Romantický pobyt jako dárek? Proč společné zážitky fungují lépe než parfémy

15:08
Dárky řešíme celý život. Pro někoho je to nemilý úkol, pro jiného radost. U drahých poloviček by se mohlo zdát, že vybrat ten ideální bude hračka – vždyť je známe nejlépe! Přesto je to často oříšek. Nechcete-li jít ušlapanou cestičkou parfémů (kde hrozí, že obdarovanému bude vůně připomínat spíš stromeček do auta) či šperků, naštěstí existují zážitkové dárky, které umí zanechat silný dojem a hlavně – vzpomínky.

Glamping Bahenec | foto: Firmanazazitky.cz

Když se blíží narozeniny či Vánoce, máme tendenci přát si věci, které zrovna potřebujeme. Nový mixér nebo holicí strojek si ale můžeme koupit i sami. Ruku na srdce – kolikrát v životě jste si sami pro sebe koupili víkendový pobyt? Možná nikdy… Právě proto mají zážitkové dárky takovou sílu. Většinou je spíš dostaneme. Sami si je nadělíme jen výjimečně.

„Je zajímavé sledovat, že lidé si zážitky často dopřejí až ve chvíli, kdy je dostanou jako dárek. Přitom právě tyhle momenty si pamatují nejdéle,“ říká Darina Noviková, CEO Allegrie – Firmy na zážitky.

Allegria je nejdéle fungující zážitkovou agenturou u nás a dnes nabízí více než dva tisíce různých zážitků. Jak si podle ní stojí právě romantické pobyty?

„V prodejích sice dlouhodobě vedou gurmánské zážitky, ale s pobyty se přirozeně prolínají – dobré jídlo je pro romantický víkend často klíčové. Právě balíčky, které spojují ubytování s dobrou večeří nebo degustací, se dlouhodobě drží na nejvyšších příčkách popularity. U žen pak patří pobyty mezi vůbec nejoblíbenější zážitky při využití poukazů a velmi silné jsou také jako svatební dar,“ říká Darina Noviková.

Romantika není a nikdy nebude (doufejme) klišé

Slovo „romantika“ má dnes trochu pošramocenou pověst. Spousta z nás si pod ním představí přeslazené filmy, kde hlavní hrdina běží v dešti na letiště. Ve skutečnosti je ale mnohem prostší – chvíle, kdy nemusíte řešit večeři, protože ji někdo připraví za vás. Nebo ticho glampingu uprostřed lesa, kde jediný „spam“ představuje šumění listí.

Pobyt pro dva je v první řadě o společných chvílích. Ty jsou totiž v dnešním shonu luxusnějším zbožím než nejnovější smartphone.

Výjimečná místa, která máme často blíž, než si myslíme

Za romantikou nemusíte do Paříže. Česko je plné míst pro výjimečný víkend – od stylových chalup v horách přes designové hotely až po netradiční ubytování, kde má člověk pocit, že je na chvíli úplně sám na světě.

A možná je to právě ta blízkost, která dělá tyto pobyty tak přitažlivé. Žádné dlouhé plánování, žádné letištní haly. Stačí nasednout do auta a za pár hodin už otevíráte láhev vína na terase s božským výhledem.

Od zámku po maringotku: Kde se u nás berou vzpomínky?

Česko je v tomhle směru překvapivě pestré hřiště. Doby, kdy víkendový pobyt znamenal jeden univerzální scénář, jsou pryč. Romantika už dnes nepřipomíná povinnou položku v katalogu, ale spíš playlist na dlouhou cestu autem – někdy máte chuť na klasiku, jindy na něco úplně jiného. A občas zjistíte, že právě ta „nečekaná skladba“ funguje nejlépe.

1 Pro milovníky historie a „panského“ stylu

Pokud si chcete připadat jako v pohádce (ale s funkčním Wi-Fi a moderním wellness), zámky jsou sázka na jistotu. Usínání pod historickými klenbami a ráno s výhledem do parku dodá odpočinku úplně jiný rozměr.

Skvostem mezi těmito místy je například zámek Mcely – vznešená klasika, která vás na pár dní vytrhne z běžného shonu a přenese do světa, kde se nikam nespěchá. Hosté nejčastěji zmiňují propracované detaily, úžasné jídlo a vstřícný personál.

Chateau Mcely
Chateau Mcely

Chateau Mcely

2 Pro ty, kdo chtějí zmizet ze světa

Glamping je hit z dobrého důvodu. Je to jako kempování, ale pro lidi, kteří milují pohodlí. Spíte v luxusním stanu nebo maringotce, máte nad sebou hvězdy, ale pod sebou pořádnou matraci. Jen vy dva a klid.

Takovým netradičním místem je bezesporu ubytování v Tree House – Green Valley, kde digitální smog vystřídá vůně dřeva a člověk získá nadhled, který mu v běžném koloběhu dní často chybí.

Že je tento styl ubytování na vzestupu, potvrzují i čísla: dle dat Allegrie vzrostl v roce 2025 prodej glampingových pobytů o 53 % oproti roku 2024.

Resort Green Valley
Resort Green Valley

Resort Green Valley

3 Wellness klasika, která nikdy neurazí

Bublinky v šampaňském a bublinky ve vířivce. Je to sice klasika, ale upřímně – kdy jste si naposledy dopřáli masáž a pak jen tak dvě hodiny koukali do stropu v relaxační zóně?

Wellness balíčky lidé vyhledávají celoročně. Hlavní vrchol ale zažívají od podzimu do jara. Horká sauna a vířivka jsou nejlepším protilékem na sychravé počasí.

Bez rizika: Proč je poukaz „bezpečný“ dárek?

Možná si říkáte: „Všechno to zní skvěle, ale co když se netrefím? Do termínu, do vkusu?“ Největší výhodou je, že nemusíte tajně kontrolovat partnerův kalendář.

  • Termín si ladí obdarovaný: Vy darujete nápad, partner/partnerka (nebo vy společně) si vybere datum. Žádný stres z termínových kolizí.
  • Platnost, která nespěchá: Poukazy mají dlouhou platnost (většinou 12 měsíců), takže na ten správný víkend si klidně můžete počkat, až bude venku hezky.
  • Flexibilita: Pokud by se obdarovaný místo zámku raději viděl ve stylové chatce uprostřed lesa, zážitek se dá snadno vyměnit.
  • Záchrana na poslední chvíli: Zapomněli jste? Poukaz vám přistane v e-mailu pár minut po zaplacení. Stačí vytisknout a tvářit se, že jste to plánovali měsíce.

Dárek pro něj, nebo pro ni? Pro oba!

Zážitkové pobyty v sobě skrývají jeden trik. Je to „nesobecký sobecký dárek“. Koupíte ho partnerovi, ale užijete si ho společně. Je to jako koupit si lístky na koncert kapely, kterou milujete oba.

Víc než jen ubytování: Připomínka toho, proč jste spolu

Nutno ještě dodat, že takový romantický pobyt může být impulzem k oživení vztahu. Malým krokem stranou od každodenní rutiny. Připomínkou, že spolu nemusíme jen fungovat, ale také se smát, objevovat a být si blíž. Nemusí vyřešit všechno. Může ale připomenout, proč jste spolu.

Teď už zbývá jen vybrat, kam vyrazíte.

Romantický pobyt jako dárek? Proč společné zážitky fungují lépe než parfémy

Komerční sdělení
Glamping Bahenec

Dárky řešíme celý život. Pro někoho je to nemilý úkol, pro jiného radost. U drahých poloviček by se mohlo zdát, že vybrat ten ideální bude hračka – vždyť je známe nejlépe! Přesto je to často oříšek....

2. března 2026  15:08

