Karolína Topolová: Ojetiny jsou teď v královské pozici. Velkým tématem jsou alternativní pohony

Druhým faktorem je, že se na primárním trhu aut stále projevuje post-covidový nedostatek dodávek nových aut a navíc nové vozy zdražují. „Nám díky tomu roste segment zánovních vozů, což je alternativa právě k novým autům,“ říká Topolová.

O jaká auta je tedy největší zájem a co je velkým tématem do budoucna? „Češi jsou velmi loajální k naftě i u ojetých vozů. Naftová auta mají výhody, které nezmizely. Ať už je to nižší spotřeba, delší výdrž motorů či dojezd,“ vysvětluje Topolová chování zákazníků a dodává, že trendu odklonu od dieselu se zatím neobává.

„Na Západě je příklon k alternativním pohonům záležitostí velkých a větších měst. Diesely tak končí v menších sídlech, na venkově a odtud pak putují na sekundární trh. Takže nějaký čas budeme mít kde vozy s dieselovými motory brát. Zajímavé je, že když se podíváte na důvody, proč si dnes naši zákazníci pořizují naftové auto, tak tam často zaznívá, že si chtějí ještě naposledy pořídit vůz s dieselovým motorem,“ říká Topolová.

Hlavní je baterie

Zároveň podotýká, že velkým tématem je přechod k alternativním pohonům, na který se její společnost připravuje již několik let, tak aby se jednoho dne mohla stát lídrem i v oblasti elektromobilty. „ První dobíjecí stanici pro elektromobily jsme otevřeli v létě 2012, teď jich máme desítky a jsou na každé pobočce. Co se týká vybavení, investovali jsme především do profesionálního diagnostického vybavení. Vybavení musí být přístupné na všech pobočkách, abychom byli vůbec schopni elektromobil vykoupit a správně změřit životnost jeho baterie. Zároveň pravidelně školíme naše zaměstnance, a to nejen v oddělení výkupu. Jsou to velké investice v řádech desítek milionů korun,“ vypočítá Topolová.

A upozorňuje na to, že klíčovou součástkou elektromobilů je baterie. „Když kupujete auto na fosilní paliva, tak si musíte pohlídat mnohem více parametrů. Kdežto u elektroauta vás bude zajímat převážně životnost baterie. Zbytek už není tak zásadní.“

Změna je rychlá, ale nutná

Co Topolová zdůrazňuje je, že hnací silou rozvoje elektromobility je jednoznačně ESG, zvláště u firemních flotil. „Bez tlaku ESG bychom se s rozvojem elektromobility tak, jak jej teď vidíme, nepotýkali. Nebyli bychom tak daleko. Myslím i, že že nějaká změna se musí udát. Zároveň si ale myslím, že je to příliš prudké, příliš razantní, příliš na sílu. Nákup automobilu bývá druhou největší jednorázovou investicí po pořízení bydlení.“

A kdo si elektromobil kupuje nejčastěji? „Většinou jsou to lidé žijící ve velkých městech, dobře orientují ve světě technologií, sledují trendy, nebojí se zkoušet nové věci, experimentovat. Ale zároveň si všímáme, že máme stále více původně velmi konzervativních klientů, kteří by dříve o vstupu do světa elektromobility vůbec neuvažovali,“ říká Topolová a vysvětluje, že za to může i solární boom, který v Česku proběhl.

„S tím, jak se šíří fotovoltaika na soukromých domech, tak se přiklánějí k tomu, že jejich další jejich vůz bude do zásuvky. I konzervativní zákaznici si uvědomují skvělou synergii elektromobilu a vlastní elektřiny. Když si to spočítají, tak zjistí, že třeba prvních sedm měsíců roku jezdí zdarma,“ vysvětluje Topolová.