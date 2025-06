Polská část Horního Slezska patří k nejvíce industrializovaným ze šestnácti polských vojvodství. Oblast je tradičně známá uhelnými doly a metalurgickou produkcí. Těžební věže a komíny jsou rozeseté po krajině, na rozsáhlejších zelených plochách však hospodaří tamní zemědělci. Z vysokých komínů nestoupá žádný dým, některá průmyslová zařízení jsou již nefunkční. Polsko se zavázalo k postupné dekarbonizaci a snižování závislosti na uhlí a prochází transformací. Region se diverzifikuje a zaměřuje se i na modernější odvětví.

„Pracoval jsem dříve v managementu jednoho z dolů, ty se však postupně zavírají. Do dvaceti let zřejmě většina z nich skončí,“ sdělil pro MF DNES Jakub Kołacz, který před dvěma lety přešel ke společnosti Elemental Stategic Metals. Momentálně působí v podniku na recyklaci lithium-iontových baterií AE Elemental nacházejícím se na kraji městečka Zawiercie vzdáleném 48 kilometrů od Katovic.

Jakub Kołacz, Business Development Manager společnosti Elemental Strategic Metals při přednášce pro členy Asociace pro akumulaci energie AKU – BAT CZ v centrále firmy v polském městě Zawiercie.

Ve funkci manažera rozvoje podnikání přijímá v nové administrativní budově třicetičlennou skupinu českých podnikatelů vedenou Asociací pro akumulaci energie AKU-BAT CZ. Celý areál zabírá plochu zhruba 53 hektarů, v sousedství moderních a rozlehlých výrobních hal se nachází obří fotovoltaika s výkonem 12 megawatt.

„Pokrývá spotřebu energie našeho závodu,“ potvrzuje Kołacz. Evropská banka pro obnovu a rozvoj poskytla Elemental Holding půjčku ve výši 52 milionů eur, mimo jiné i na financování instalace fotovoltaických panelů v areálu závodu.

„S ohledem na rostoucí objem průmyslových lithiových baterií, uváděných na trh v souvislosti s boomem fotovoltaiky, elektromobility a akumulačních systémů je třeba řešit i jejich sběr, případné druhotné využití a hlavně jejich recyklaci. A to systematicky a včas,“ říká Jan Fousek, výkonný ředitel AKU-BAT CZ.

Situace v Česku Podle informací asociace zabývající se zpětným odběrem baterií a akumulátorů ECOBAT se v Česku ročně sebere přes 250 tun lithiových baterií, přičemž pouze malá část z nich dostane druhou šanci pro využití. Zbytek je určen k recyklaci. Hlavními zdroji vyřazených baterií jsou zařízení z průmyslu (okolo 70 tun), elektromobily i domácnosti. Tento objem se má dle odhadů od roku 2030 až ztrojnásobit.

Jak zdůrazňuje, v Česku zatím neexistuje velkokapacitní recyklační zařízení. Aktuálně jsou proto vyřazené baterie exportovány do Polska, Německa, Švýcarska či dalších evropských zemí. Podle odborníků to představuje nejenom ekologickou zátěž, ale i ztrátu drahých surovin, které by jinak mohly být využity v českém průmyslu.

Česko navíc zaostává i s implementací potřebných změn do národní legislativy týkající se recyklací. Novela zákona o výrobcích s ukončenou životností (zákon č. 542/2020 Sb.) ještě neprošla legislativním procesem v Parlamentu. Jejím cílem je harmonizovat české právní předpisy s novým evropským nařízením o bateriích a odpadních bateriích (EU 2023/1542), které se začne uplatňovat již od letošního 18. srpna. Jde o klíčové nařízení, které přináší řadu nových požadavků na celý životní cyklus baterií, od jejich výroby, přes používání až právě po recyklaci.

„České firmy kvůli tomu fungují v prostředí nejistoty a chybějících pravidel. Přitom tato oblast má obrovský potenciál,“ dodává Fousek. Právě z těchto důvodů zvolila asociace pro akumulaci energie návštěvu podniku, který patří k největšímu a nejmodernějšímu zařízení na recyklaci baterií nejen Polsku, ale i v Evropě. Nedávno otevřené zařízení AE Elemental může zpracovat 12 tisíc metrických tun použitých lithium-iontových baterií ročně, což odpovídá přibližně 28 tisícům baterií z elektromobilů.

Nejtěžší je demontovat Teslu

Závod v Zawiercie prozatím nejede na plnou kapacitu, ale již recykluje baterie dovezené z Česka, Slovenska, Německa, Belgie a podle slov manažera Kołacze jich momentálně nejvíce přichází z Velké Británie. Společnost Elemental Holding se zaměřuje na „městskou těžbu“ (urban mining), což znamená získávání strategických kovů z různých recyklovaných zdrojů, včetně baterií, automobilových katalyzátorů a elektronického odpadu.

Před samotnou recyklací se posuzuje jejich stav načež přichází na řadu demontáž. „Větší bateriové sady se fyzicky rozebírají na menší moduly nebo články. Jinak, než ručně pomocí šroubováků a vrtáků to nejde,“ vysvětluje Kołacz a ukazuje na nástroje opodál. Na dotaz, které baterie jsou nejtěžší na rozebrání, bez zaváhání odpoví: „Jednoznačně Tesla!“

Haly recyklačního podniku AE Elemental jsou velice prostorné a čisté. Hlavní nevýhodou prostředí je nasládlý chemický zápach. Návštěvy, které prošly kontrolou a mohou nahlédnou do části provozu s doprovodem, dostávají proto kromě reflexní vesty, přilby a ochranných brýlí i jednorázovou masku. Zaměstnanci nosí v práci ochranné kombinézy a také používají respirátory nebo účinnější masky a obličejový štít.

Během dalšího zpracování se musí být baterie bezpečně vybít, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu. Následuje mechanické zpracování, které začíná drcením. Baterie postupují na páse do uzavřeného prostředí, kde jsou rozdrceny bez emisí nebezpečných plynů. V průběhu tohoto procesu je nebezpečný a hořlavý elektrolyt vysušen, zkondenzován a regenerován.

Poté následuje třídění, kdy se z fólií získává hliník a měď, dále ocel pocházející z pouzder baterií a také plast ze separačních fólií nacházejících se uvnitř baterií. Hlavním produktem je však černá hmota (black mass). To je jemný prášek obsahující cenné kovy jako je lithium, kobalt, nikl, mangan a také grafit.

Z recyklace baterií lze získat cenné kovy jako nikl, kobalt, lithium, hliník a grafit, které se dále využívají.

Tato hmota je klíčovým meziproduktem pro další hydrometalurgické zpracování. „Momentálně černou hmotu prodáváme do Asie a budeme to dělat do doby, než dokončíme vlastní rafinerii. Za dva měsíce má být hotová, poté spustíme pilotní projekt získávání čistých cenných kovů pro jejich opětovné použití,“ vysvětluje manažer. Při této příležitosti má také dojít na rozšíření počtu zaměstnanců podniku AE Elemental z nynější 140 na zhruba 400.

Čína je absolutním globálním lídrem v oblasti recyklace lithium-iontových baterií a to jak z hlediska kapacity, tak i počtu podniků. Letos by se na území Číny mělo zpracovat 3,6 milionů tun odpadních baterií, což je 78 procent globální kapacity předúpravy a 89 procent rafinace černé hmoty.

Recyklace a opětovné použití kovů z autobaterií vede k úsporám uhlíku až o 98 procent ve srovnání s výrobou primárních kovů. „Vidíme hodnotu tam, kde jiní vidí pouze odpad,“ zní jedno z hesel recyklačního podniku v Zawiercie. Společnost Elemental Holding koupila pozemky také v Německu, kde do budoucna zvažuje založení dalšího recyklačního podniku.

Podle šéfa asociace AKU – BAT CZ Jana Fouska je strategickou chybou, že zařízení podobného formátu, na něž v Polsku navíc využili evropské dotace, v Česku chybí. „Česká republika na tom mohla vydělávat, ta recyklační linka mohla když už nic jiného odvádět u nás daně. Mohli jsme se na mapě zviditelnit a být v něčem progresivní. A zase na ní nejsme,“ konstatuje.