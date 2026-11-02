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Jak využít AI a neztratit klienty? Odpovědi nabídne konference o zákaznické péči

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  11:15
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ADMEZ

Devatenáctého listopadu se v pražském hotelu Clarion Congress uskuteční už 26. ročník ADMEZ Contact Center Conference, největší oborové události v Česku a na Slovensku. Letos se bude věnovat nástupu umělé inteligence a automatizaci a jejich dopadu na komunikaci firem se zákazníky. Čtenáři iDNES.cz mohou pro vstup na konferenci využít speciální slevu.

Konferenci pořádá Asociace ADMEZ (Asociace direct marketingu, e-commerce a zákaznického servisu), řešit chce především otázku masivního nasazování umělé inteligence a botů ve vztahu k odlidštění zákaznické péče a ztrátě loajality zákazníků.

„Zákaznická zkušenost i fungování kontaktních center procházejí největší proměnou za poslední dekády. Výhody hlasových asistentů a chatů poháněných AI jsou zřejmé – rychlost, dostupnost 24/7 a úspora nákladů. Současně však roste riziko, že v záplavě algoritmů zmizí lidský přístup, porozumění a empatie,“ říká Adam Koudelka, místopředseda představenstva a výkonný ředitel ADMEZ.

Exkluzivní sleva
1 000 Kč pro čtenáře

Pro čtenáře iDNES.cz je připravena sleva 1 000 Kč z aktuální ceny vstupného.

  • Kde se registrovat: Registrační formulář a detailní program je na oficiálních stránkách www.admezccc.cz.
  • Jak uplatnit slevu: Při registraci zadejte do slevového pole kód NEWS1000.

Konference každoročně propojuje tři stovky manažerů, provozních ředitelů a specialistů firem českého a slovenského byznysu. Dlouhodobě si podle Koudelky drží pozici největší a nejvýznamnější akce zaměřené na kontaktní centra, zákaznickou zkušenost a prodej na dálku.

Pořadatelé slibují případové studie z praxe mapující reálné ukazatele z nasazení AI a hybridních týmů. Debatovat se bude i o tom, jak v době digitalizace rozvíjet a motivovat týmy, předcházet vyhoření a uplatnit lidský faktor tam, kde zůstává i nadále nenahraditelný.

Za akcí stojí profesní asociace ADMEZ, která už téměř třicet let dbá na kultivaci trhu, prosazování etických standardů, legislativní servis a sdílení best practice v oboru.

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