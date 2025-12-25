Psychotesty projde jen sedm procent uchazečů, říká operátorka Temelína

Je jí teprve 28 let a už pracuje v prostředí, které bývalo téměř výhradně mužské a zároveň obestřené množstvím mýtů. Adéla Chalupová, operátorka sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Temelín, v Rozstřelu popisuje, co přesně obnáší její práce, jaké havárie cvičí na simulátoru a proč už nikdy nechce slyšet, že se „z komínů Temelína kouří“.

„Jediný úkol jaderného reaktoru je ohřát vodu o třicet stupňů,“ říká s úsměvem. Právě na principu ohřevu a předávání tepla mezi dvěma okruhy stojí celá výroba elektřiny v Temelíně.

Chalupová má na starosti celý sekundární okruh – výrobu páry v parogenerátorech, turbínu, kondenzátory i kontrolu provozních parametrů. „Každý den máme detailní plán. Dnes jsme třeba zkoušeli pomocné napájecí čerpadlo, které většinu roku stojí. Musíme doložit, že je provozuschopné,“ vysvětluje.

Pracoviště operátora jaderné elektrárny si mnozí představují na základě scény s Homerem Simpsonem v seriálu Simpsonovi. „To se nám moc nelíbí, určitě tam neležíme s nohama nahoře,“ směje se. O velín plný tlačítek, světelných signalizací a monitorů sice jde, ale práce vypadá poněkud jinak. „Když se cokoli děje na elektrárně, volají k nám. Je to řízení technologie i velká porce komunikace.“

Trénink havárií? Až desetkrát ročně

Budoucí operátoři procházejí dvouletým výcvikem, který zahrnuje detailní studium technologie i trénování postupů při poruchách. „Na simulátoru zkoušíme úplně všechno od běžných výpadků až po těžké havárie. Havarijní postupy jsou symptomatické: neřešíme příčinu, ale stav, do kterého se musíme dostat,“ popisuje.

Za nejtěžší situaci, která by mohla nastat, považuje úplnou ztrátu napájení. „V takovou chvíli by se přešlo na dieselové generátory. Ten přechod je náročný – spousta armatur nefunguje automaticky a musí je jít někdo ručně ovládat. Nikdy se to nestalo, jen na simulátoru. Ale umět to musíme,“ říká Chalupová.

Temelín vybuchnout nemůže

Chalupová často vyvrací mýty o jaderné energetice. K jednomu z nejrozšířenějších patří obava, že by Temelín mohl vybuchnout. „Z fyzikálního principu naše reaktory vybuchnout nemůžou. Používáme tlakovodní reaktory s vodou jako moderátorem. Jakmile se voda odpaří, reakce se sama zastaví. To je hlavní rozdíl proti Černobylu, kde byl moderátorem grafit.“

Stejně tak upozorňuje, že z chladicích věží nestoupá kouř, ale čistá vodní pára. A že radioaktivní odpady rozhodně nejsou „zelené sudy ze Simpsonů“.

„Z jednoho reaktoru ročně vyvezeme jen dva až tři obalové soubory. Jde o robustní kontejnery s dvojitými stěnami a citlivým monitorováním. Do každého se přitom vejde devatenáct použitých palivových souborů,“ vysvětluje.

Psychotesty? Projde jen sedm procent

Cesta k pozici operátora je velmi přísná. Uchazeči musí zvládnout mnohahodinové psychotesty, které ověřují soustředění, stabilitu, odolnost i schopnost zachovat chladnou hlavu.

„Na simulátoru je naprosté ticho. I když začne porucha, nikdo neběhá a nekřičí. Zastavíme se, diagnostikujeme situaci a jednáme. To se nedá naučit úplně, buď to máte v sobě nebo ne,“ říká jedna ze dvou žen v jinak ryze mužském kolektivu.

Mimochodem, když Adéla Chalupová začínala, jeden volající zavěsil, protože byl přesvědčený o tom, že omylem vytočil špatné číslo. „Uslyšel ženský hlas, a to bylo tak neobvyklé, že si myslel, že se dovolal jinam. Za dvě minuty volal zpátky – a zvedla jsem to zase já,“ směje se.

Jaderná elektrárna Temelín

Adéla Chalupová se na sociálních sítích i v reálném životě snaží šířit osvětu o jaderné energetice a nechává nahlédnout do tajů své profese, kterou, jak sama říká, miluje. Termín jaderná influencerka ale ráda nemá.

„Influencery si lidé spojují s ranní fotkou latté. Já chci spíš otevřít dveře jaderné energetice – vysvětlovat, jak funguje, a ukazovat studentům, že se není čeho bát.“

Zájem mladých ji těší. „Nedávno mi psal kluk ze střední, že díky rozhovoru se mnou chce pracovat v energetice. To mě zahřálo u srdce.“

Budoucnost? Malé modulární reaktory i AI

Nové posily podle ní budou potřeba, zejména s trendem rozvojem malých modulárních elektráren.

Na výstavbu prvního zkušebního kusu se Česká republika připravuje právě v Temelíně. „Dává to smysl jako náhrada za uhelné elektrárny. Výstavba bude rychlejší, protože půjde o sériovou výrobu.“

Na dotaz, zda nedostatek pracovníků vyřeší v budoucnu umělá inteligence, mladá žena odpovídá: „Umělá inteligence už se v Temelíne používá. Pomáhá nám optimalizovat nastavení lopatek velkých čerpadel. Dokáže vyhodnotit víc dat než člověk – průtok, zatížení, počasí. Ale nahradit nás nemá. Lidský faktor je v jaderné energetice nenahraditelný.“

Záření? Nižší než v Jizerkách

Radioaktivita lidem v Temelíně podle Chalupové rozhodně nehrozí. „Všichni záříme – i díky draslíku v našich kostech,“ směje se. Dávky v Temelíně jsou podle ní minimální. „Temelín má dokonce nižší přirozenou radioaktivitu než Jizerky. Palivo je uzavřené v reaktoru. Já osobně nepřijdu s radioaktivitou vůbec do styku.“

V Jaderné elektrárně Temelín letos proinvestují 3,1 miliardy. Přijme palivo od firmy Westinghouse.

A profesní ambice? „Teď mě nejvíc baví to, co dělám. Chci být co nejlepší operátorka, předat zkušenosti kolegům a třeba inspirovat další dívky, aby se nebály technických oborů,“ uzavírá Chalupová.

Jak přesně probíhá výcvik jaderného operátora? Jaká je budoucnost malých modulárních reaktorů v Česku? A jaké další mýty o Temelínu slýchá Adéla Chalupová nejčastěji? I na to odpovídala v Rozstřelu.

Hostem pořadu Rozstřel je Adéla Chalupová, operátorka sekundárního okruhu jaderné elektrárny Temelín. (11. prosince 2025)
