolinie přidaly denní spoje mezi Londýnem a Maskatem v Ománu na pátek a sobotu, poté co dříve nabízela let pouze ve čtvrtek. Všechny jsou plně vyprodané.

Cathay Pacific
Společnost zrušila lety do Dubaje a Rijádu a z těchto měst – přestože jejich vzdušný prostor zůstává otevřený – až do 14. března.

China Southern
Lety mezi Dubají a městy Kanton, Wu-chan, Šen-čen a Urumči jsou zrušeny do 5. března, uvedla společnost na svém účtu na WeChatu.
Pozastaveny jsou také spoje mezi Rijádem a Šen-čenem a Kantonem a mezi Dauhá a Pekingem a Kantonem.

Delta Air Lines
Lety mezi New Yorkem a Tel Avivem jsou podle webu společnosti zrušeny minimálně do 22. března.

Emirates
Největší mezinárodní aerolinky na světě prodloužily pozastavení letů do Dubaje a z ní do 7. března.

Od soboty zrušily aerolinky více než dva tisíce letů, což patří k největším narušením provozu v historii společnosti. Dopravce zahájil omezené evakuační lety z Dubaje, běžné komerční spoje jsou ale nadále zrušené.

Etihad
Prodloužil pozastavení letů do Abú Zabí do 6. března.
V omezeném rozsahu probíhají pouze přeletové, nákladní a repatriační lety.

Finnair
Spoje mezi Helsinkami a Dauhá jsou pozastaveny minimálně do 6. března, přestože katarský vzdušný prostor je zcela uzavřen. Lety do Dubaje a z ní jsou zrušeny do 28. března.

IndiGo
Nízkonákladová aerolinka zahájila lety do Atén, Maskatu a do saúdskoarabských měst Džidda a Medína. Zároveň provozuje vybrané repatriační lety do Spojených arabských emirátů, uvedla ve středu na sociálních sítích.

Korean Air
Lety do Dubaje jsou pozastaveny do 7. března.

Lufthansa Group
Všechny aerolinky skupiny pozastavily lety do Tel Avivu, Bejrútu, Ammánu, iráckého Erbílu a Teheránu do 8. března.

Do stejného data nebudou využívat ani vzdušný prostor nad Izraelem, Libanonem, Jordánskem, Irákem, Katarem, Kuvajtem, Bahrajnem, Dammámem v Saúdské Arábii a Íránem.

Lety do Dubaje a Abú Zabí jsou zrušeny do 6. března a ve stejném období nebude využíván ani vzdušný prostor nad Spojenými arabskými emiráty.
Lufthansa zároveň v noci ze 4. na 5. března vypraví evakuační let přes Omán pro německou vládu letounem Airbus A340-300.

Malaysia Airlines
Lety z Kuala Lumpuru do saúdskoarabských měst Džidda a Medína byly obnoveny od středy. Spoje do Dauhá zůstávají pozastaveny.

Oman Air
Lety do Ammánu, Dubaje, Bahrajnu, Dauhá, Dammámu, Kuvajtu, Kodaně, Bagdádu a Chasabu a z těchto měst jsou zrušeny do 6. března.

Cestujícím směřujícím do Maskatu zároveň doporučila dorazit na hranici alespoň 12 hodin před odletem kvůli velkému přetížení.

Qantas
Společnost vypraví 7. března charterový let mezi Sydney a londýnským letištěm Heathrow s mezipřistáním v Singapuru.

Qatar Airways
Provoz z domovského letiště v Dauhá zůstává až do odvolání zastaven. Aerolinka plánuje další informace zveřejnit v pátek ráno.

Od 5. března však vypraví omezený počet letů pro uvízlé cestující z Maskatu do Londýna, Berlína, Kodaně, Madridu, Říma a Amsterdamu a z Rijádu do Frankfurtu.

Singapore Airlines
Lety do Dubaje jsou zrušeny až do 7. března.

Virgin Atlantic
Aerolinky obnovují lety z Londýna do Dubaje a Rijádu poté, co je měly pozastavené do 3. března.

Zdroj: Bloomberg

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej, stojí necelých 30 milionů

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvázli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Pro polovinu Čechů je dostupnost bydlení hlavní problém, zaznělo na summitu

Přímý přenos
Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026 (5. března 2026)

Dostupnost bydlení, financování výstavby i budoucnost českého stavebnictví byly hlavními tématy čtvrtečního Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Zaměřili se mimo jiné na rychlejší a...

5. března 2026,  aktualizováno  14:09

Ceny paliv v Česku vystřelily vzhůru, nafta zdražila o více než dvě koruny

ilustrační snímek

Pohonné hmoty v České republice po nedávném zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily. Nafta se v současné době prodává za průměrných 35,1 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před...

5. března 2026  12:34

Přísnější dohled nad Správou železnic. Velké zakázky neprojdou bez souhlasu rady

Dva železniční jeřáby a obojživelný kolejový vůz s hydraulickými podvozky...

Nový kabinet chystá přísnější dohled nad vynakládáním peněz v tendrech Správy železnic. Nově by management tuzemského správce tratí mohl samostatně podepisovat zakázky pouze do 200 milionů korun. K...

5. března 2026  11:55

Cena ropy letí nahoru. Doprava Hormuzem vázne, Katar zastavil produkci LNG

LNG tanker

Ceny ropy ve čtvrtek opět prudce vzrostly, eskalující válka USA a Izraele proti Íránu vyvolává obavy z dlouhodobého přerušení dodávek ropy a plynu z Blízkého východu. Lodní doprava Hormuzským...

5. března 2026  10:55

Nástupce Drábové: Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Štěpán Kochánek, předseda Státního úřadu pro jadernou...

Výstavba nových bloků v Dukovanech a Temelíně, stavba malých modulárních reaktorů, technické zabezpečení nových jaderných zařízení i jejich ochrana před potenciálními útoky zvenku. To jsou podle...

5. března 2026

Berou jen hotovost a pak se diví prázdné hospodě? Trendem je QR kód

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma digitalizace plateb v pohostinství jsou...

České hospody přicházejí o hosty a často si za to mohou samy. Obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik, zakladatel platební platformy Qerko, Lukáš Kovač a restauratér Tomáš Procházka z...

5. března 2026

OBRAZEM: Dynamická proměna Smíchova. Už letos bude mít terminál dvě nová nástupiště

Snáz se bude pasažérům cestovat ze Smíchovského nádraží od podzimu, dojde totiž...

Práce na novém dopravním terminálu Praha-Smíchov nezastavují. Dělníci pokračují ve výstavbě dvou nových nástupišť, zprovoznit by se měla na podzim. Stavba je součástí více než pětimiliardové...

5. března 2026  5:11

Konec kroužení ulicí. Supermarkety v Německu zpřístupnily parkoviště rezidentům

ilustrační snímek

Pro mnohé obyvatele větších měst je večerní návrat z práce každodenním bojem o parkovací místo. V Německu se nyní rozbíhá projekt, který má tento stres alespoň částečně zmírnit. Parkování umožnil...

5. března 2026

Plány i těch otrlých v troskách. Válka mění Čechům dovolené, cestovky sčítají škody

Premium
Opalování a výbuchy. Lidé odpočívají na pláži ve městě Fudžajra ve Spojených...

Překvapivě silná reakce Íránu na americké a izraelské bombardování citelně narušila jarní fázi exotických dovolených. Plány mnoha Čechů jsou v troskách, s koupáním v teplých mořích se musí rozloučit....

5. března 2026

Američtí exportéři LNG zažívají zlaté časy, Brusel hledá nouzový plán

Výpadek ruského zemního plynu evropským zemím ve velkém nahrazuje dražší plyn z...

Íránská krize globálně zdražila plyn, akcie exportérů amerického zkapalněného plynu vyskočily o 20 procent. Zásoby plynu v EU se mezitím zmenšují a Brusel nemá žádný plán, jak snížit novou závislost,...

4. března 2026

Jak se dostaneme domů? Válka uvěznila v kajutách pasažéry výletních lodí

Výletní loď Celestyal Journey kotvící v přístavu v Dauhá v Kataru. Několik...

Nejméně šest výletních lodí uvízlo v Dubaji a Dauhá poté, co eskalující konflikt uzavřel klíčový Hormuzský průliv. Plavidlům bylo nařízeno zůstat v doku nebo na kotvištích. Cestující zůstávají na...

4. března 2026

Německá ekonomika očekává růst. I navzdory válce na Blízkém východě

Ilustrační snímek

Německá ekonomika loni poprvé za poslední tři roky mírně vzrostla, nyní ale panují obavy, zda opět nezamíří dolů. A to především kvůli vyhrocené situaci na arabském poloostrově. Vedení Svazu...

4. března 2026  17:30

