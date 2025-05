„Kdo někdy nezažil obavy, že se jeho osobní zavazadlo nevejde na letišti do měřicí klece a letecká společnost mu naúčtuje poplatek? Podnikáme proto kroky proti sedmi aerolinkám včetně Ryanair, Wizzair nebo Norwegian Airlines, které zneužívají spotřebitele a ignorují rozhodnutí nejvyššího evropského soudu,“ uvedl generální ředitel Evropské spotřebitelské organizace (BEUC) Agustín Reyna.

Evropský soud podle něj jasně řekl, že účtování poplatků za přiměřeně velké příruční zavazadlo je nezákonné. Problém ovšem nastává u toho, co přiměřeně velké příruční zavazadlo je. Přesnou hranici rozměrů a hmotnosti totiž Evropská unie neudává a společnosti si tak pravidla upravují podle sebe.

Například let z Prahy do Londýna od nízkonákladového Ryanairu lze na polovinu července sehnat i za 369 korun. V ceně letenky je příruční zavazadlo, které se musí vejít pod sedadlo, což odpovídá tašce o rozměrech 40 x 20 x 25 cm bez omezení hmotnosti. Ovšem v případě, že zavazadlo povolenou velikost překročí, zaplatí cestující pokutu 1 700 až 1 800 korun.

Za balíček Regular, který zahrnuje i rezervaci sedadla, přednostní nástup do letadla a palubní zavazadlo do deseti kilogramů o rozměrech 55 x 40 x 20 cm si cestující u tohoto letu připlatí 762 korun.

Konkurenční Wizzair si za let Praha–Londýn účtuje kolem 1 049 korun. V ceně je opět pouze zavazadlo, které se musí vejít pod sedadlo. Tedy 40 x 30 x 20 cm do deseti kilogramů. Za překročení limitu hrozí pokuta v podobné výši jako u Ryanairu.

Příplatek za balíček Wizz Smart, který poskytuje stejné služby jako Ryanair Regular včetně desetikilového příručního kufru o rozměrech 55 x 40 x 23 cm je 1 324 korun.

Přiměřená velikost?

„Naše data ukazují, že základní letenka zahrnuje malý osobní předmět, například kabelku a jedno příruční zavazadlo. Zákonodárci by také měli přesně definovat, co znamená ‚přiměřená velikost a hmotnost‘ příručního zavazadla, aby se předešlo nepříjemným překvapením na letišti a zároveň se snížil počet sporů, které stojí spotřebitele i aerolinky čas a peníze,“ tvrdí Reyna.

Cenu přepravy zavazadel zvýšila i společnost Smartwings. Let z Prahy do Paříže v polovině července vyjda na 2 666 korun včetně jednoho kabinového zavazadel o rozměrech 55 x 40 x 23 cm a hmotnosti do 8 kg. Za odbavení jednoho třiadvacetikilového zavazadla a malé osobní tašky si pasažér připlatí 875 korun. V případě, že hmotnost přesáhne 23 kilo, zaplatí ještě o tisíc korun navíc.

„Výše dodatečných poplatků se u Smartwings pohybují spíše v nižší cenové hladině ve srovnání s ostatními evropskými dopravci. Klientům, kteří si zakoupili letenku v základním tarifu a cestujícím s příručním zavazadlem, nabízíme možnost kabinového zavazadla o rozměrech 55 x 40 x 23 cm a hmotnosti do 8 kg,“ uzavřela mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.