KVÍZ: Znáte místa, kam z Česka dojedete luxusními autobusy? Vyhrajte jízdenky

Hned deset úspěšných řešitelů kvízu může vyhrát jízdenky z Česka do nejrůznějších koutů Evropy pro dvě osoby. RegioJet vozí své zákazníky luxusním autobusem Setra například do Berlína, Budapešti, Paříže, Londýna či Říma. Právě do některé z těchto destinací dle výběru se budou moci šťastní výherci podívat. Zažít pohodlí v polohovatelných kožených sedačkách a užívat si panoramatický výhled na majestátní Alpy či nekonečné francouzské vinice nebylo nikdy snazší.

A co víc, luxusní autobusy RegioJet jsou v patře vybavené ergonomickými a extra pohodlnými křesly v uspořádání 2+1, rozšířeným prostorem pro nohy a zabudovanými obrazovkami se zábavním portálem plným filmů, hudby a her.

Zažít příjemné pocity už během cesty za dobrodružstvím můžete i vy, stačí správně odpovědět na šest kvízových otázek a zařadit se do slosování o jízdenky. Pohodlně se usaďte, zapněte si pásy a pusťte se do řešení kvízu.

Vědomostní kvíz o 10 zpátečních jízdenek pro 2 osoby z Česka do některé z evropských metropolí (Berlín, Budapešť, Paříž, Londýn, Řím) bude probíhat od 18. do 28. července Do slosování o jízdenky postoupí každý, kdo správně odpoví na všechny soutěžní otázky.

Výherce zveřejníme zde v článku v pondělí 29. července a budeme je informovat i e-mailovou zprávou.