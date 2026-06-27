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Kvíz: Víte, že v Brně odbíjí poledne už v 11? Důvod vás možná překvapí!

27. června 2026

V Brně není jen Špilberk a vila Tugendhat. Najdete tu draka, šikmou věž i kostnici, která patří k největším v Evropě. Vyzkoušejte si kvíz plný legend, kuriozit a překvapivých faktů, které většina návštěvníků vůbec nezná.

Obsah vznikl ve spolupráci s TIC Brno

Otázka 1/20

Stará radnice je nejstarší dochovaná světská stavba v Brně. Ve kterém století vznikla?

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