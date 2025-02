Buďte připraveni na novou směrnici. Pořiďte si dálkové odečty již dnes

Směrnice o energetické účinnosti řeší širokou škálu úkolů a závazků, které pomáhají snížit spotřebu energie. Jsou zde zahrnuty například energetické štítky spotřebičů, jiná část zase řeší nakládání s energiemi v podnikové sféře. Jedna z částí směrnice se věnuje informování zákazníků o spotřebě energií a teplé vody. To se samozřejmě týká jak podnikové sféry, tak každého občana, který využívá služeb externího dodavatele energií a vody. V případě bytových domů se musí mít na pozoru jak bytová družstva, tak sdružení nájemníků či firmy spravující budovy.

Do roku 2027 zas tolik času nezbývá

Směrnice uvádí, že od roku 2027 budou muset dodavatelé informovat odběratele o spotřebovaném objemu energií nebo teplé vody minimálně jednou měsíčně. To ovšem bude při manuálním způsobu odečtu dost obtížné, spíš nemožné.

Jistě to znáte taky: na vstupních dveřích nebo ve schránce najdete leták, že tehdy a tehdy musíte být doma, aby kontrolor odečetl váš plynoměr či vodoměr. Vyúčtování energií dostáváte obvykle jednou ročně a často to znamená, že s předstihem přijde pracovník dodavatele, aby odečet osobně, tedy fyzicky, provedl. A obvykle k tomu musí odběratel projevit součinnost, tedy ho musí pustit do svého objektu.

To lze opravdu řešit jen jednou či dvakrát ročně, v měsíčním cyklu je to však nerealizovatelné. Už jen s ohledem na nutný počet kontrolorů nebo dostupnost měřidel na odběrných místech. Můžete namítnout, že nová směrnice v tomto směru přidává zbytečné komplikace. Jenže z pohledu odběratele je to vlastně výborná věc, která každému umožní mít mnohem přesnější dohled nad spotřebou a reagovat na ni. Při současných cenách energií a vody to může znamenat nezanedbatelné úspory.

Dálkový odečet je ideální pomocník

Vhodné technologické řešení v podobě převodníků umožňujících dálkové odečty energií a teplé vody nabízí společnost ACRIOS Systems. „Dálkový odečet je prakticky jediným vhodným řešením, které uspoří značné náklady jak dodavatelům, tak odběratelům. Umožní lépe řídit spotřebu a mít nad ní plnou kontrolu. Odběratelé se nemusejí časově omezovat, jako je tomu při fyzických odečtech. V neposlední řadě dálkové odečty pomocí moderních dálkových jednotek eliminují lidské chyby. I s těmi se řada zákazníků již setkala. A řešit reklamace není nic příjemného,“ říká Lukáš Smetana ze společnosti ACRIOS Systems.

Například při odečtu spotřeby teplé vody nabízí ACRIOS Systems řešení, při němž jednotka odečtu spolupracuje s více než dvaceti typy vodoměrů. Dodavatel tak nemusí řešit změnu současných vodoměrů. Jedna jednotka pak umí obsloužit až 240 měřidel, což je obvykle mnohem víc, než se jich v jednom bytovém domě nebo souboru domů nachází. „Výhodou je rychlá instalace, až o 60 procent rychlejší než u konkurenčních produktů.

Mějte spotřebu plně pod kontrolou

To, že směrnice uvádí minimální odečet jednou měsíčně, neznamená, že to nemůže být častěji. Podle potřeby mohou být odečty prováděny častěji, přičemž jejich frekvence ovlivňuje výdrž baterie v jednotce. Ta může činit i více než deset let, jednotka je v podstatě bezúdržbová. Přenos dat probíhá bezdrátově, což urychluje instalaci bez nutnosti zásadních zásahů do infrastruktury či staveb.

V podstatě velmi podobné parametry mají i další nabízené produkty pro odečet spotřeby energií, třeba zemního plynu. Uživatel může volit mezi drátovým a bezdrátovým přístupem, jednotky podporují širokou škálu komunikačních standardů: M-Bus, wM-Bus, RS-485, Modbus i S0 pulzní vstup, takže ACRIOS Systems dokážou odečíst i stará měřidla, která neumožňují komunikaci, pomocí jednotek, které dálkové odečty umožní. „Velkou výhodou je, že jednotky lze instalovat na současné systémy rozvodů a používaných měřidel, takže není nutné investovat nemalé prostředky do nové infrastruktury,“ pokračuje Lukáš Smetana.

Promyšlená konstrukce převodníku umožňuje jeho instalaci i ve venkovních podmínkách, protože splňuje normu krytí IP67. Například jednotka ACR-EX má přehledný displej, který je navržený tak, že ho dokáže přečíst, tedy správně pochopit, opravdu každý uživatel,“ dodává Lukáš Smetana.

Vyrobeno v EU

Společnost ACRIOS Systems se může pochlubit širokou škálou úspěšných realizací svých systémů dálkového odečtu v Evropě. Velkou instalací s více než 10 tisíci jednotek je například ta v litevském Vilniusu, která se setkala s velmi příznivou odezvou firem, městských institucí i koncových odběratelů. Výrazně se zlepšila efektivita odečtů, podařilo se eliminovat lidské chyby při fyzických odečtech a v neposlední řadě došlo k snížení nákladů na samotné odečty.

Jednotky pro dálkový odečet energií nebo teplé vody od společnosti ACRIOS Systems jsou vyráběné výhradně v Evropě a z evropských součástek. Část produkce je pak Made in Czech Republic. Zákazníci tak mohou počítat s vysokou kvalitou součástek i finální montáže.