27. června 2026
Kvíz: Víte, že v Brně odbíjí poledne už v 11? Důvod vás možná překvapí!
V Brně není jen Špilberk a vila Tugendhat. Najdete tu draka, šikmou věž i kostnici, která patří k největším v Evropě. Vyzkoušejte si kvíz plný legend, kuriozit a překvapivých faktů, které většina návštěvníků vůbec nezná.
Obsah vznikl ve spolupráci s TIC Brno
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