Na Vojtěchovi se prosázely miliony, nejvyšší byla stotisícová sázka

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pondělí ráno rezignoval. Podle společnosti Fortuna to pro většinu sázkařů, kteří na toto téma sázeli, znamenalo úspěch. „Osmdesát procent totiž v kursu 1,3:1 věřilo, že do 1. září v úřadu vydrží. Zároveň si zhruba sedmdesát procent podalo tiket v kursu 1,82:1 na to, že do konce roku nikoliv,“ uvádí tiskový mluvčí firmy Petr Šrain.

„Musím říct, že to, co se dnes odehrálo na ministerstvu zdravotnictví, sázkařům jednoznačně hrálo do noty,“ říká Šrain. Ve Fortuně mohli lidé sázet i na to, kdo Vojtěcha nahradí a ve většině případů se opět trefili, když zvolili epidemiologa Romana Prymulu.



Zda bude Adam Vojtěch ministrem zdravotnictví k 31. prosinci sázeli lidé i na Tipsportu. Sázková společnost přijala tikety za 3,5 milionu korun, což je mezi sázkami na politiku poměrně vysoké číslo, uvádí firma v tiskové zprávě.

Nejvyšší sázka proběhla v květnu

„Především kvůli koronavirové krizi byl (Adam Vojtěch) od března jedním z nejohroženějších ministrů,“ říká vedoucí bookmaker Tipsportu a expert na politické sázky Pavol Boško. Přesto bookmakeři i sázkaři věřili, že nízké počty nakažených v České republice v první vlně ministrovu pozici upevnily. „Současné zvýšení počtu covid případů Vojtěchovu pozici zviklaly. A naprostá protichůdnost vládních i odborných vyjádření, jak dále postupovat v boji s covidem, musel někdo odnést,“ tvrdí Boško.

Ještě 14. září byl přitom kurz na setrvání Adama Vojtěcha ve funkci příznivý, proti se dalo sázet za 3,48:1. Nejvyšší sázka na jednom tiketu byla za sto tisíc korun v kurzu 1,74:1 z konce května a to na variantu prohrávající, tedy že do konce roku v úřadě Vojtěch vydrží.

Podle Šraina z Fortuny je podobný typ sázení již běžnou záležitostí. „Podobné sázky jsou v nabídce pravidelně. Běžně se sází na to, jestli padne vláda, nebo zdali skončí konkrétní ministr a kým bude nahrazen. Tato kategorie společenských sázek je čím dál tím oblíbenější a politické sázky v ní jednoznačně dominují,“ uvádí Šrain.

„Velkým tématem jsou pro nás prezidentské a parlamentní volby. Konkrétně na poslední prezidentskou volbu byly vklady sto milionů korun. Několik lidí si vsadilo částku milion a vyšší.“