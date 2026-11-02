Jak využít AI a neztratit klienty? Odpovědi nabídne konference o zákaznické péči

Konferenci pořádá Asociace ADMEZ (Asociace direct marketingu, e-commerce a zákaznického servisu), řešit chce především otázku masivního nasazování umělé inteligence a botů ve vztahu k odlidštění zákaznické péče a ztrátě loajality zákazníků.
„Zákaznická zkušenost i fungování kontaktních center procházejí největší proměnou za poslední dekády. Výhody hlasových asistentů a chatů poháněných AI jsou zřejmé – rychlost, dostupnost 24/7 a úspora nákladů. Současně však roste riziko, že v záplavě algoritmů zmizí lidský přístup, porozumění a empatie,“ říká Adam Koudelka, místopředseda představenstva a výkonný ředitel ADMEZ.
Exkluzivní sleva
Konference každoročně propojuje tři stovky manažerů, provozních ředitelů a specialistů firem českého a slovenského byznysu. Dlouhodobě si podle Koudelky drží pozici největší a nejvýznamnější akce zaměřené na kontaktní centra, zákaznickou zkušenost a prodej na dálku.
Pořadatelé slibují případové studie z praxe mapující reálné ukazatele z nasazení AI a hybridních týmů. Debatovat se bude i o tom, jak v době digitalizace rozvíjet a motivovat týmy, předcházet vyhoření a uplatnit lidský faktor tam, kde zůstává i nadále nenahraditelný.
Za akcí stojí profesní asociace ADMEZ, která už téměř třicet let dbá na kultivaci trhu, prosazování etických standardů, legislativní servis a sdílení best practice v oboru.